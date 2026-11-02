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Döbbenetes fotók: Magyarország most veszíti el az egyik keleti folyóját, teljesen kiszáradt – 2027-ben akkora szárazság jöhet, hogy visszasírjuk majd a 2026-osat

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A következő hónapok csapadékviszonyai döntő jelentőségűek lehetnek abban, milyen állapotban indul Magyarország a következő nyárnak. A Körösök vízállása és a Kárpát-medence egyre szárazabb talajai továbbra is jelzik, hogy komoly vízhiánnyal küzd az ország.
Nemes Tamás
2026.11.02, 19:41
Frissítve: 2026.11.02, 19:51
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Újabb figyelmeztető jelek mutatják, hogy Magyarország vízkészletei egyre nagyobb nyomás alá kerülnek, miközben a csapadékhiány hónapok óta nem enyhül érdemben. A Fehér-Körös gyulavári szakaszáról friss, aggasztó felvételek kerültek nyilvánosságra, a Klímapolitikai Intézet pedig arra figyelmeztet, hogy megfelelő őszi-téli csapadék nélkül 2027-ben az ideinél is súlyosabb aszály következhet.

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A Körösökön már látszik, mekkora a baj:, a következő nyár még az ideinél is rosszabb lehet / Fotó: Anadolu via AFP (Illusztráció)

Eltűnnek a Körösök

Újabb aggasztó felvételek jelentek meg a Fehér-Körösről: Balogh Richárd Facebook-bejegyzésében a Gyulavári térségében készült képekkel mutatta be, milyen állapotba került a folyó. A poszt szerzője ökológiai katasztrófáról beszél, és szerinte Romániából is alig érkezik annyi víz, amennyi a minimális vízi élet fenntartásához szükséges.

Nem ez az első figyelmeztető jel a Körösök térségéből. Júniusban a Sebes-Körösön mértek történelmi mélypontot: a határ menti vízmércén mínusz 42 centimétert rögzítettek, meghaladva a 2017 augusztusában felállított mínusz 37 centiméteres negatív rekordot. A rendkívüli aszály idején a folyó vízszintje mellett a környék más vízterületei is veszélybe kerültek. A Pest vármegyei Garancs-tóban például a korábbi felmérés szerint már nem maradtak halak, békák és más vízi élőlények, a vízmélység pedig mindössze 20-40 centiméterre csökkent.

A mostani helyzet azonban nem kizárólag a Körösök problémája. A Klímapolitikai Intézet közleménye szerint Európa jelentős részén, különösen a Kárpát-medencében és Közép-Európában továbbra sem látszik számottevő csapadékutánpótlás. Az Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ (ECMWF) október 30-i modellfuttatása alapján november első felében is egyenlőtlen maradhat a csapadékeloszlás:

  • miközben az Alpok egyes részein jelentősebb eső várható;
  • Magyarországon és a környező térségekben továbbra is kevés csapadék fog leesni.

A probléma súlyát az adja, hogy nem egy rövid száraz periódusról van szó. A csapadékhiány már 2025 második felében kialakult, a 2025/2026-os tél és tavasz pedig nem hozott elegendő utánpótlást a talajok vízkészleteinek feltöltéséhez. Erre következett az idei rendkívül száraz nyár, amely 1901 óta a legszárazabb volt Magyarországon. 

Az országos nyári csapadékösszeg közel kétharmada hiányzott, a legszárazabb térségekben, így a Duna-Tisza közén és a Mezőföldön helyenként mindössze 30-40 milliméter eső esett az egész évszakban.

A hőség tovább rontotta a helyzetet. A magas hőmérséklet és az intenzív párolgás miatt a talajok nedvességtartalma is jelentősen visszaesett. A vízhiány ráadásul nem csupán a felszíni folyókat érinti: a Duna és a Tisza vízgyűjtője, a felszín alatti vízkészletek és a talajvíz állapota egyaránt meghatározó.

Nem pusztán mezőgazdasági veszteségekről lehet szó. Az alacsony vízállás korlátozhatja a hajózást, a vízkészletek szűkössége nehezítheti az ipari termelést és az energiatermelést, a vízellátás sérülékenysége pedig a lakosságot is közvetlenül érintheti. A turizmus és az ökológiai rendszerek szintén megszenvedhetik a tartós vízhiányt.

2027-ben még súlyosabb lehet a helyzet

A Klímapolitikai Intézet szerint, ha az előttünk álló őszi-téli időszak sem hoz érdemi csapadékot, Magyarország újabb, akár az ideinél is súlyosabb aszályos év elé nézhet. Egy újabb forró, száraz nyár esetén az élelmiszer-termelés visszaesése, az ivóvízellátás nehézségei, az energiatermelés korlátai és az ipari zavarok egyszerre jelentkezhetnek.

A figyelmeztetéshez ugyanakkor fontos kiegészítés tartozik: az ECMWF október 30-án indított HRES-modellfuttatása kizárólag az október 30. és november 14. közötti időszak csapadékviszonyait becsüli. Ez nagyjából kéthetes időjárás-előrejelzés, amelyből sem a teljes télre, sem a 2027-es nyárra nem lehet biztos következtetést levonni. A következő évre vonatkozó veszély tehát nem konkrét időjárási előrejelzés, hanem a jelenlegi vízhiány és a kedvezőtlen kiindulási feltételek alapján megfogalmazott kockázat.

A következő hónapok csapadéka ezért különösen fontos lesz. Ha a talajok és a vízgyűjtők nem kapnak elegendő utánpótlást, Magyarország egy újabb nyarat kezdhet úgy, hogy már az első melegebb időszak előtt jelentős vízhiánnyal küzd.

Ez most már sokkoló: kiszárad az Alföld egyik nagy folyója, eltűnik a budapesti agglomeráció legendás tava – heteik maradtak hátra, nincs megoldás

Centimétereken múlik egyes hazai vizek sorsa: rekord dőlt a Sebes-Körösön, máshol már a tavak eltűnésétől tartanak. A hétvégi időjárás sem ad sok reményt, az aszály pedig várhatóan tovább fog folytatódni.

 

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Klímapolitikai Intézet
Fehér-Körös
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