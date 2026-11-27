EU-csúcs: megszólalt Magyar Péter botrányos brüsszeli tárgyalások után, hallani sem akar a magyar uniós pénzek csökkentéséről – Ukrajna finanszírozására is nemet mondott a jelenlegi formájában
Az uniós tagországok állam-, illetve kormányfőinek rendkívüli találkozóját követően újságíróknak nyilatkozva Magyar Péter közölte: Magyarország szempontjából fontos, hogy a következő hosszútávú uniós költségvetésben nem lehet csökkenteni sem a kohéziós forrásokra, sem pedig a közös agrárpolitikára szánt pénzeket, és csak olyan új forrásokat lehet bevezetni, amelyek nem terhelik meg túlzottan a magyar költségvetést.
Nem elfogadható központi direktívák alapján Ukrajna EU-s költségvetési támogatása
„Nincsen jelentősége, hogy a költségvetés főösszege kevesebb vagy magasabb. Egyéb fejezetek összegeit lehet csökkenteni, de magyar szempontból az a lényeg, hogy a kohézióra és a közös agrárpolitikára fordítandó források ne csökkenjenek” – fogalmazott.
Az unió hosszútávú költségvetésének és Ukrajna uniós finanszírozásának összekapcsolásáról Magyar Péter elmondta: Magyarország körülbelül 32-34 milliárd eurót kaphat a hétéves költségvetésből, és körülbelül 15 milliárd eurós nettó nyereséggel „jöhet ki” a hétéves időszak alatt.
Ehhez képest a javaslatban az szerepel, hogy Ukrajna akár 100 milliárd eurót kapna és emellett „korlát nélküli” hitelfelvételre és kamatok finanszírozására is meg lehetne nyitni az uniós költségvetést. Ez nem elfogadható - jelentette ki a kormányfő.
Szavai szerint vannak tagállamok, melyek a saját módjukon támogatják és vállalnak szolidaritást a háborúban álló Ukrajnával. Azt viszont nem tudják elfogadni, hogy sokkal magasabb összegben, központi direktívák alapján kelljen nagyon nehéz költségvetési helyzetben támogatniuk Ukrajnát.
Magyarország ezzel az álláspontjával nincsen egyedül: a visegrádi négyek, sőt, a 19 tagállamot számláló kohézió barátai is kiállnak amellett, hogy ne csökkenjen a kohézióra, a közös agrárpolitikára szánt pénz, és hogy ne nőjenek jelentősen a saját források, a befizetendő adók.
Magyarország azt az utat választja, hogy saját maga mondja meg, hogy milyen egészségügyi, vagy energetikai projektekre, és Ukrajna mely területén nyújt támogatást – hangoztatta a kormányfő.
Kijelentette: szolidárisnak kell lenni egy háborúban álló országgal, viszont annak a tagállamnak kell megmondania, hogy mire, hogyan, milyen ellenőrizhető módon menjen a pénz, amely azt a pénzt adja.
„Mivel nekünk ott van a kárpátaljai magyarság, elsősorban az ott élő magyarok megmaradását, egészségügyi ellátását, vagy éppen a fűtését kell támogatnunk. Mi továbbra is ezt fogjuk tenni” - fogalmazott.
Közölte: nagyon kevés esélyt lát arra, hogy a jelenlegi javaslatok alapján decemberben kompromisszum születhet, és elfogadott 2027 utáni hétéves költségvetése lesz az Európai Uniónak.
„A mai egy teljesen felesleges tanácsülés volt”, a hosszútávú uniós költségvetést illetően távolabb vannak egymástól a tagállami álláspontok, mint csütörtök reggel voltak – jelentette ki. Mivel nem született kompromisszum, a tagállami vezetők abban maradtak, hogy december 16-án újra összegyűlnek Brüsszelben és folytatják a megbeszéléseket karácsonyig az egyhangúság eléréséig – tette hozzá nyilatkozatában Magyar Péter.
1780 milliárd euróról nincs megállapodás
Mint megírtuk, megállapodás nélkül, éles nézeteltérések közepette ért véget a brüsszeli EU-csúcs, miután a tagállami vezetők nem tudtak közös nevezőre jutni az Európai Unió következő, 2028 és 2034 közötti, 1780 milliárd eurós költségvetéséről. António Costa, az Európai Tanács elnöke hiába próbálta rávenni a vezetőket arra, hogy engedjenek korábbi álláspontjukból: a tárgyalásokat kölcsönös szemrehányások, feszültségek és bojkottok kísérték, a szemben álló táborok pedig továbbra sem voltak hajlandók feladni vörös vonalaikat.
- Emmanuel Macron francia elnök ultimátumot adott,
- Friedrich Merz német kancellár további kiadáscsökkentést sürgetett, miközben a takarékos tagállamok a tárgyalások egy részén való részvételt is megtagadták.
Costa kompromisszumos javaslata a hét évre összesen 1780 milliárd eurós kerettel számol, ami a jelenlegi árakon mintegy 10 százalékkal alacsonyabb az eredeti tervezetnél. Az elképzelés azonban egyik oldal számára sem bizonyult elfogadhatónak, ami komoly kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban is, hogy sikerül-e decemberig áttörést elérni.
A költségvetési vita olyannyira eluralta a csúcstalálkozót, hogy az Ukrajnának szánt újabb, 45 milliárd eurós hitel ügye is háttérbe szorult.
A kudarc ellenére Costa a csúcsot a tárgyalási folyamat szükséges állomásának nevezte, hangsúlyozva, hogy a tagállamok most jelölték ki egyértelműen saját kiindulópontjaikat. Mint fogalmazott, Európa nem vallhat kudarcot, és 2028. január 1-jétől már az új költségvetésnek kell hatályba lépnie.