Hegedűs Zsolt döntött, lezárultak a kórházigazgatói pályázatok: három intézményben is új vezető veszi át az irányítást
Három jelentős egészségügyi intézmény vezetésében történik változás november közepén, miután lezárultak az Országos Kórházi Főigazgatóság által meghirdetett pályázatok. A döntések nyomán két főigazgatót Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter nevezett ki, a budapesti intézmény élére pedig országos főigazgatói megbízással érkezik új vezető.
Három kórházban is új főigazgató kezdi meg a munkát november 16-án
Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) által meghirdetett pályázatok lezárultak,
- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház;
- a Zala Megyei Szent Rafael Kórház;
- és a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet élére is megvan az új vezető.
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei intézmény vezetésére hatan jelentkeztek, közülük öten teljesítették a pályázati feltételeket. A kiválasztás után Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Kostyál László Csabát nevezte ki főigazgatónak.
A Zala Megyei Szent Rafael Kórház esetében szintén hat pályázó indult, de csak négy jelentkezés bizonyult érvényesnek. Az intézmény új főigazgatója Batka Gábor lesz, akinek kinevezéséről ugyancsak az egészségügyi miniszter döntött.
A budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórháznál másként alakult a vezetőváltás. Négy érvényes pályázat érkezett, egy jelölt azonban október 21-én visszavonta a jelentkezését. Az intézmény vezetésével végül Hermányi Zsoltot bízták meg. Ebben az esetben nem a miniszter, hanem Tótth Árpád országos kórház-főigazgató hozta meg a döntést.
A személyi változások egy hónapok óta tartó átrendezésbe illeszkednek, amely a kórházi irányítás több szintjét is elérte.
Az érintettek között főigazgatók, orvosigazgatók, gazdasági és ápolási vezetők, valamint főigazgató-helyettesek is voltak. Tótth Árpád július 1-jei hivatalba lépése óta addig összesen 17 kinevezés, felmentés, áthelyezés vagy megbízásmegszüntetés történt az összesítés alapján.
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