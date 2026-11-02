Döbbenetes fotók: Magyarország most veszíti el az egyik keleti folyóját, teljesen kiszáradt – 2027-ben akkora szárazság jöhet, hogy visszasírjuk majd a 2026-osat

Újabb figyelmeztető jelek mutatják, hogy Magyarország vízkészletei egyre nagyobb nyomás alá kerülnek, miközben a csapadékhiány hónapok óta nem enyhül érdemben. A Fehér-Körös gyulavári szakaszáról friss, aggasztó felvételek kerültek nyilvánosságra, a Klímapolitikai Intézet pedig arra figyelmeztet, hogy megfelelő őszi-téli csapadék nélkül 2027-ben az ideinél is súlyosabb aszály következhet.

A Körösökön már látszik, mekkora a baj:, a következő nyár még az ideinél is rosszabb lehet / Fotó: Anadolu via AFP (Illusztráció)

Eltűnnek a Körösök

Újabb aggasztó felvételek jelentek meg a Fehér-Körösről: Balogh Richárd Facebook-bejegyzésében a Gyulavári térségében készült képekkel mutatta be, milyen állapotba került a folyó. A poszt szerzője ökológiai katasztrófáról beszél, és szerinte Romániából is alig érkezik annyi víz, amennyi a minimális vízi élet fenntartásához szükséges.

Nem ez az első figyelmeztető jel a Körösök térségéből. Júniusban a Sebes-Körösön mértek történelmi mélypontot: a határ menti vízmércén mínusz 42 centimétert rögzítettek, meghaladva a 2017 augusztusában felállított mínusz 37 centiméteres negatív rekordot. A rendkívüli aszály idején a folyó vízszintje mellett a környék más vízterületei is veszélybe kerültek. A Pest vármegyei Garancs-tóban például a korábbi felmérés szerint már nem maradtak halak, békák és más vízi élőlények, a vízmélység pedig mindössze 20-40 centiméterre csökkent.

A mostani helyzet azonban nem kizárólag a Körösök problémája. A Klímapolitikai Intézet közleménye szerint Európa jelentős részén, különösen a Kárpát-medencében és Közép-Európában továbbra sem látszik számottevő csapadékutánpótlás. Az Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ (ECMWF) október 30-i modellfuttatása alapján november első felében is egyenlőtlen maradhat a csapadékeloszlás:

miközben az Alpok egyes részein jelentősebb eső várható;

Magyarországon és a környező térségekben továbbra is kevés csapadék fog leesni.

A probléma súlyát az adja, hogy nem egy rövid száraz periódusról van szó. A csapadékhiány már 2025 második felében kialakult, a 2025/2026-os tél és tavasz pedig nem hozott elegendő utánpótlást a talajok vízkészleteinek feltöltéséhez. Erre következett az idei rendkívül száraz nyár, amely 1901 óta a legszárazabb volt Magyarországon.

Az országos nyári csapadékösszeg közel kétharmada hiányzott, a legszárazabb térségekben, így a Duna-Tisza közén és a Mezőföldön helyenként mindössze 30-40 milliméter eső esett az egész évszakban.

A hőség tovább rontotta a helyzetet. A magas hőmérséklet és az intenzív párolgás miatt a talajok nedvességtartalma is jelentősen visszaesett. A vízhiány ráadásul nem csupán a felszíni folyókat érinti: a Duna és a Tisza vízgyűjtője, a felszín alatti vízkészletek és a talajvíz állapota egyaránt meghatározó.