Nem kis teljesítmény: lassan az összes szakszervezettel összerúgta a port a Tisza-kormány a csalódást okozó 2027-es költségvetés miatt – itt a lista

A rendvédelmi, a szociális, az oktatási és az egészségügyi dolgozók érdekképviseletei is kifogásokat fogalmaztak meg a 2027-es költségvetés tervezetével kapcsolatban – írta a Magyar Nemzet. A szakszervezetek az ígértnél kisebb béremelést, egyes juttatások megszüntetését és az egyeztetések elmaradását is sérelmezik.

Lassan az összes szakszervezettel összerúgta a port a Tisza-kormány a csalódást okozó 2027-es költségvetés miatt / Fotó: AFP

A rendőröknél a korábban biztosított otthontámogatás tervezett kivezetése okoz bizonytalanságot. Tüzes István, a Közszolgálati Rendőr Szakszervezet elnöke szerint emiatt a tervezett 15 százalékos béremelés mellett is csökkenhet egyes dolgozók éves jövedelme. Az idén elérhető egymillió forintos támogatást lakáshitel törlesztésére vagy új hitel önrészére is felhasználhatták.

A szakszervezeti vezető példája szerint havi nettó 500 ezer forintos fizetésnél a 15 százalékos emelés éves szinten 900 ezer forint többletet jelentene, ami nem pótolja az egymilliós juttatást. A támogatás elvesztése különösen azokat érintheti érzékenyen, akik arra számítva vállaltak hosszú távú kötelezettséget. Az érdekképviselet a Belügyminisztériumhoz fordult, és szakértői munkacsoport létrehozását kezdeményezte.

A szociális ágazatban a kampányban ígért 25 százalékos emelés elmaradása váltott ki csalódást. Köves Ferenc szakszervezeti elnök a Szeged Televíziónak arról beszélt, hogy információik szerint a közölt 17,8 százalék több elemből, köztük a garantált bérminimum emeléséből és az szja csökkentéséből áll össze. Szerinte ez nem tekinthető önálló ágazati béremelésnek. Az egyeztetések hiányát is kifogásolta.

A Pedagógusok Szakszervezetének NOKS-tagozata szintén elégedetlen. Az Eduline beszámolója szerint a nevelést-oktatást közvetlenül segítő dolgozóknak szeptemberben kétlépcsős emelést ígértek, az októberre jelzett első lépés azonban elmaradt. Januártól 15 százalékos béremelést terveznek, amely az adócsökkentésekkel együtt átlagosan 21,5 százalékos nettó keresetnövekedést hozhat. A szakszervezet szerint ez elmarad a követeléseiktől és a Tisza programjában szereplő 25 százaléktól is. A szervezet azt is sérelmezi, hogy a költségvetés előkészítésekor a kormány nem egyeztetett az ágazati szakszervezetekkel.