Országos szinten enyhén emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben; a szennyvízminták alapján a fertőzöttek számának emelkedése várható a következő időszakban.

Több koronavírus-fertőzés jöhet: ezt mutatják a friss szennyvízadatok / Fotó: Shutterstock

Az Országos Népegészségügyi Intézet (ONI) pénteken a honlapján tudatta: az év 46. hetében beérkezett szennyvizek koronavírus-koncentrációja országos szinten enyhén emelkedett.

Az örökítőanyag Eger, Miskolc, Tatabánya és Veszprém kivételével minden helyszínen kimutatható volt. Emelkedést tapasztaltak Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában, valamint Békéscsaba, Győr, Nyíregyháza, Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok és Szombathely szennyvíztisztítójának mintáiban.

Az örökítőanyag koncentrációja

Zalaegerszeg,

Pécs,

Szekszárd,

Székesfehérvár,

Győr,

Kecskemét,

Szeged,

Békéscsaba,

Debrecen,

Nyíregyháza,

Miskolc,

Eger,

Salgótarján,

valamint Budapest északi, déli és központi déli régiójának mintájában és az agglomeráció mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

A tájékoztatás szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő időszakban.

A koronavírus-járvány alatt világszerte ismertté vált, mainzi székhelyű BioNTech drasztikus átszervezési terveket jelentett be. Az első mRNS-alapú vakcinák egyikének kifejlesztésében kulcsszerepet játszó vállalat teljesen leállítja a Covid–19 elleni vakcinák gyártását, a jövőben ezt teljes egészében az amerikai partnercég, a Pfizer végzi majd.

A vállalat tájékoztatása szerint a tervezett gyárbezárásokat 2027 végéig hajtják végre, és megvizsgálják az érintett létesítmények értékesítésének lehetőségét is.

A BioNTech már tavaly bejelentette, hogy a következő két évben 950 és 1350 közötti teljes munkaidős álláshelyet szüntet meg – azt azonban nem közölték, hogy eddig hány pozíciót építettek le. A cég szerint a kibővített átszervezés összesen akár 1860 munkahelyet is érinthet.

A BioNTech biotechnológiai vállalat több németországi és nemzetközi gyártóüzemét bezárja, és még 2026-ban teljesen leállítja a koronavírus-vakcina gyártását Németországban. A döntés nyomán akár 1860 munkahely szűnhet meg a jelenleg közel 8400 főt foglalkoztató cégnél – írta május elején a Handelsblatt német hírportál.