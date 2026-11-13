Hegedűs Zsolt döntött, lezárultak a kórházigazgatói pályázatok: három intézményben is új vezető veszi át az irányítást

Három jelentős egészségügyi intézmény vezetésében történik változás november közepén, miután lezárultak az Országos Kórházi Főigazgatóság által meghirdetett pályázatok. A döntések nyomán két főigazgatót Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter nevezett ki, a budapesti intézmény élére pedig országos főigazgatói megbízással érkezik új vezető.

Kihirdették három kórház főigazgatói pályázatának eredményét, így hamarosan új vezetők irányítják az intézményeket / Fotó: Shutterstock

Három kórházban is új főigazgató kezdi meg a munkát november 16-án

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) által meghirdetett pályázatok lezárultak,

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház;

a Zala Megyei Szent Rafael Kórház;

és a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet élére is megvan az új vezető.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei intézmény vezetésére hatan jelentkeztek, közülük öten teljesítették a pályázati feltételeket. A kiválasztás után Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Kostyál László Csabát nevezte ki főigazgatónak.

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház esetében szintén hat pályázó indult, de csak négy jelentkezés bizonyult érvényesnek. Az intézmény új főigazgatója Batka Gábor lesz, akinek kinevezéséről ugyancsak az egészségügyi miniszter döntött.

A budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórháznál másként alakult a vezetőváltás. Négy érvényes pályázat érkezett, egy jelölt azonban október 21-én visszavonta a jelentkezését. Az intézmény vezetésével végül Hermányi Zsoltot bízták meg. Ebben az esetben nem a miniszter, hanem Tótth Árpád országos kórház-főigazgató hozta meg a döntést.

A személyi változások egy hónapok óta tartó átrendezésbe illeszkednek, amely a kórházi irányítás több szintjét is elérte.

Az érintettek között főigazgatók, orvosigazgatók, gazdasági és ápolási vezetők, valamint főigazgató-helyettesek is voltak. Tótth Árpád július 1-jei hivatalba lépése óta addig összesen 17 kinevezés, felmentés, áthelyezés vagy megbízásmegszüntetés történt az összesítés alapján.