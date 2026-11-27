Az uniós tagországok állam-, illetve kormányfőinek rendkívüli találkozóját követően újságíróknak nyilatkozva Magyar Péter közölte: Magyarország szempontjából fontos, hogy a következő hosszútávú uniós költségvetésben nem lehet csökkenteni sem a kohéziós forrásokra, sem pedig a közös agrárpolitikára szánt pénzeket, és csak olyan új forrásokat lehet bevezetni, amelyek nem terhelik meg túlzottan a magyar költségvetést.

Magyar Péter kormányfő szerint nem lehet az EU-s költségvetésből köponti direktívák alapján támogatni Ukrajnát

Fotó: © European Union

Nem elfogadható központi direktívák alapján Ukrajna EU-s költségvetési támogatása

„Nincsen jelentősége, hogy a költségvetés főösszege kevesebb vagy magasabb. Egyéb fejezetek összegeit lehet csökkenteni, de magyar szempontból az a lényeg, hogy a kohézióra és a közös agrárpolitikára fordítandó források ne csökkenjenek” – fogalmazott.

Az unió hosszútávú költségvetésének és Ukrajna uniós finanszírozásának összekapcsolásáról Magyar Péter elmondta: Magyarország körülbelül 32-34 milliárd eurót kaphat a hétéves költségvetésből, és körülbelül 15 milliárd eurós nettó nyereséggel „jöhet ki” a hétéves időszak alatt.

Ehhez képest a javaslatban az szerepel, hogy Ukrajna akár 100 milliárd eurót kapna és emellett „korlát nélküli” hitelfelvételre és kamatok finanszírozására is meg lehetne nyitni az uniós költségvetést. Ez nem elfogadható - jelentette ki a kormányfő.

Szavai szerint vannak tagállamok, melyek a saját módjukon támogatják és vállalnak szolidaritást a háborúban álló Ukrajnával. Azt viszont nem tudják elfogadni, hogy sokkal magasabb összegben, központi direktívák alapján kelljen nagyon nehéz költségvetési helyzetben támogatniuk Ukrajnát.

Magyarország ezzel az álláspontjával nincsen egyedül: a visegrádi négyek, sőt, a 19 tagállamot számláló kohézió barátai is kiállnak amellett, hogy ne csökkenjen a kohézióra, a közös agrárpolitikára szánt pénz, és hogy ne nőjenek jelentősen a saját források, a befizetendő adók.

Magyarország azt az utat választja, hogy saját maga mondja meg, hogy milyen egészségügyi, vagy energetikai projektekre, és Ukrajna mely területén nyújt támogatást – hangoztatta a kormányfő.