Magasabb finanszírozást kapnak a kórházak a várólista-csökkentési programban elvégzett csípő- és térdprotézis-műtétek után, a többletpénz nagy részét pedig a műtéteken és azok szervezésén dolgozók díjazására kell fordítani. A Magyar Közlönyben kihirdetett rendelet a beteg számára is hoz változást. Januártól a várólista-felelős kezdeményezi a műtét előtti vizsgálatokhoz szükséges beutalók kiadását, májustól pedig arról is tájékoztatnia kell a várakozókat, ha másik intézményben hamarabb kerülhetnek sorra.

Hivatalos: itt a kormány döntése, így rövidítené le a kórházi várólistákat Hegedűs Zsolt / Fotó: Hatlaczki Balázs

A többletpénz 80 százalékát a dolgozók kapják

A november 19-én hatályba lépő finanszírozási szabály szerint a programba bevont műtétek után a kórházak az alapdíj 130 százalékával számolhatnak, az adott beavatkozás elszámolható súlyszámával korrigálva. A díjemelés 80 százalékát a jóváírástól számított 60 napon belül az orvosok, szakdolgozók és az ellátás szervezésében közreműködők díjazására kell fordítani. Ez az illetményükön felüli juttatás.

A fennmaradó 20 százalékból egyebek mellett a műtők többletköltségeit, a betegút szervezését és a minőségbiztosítást lehet finanszírozni.

A kórházaknak dokumentálniuk kell, mire költötték a pénzt. Ha az egészségbiztosító ellenőrzése szerint az intézmény eltért a megengedett céloktól, a szabálytalanul felhasznált összeget levonják a finanszírozásából.

Április 1-jétől a programban elszámolható díj az alapdíj 125 százalékára módosul. A további öt százalékpontot akkor számolhatja el a kórház, ha teljesíti az előírt adatszolgáltatást. Ennek része a protézisregiszter és az egészségbiztosító adatainak összekapcsolása, valamint annak felmérése is, hogy a betegek milyennek találták az ellátást és a tájékoztatást.

Másik kórházban is kaphat korábbi időpontot a beteg

A várólista kezeléséért felelős munkatárs feladata lesz, hogy tájékoztassa a beteget a listán elfoglalt helyéről és az ellátás várható időpontjáról. Január 1-jétől a műtét előkészítéséhez szükséges beutalók kiadását is kezdeményezi a kezelőorvosnál. Május 1-jétől, ha másik, az ellátásra jogosult intézménynél van korábbi időpont, erről tájékoztatni kell a beteget. Az áthelyezéshez szükséges egyeztetést csak a beteg hozzájárulásával indítják el.