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Nyáron majdnem kiszáradt, most árvízzel fenyeget a magyarországi folyó: a Körösök romániai szakaszán már hatalmas a készültség – videó

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Rekordszáraz tíz hónap után hozott kiadós esőt Magyarországra a Charles ciklon. A nyáron aszállyal küzdő folyók most másfajta kihívást okozhatnak. A Körösökön már árvízvédelmi készültség lépett életbe.
VG
2026.11.13, 12:43
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Narancssárga jelzésű árvízriasztás van érvényben a Fekete-Körös és Sebes-Körös vízgyűjtő területeinek egy részén Bihar megyében. A vízügyi hatóság szerint több vízfolyás is megduzzadt az esőzés miatt. Az elmúlt hónapok súlyos aszálya után beköszöntött esőzés miatt elkezdtek duzzadni a partiumi folyók, olyannyira, hogy a Fekete-Körös vízgyűjtő területének folyóira és jobboldali mellékfolyóira narancssárga jelzésű árvízriasztást adott ki csütörtökön a romániai Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet.

Crisul Repede, Sebes-Körös folyó, Bihar, Partium, Erdély, Románia Körösök, áradás, aszály, időjárás
Fotó: Lidia Muraru / Shutterstock

A Maszol romániai magyar hírportál beszámolója szerint a Bihar megyei katasztrófavédelem közleménye szerint éjfélig jelentős mennyiségű víz folyik le a hegyoldalakról, valamint a helyi patakokon keresztül. Emiatt villámárvizek alakulhatnak ki a kisebb folyókon, helyi szinten áradásra van kilátás.

A katasztrófavédelem emiatt az érintett térségben lévőket RO-Alert riasztással figyelmeztette, és mindenkinek azt tanácsolják, hogy áradás előtt takarítsák ki az árkokat és tartsák be a hatóságok útmutatásait. Amennyiben az utakon felgyülemlik a víz, ne gázoljanak át rajta sem gyalog, sem autóval, és ne menjenek a megduzzadt folyók partjára – olvasható a közösségi oldalon megosztott ajánlásban.

Nyáron a Körösökért kellett aggódni, most miattuk

A Bihar megyei katasztrófavédelmi hatóság szerint egy másik narancssárga jelzésű riasztást is kiadtak a Fekete-Körös és a Sebes-Körös vízgyűjtő területére. Ez pénteken 10 óráig van érvényben. Négyzetméterenként 50-80 liter, elszigetelten akár 90 liter csapadék is hullhat, ami vízátfolyásokat, a folyók vízszintjének gyors emelkedését, helyenként áradásokat okozhat.

A Körösök Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint Bihar megyében több vízfolyam is megduzzadt, ezért mindenkit óvatosságra intenek.

A folyó idén már nem először kerül kritikus helyzetbe. Júniusban már arról számoltunk be, hogy történelmi mélypontra süllyedt a Sebes-Körös vízállása, a határmenti mérőállomáson minden korábbi negatív rekord megdőlt. A rendkívüli aszály és az érkező, akár 40 fokos hőség miatt több hazai vízterület is kritikus állapotba került. A határmenti vízmércén a napokban mínusz 42 centimétert rögzítettek, ezzel megdőlt az eddigi negatív rekord. A korábbi legalacsonyabb értéket 2017. augusztus 31-én mérték, akkor mínusz 37 centimétert mutatott a mérce.

Meghozta az esőt Charles: elfolyik vagy megtartjuk, drámai a kérdés

Rekordszáraz tíz hónap után hozott kiadós esőt Magyarországra a Charles ciklon. A hazánkra zúduló jelentős vízmennyiség, és néhány csapadékos nap azonban nem pótolja azt, ami az év első tíz hónapjában elmaradt.

A Charles ciklon csapadékzónája csütörtök délután érte el az ország déli és délnyugati részét. A HungaroMet csütörtöki előrejelzése szerint péntek délig területi átlagban további 15–40 milliméter csapadékra lehetett számítani. A legtöbb esőt az ország északi felére várták, ahol kisebb körzetekben 24 óra alatt 40–45 milliméter is hullhat. Borsod-Abaúj-Zemplénre péntek éjfélig másodfokú figyelmeztetést adtak ki, Jász-Nagykun-Szolnokra és több más vármegyére elsőfokút.

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