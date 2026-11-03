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Nem kis teljesítmény: lassan az összes szakszervezettel összerúgta a port a Tisza-kormány a csalódást okozó 2027-es költségvetés miatt – itt a lista

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Több ágazat szakszervezete is elégedetlen a jövő évre tervezett béremelésekkel és a juttatások változásával. A költségvetés terén az érdekképviseletek az ígéretek teljesítését és az érdemi egyeztetést hiányolják.
VG
2026.11.03, 07:13
Frissítve: 2026.11.03, 07:18
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A rendvédelmi, a szociális, az oktatási és az egészségügyi dolgozók érdekképviseletei is kifogásokat fogalmaztak meg a 2027-es költségvetés tervezetével kapcsolatban – írta a Magyar Nemzet. A szakszervezetek az ígértnél kisebb béremelést, egyes juttatások megszüntetését és az egyeztetések elmaradását is sérelmezik.

Magyar Péter, Velkey György költségvetés
Lassan az összes szakszervezettel összerúgta a port a Tisza-kormány a csalódást okozó 2027-es költségvetés miatt / Fotó: AFP

A rendőröknél a korábban biztosított otthontámogatás tervezett kivezetése okoz bizonytalanságot. Tüzes István, a Közszolgálati Rendőr Szakszervezet elnöke szerint emiatt a tervezett 15 százalékos béremelés mellett is csökkenhet egyes dolgozók éves jövedelme. Az idén elérhető egymillió forintos támogatást lakáshitel törlesztésére vagy új hitel önrészére is felhasználhatták.

A szakszervezeti vezető példája szerint havi nettó 500 ezer forintos fizetésnél a 15 százalékos emelés éves szinten 900 ezer forint többletet jelentene, ami nem pótolja az egymilliós juttatást. A támogatás elvesztése különösen azokat érintheti érzékenyen, akik arra számítva vállaltak hosszú távú kötelezettséget. Az érdekképviselet a Belügyminisztériumhoz fordult, és szakértői munkacsoport létrehozását kezdeményezte.

A szociális ágazatban a kampányban ígért 25 százalékos emelés elmaradása váltott ki csalódást. Köves Ferenc szakszervezeti elnök a Szeged Televíziónak arról beszélt, hogy információik szerint a közölt 17,8 százalék több elemből, köztük a garantált bérminimum emeléséből és az szja csökkentéséből áll össze. Szerinte ez nem tekinthető önálló ágazati béremelésnek. Az egyeztetések hiányát is kifogásolta.

A Pedagógusok Szakszervezetének NOKS-tagozata szintén elégedetlen. Az Eduline beszámolója szerint a nevelést-oktatást közvetlenül segítő dolgozóknak szeptemberben kétlépcsős emelést ígértek, az októberre jelzett első lépés azonban elmaradt. Januártól 15 százalékos béremelést terveznek, amely az adócsökkentésekkel együtt átlagosan 21,5 százalékos nettó keresetnövekedést hozhat. A szakszervezet szerint ez elmarad a követeléseiktől és a Tisza programjában szereplő 25 százaléktól is. A szervezet azt is sérelmezi, hogy a költségvetés előkészítésekor a kormány nem egyeztetett az ágazati szakszervezetekkel.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete a nevelést és oktatást segítő dolgozók jövő évi béremelését kozmetikázott politikai bejelentésnek nevezte, továbbá rámutatott a bruttó számok hiányára.

Az egészségügyi többletforrást üdvözli, de kevésnek tartja a Magyar Orvosok Szakszervezete. Srádi Péter elnök az Origónak azt mondta: a háziorvosi praxisok fenntartása, a szakemberhiány és az orvosi bérek elértéktelenedése továbbra is megoldatlan. Az ágazat 510 milliárd forinttal kapna többet, ebből közel 192 milliárdot a nem orvosi munkakörök béremelésére szánnának. A szakszervezet ezt első lépésnek tekinti.

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