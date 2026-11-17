A közmédia új vezetőjének kiválasztása egy átfogó intézményi és gazdasági átalakítás közepette zajlik. Mint a Világgazdaság korábban megírta, a Tisza-kormány a korábbi közmédiastruktúra felszámolásáról, a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. létrehozásáról, valamint a Magyar Távirati Iroda önállósításáról döntött. Az új rendszerben a közmédia vezetőit nyilvános pályázaton választják ki, a folyamatot pedig a Független Közmédia Testület felügyeli.

A közmédia vezetésére pályázókat már megszűrt a bizottság/Fotó: Hatlaczki Balázs

A 27 jelentkezőből mindössze 14 pályázó felelt meg a közmédia vezérigazgatói posztjára kiírt feltételeknek. A Független Közmédia Testület hétfő este hozta nyilvánosságra az érvényes pályázatok listáját, a jelöltek személyes meghallgatása pedig már ezen a héten megkezdődik – számolt be róla a 24.hu.

A Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztségéért továbbra is versenyben van

Amin Zoltán,

Bakó Lajos,

Bakonyi Péter,

Dávid-Joó Zsanett,

Fischer András,

Herman Dániel Péter,

Horváth Dori Gábor,

Kert Attila,

Kertész György,

Malcsiner Maximilián Péter,

Papp Réka Kinga,

Pusztai Ferenc,

Szabó Stein Imre,

Tóth Zoltán András.

A pályázatok benyújtásának határideje november 12-én járt le. A továbbjutók november 19-én és 20-án személyes meghallgatáson vesznek részt, amelyet a Független Közmédia Testület honlapján élőben közvetítenek. A jelöltek tíz percet kapnak vezetői elképzeléseik bemutatására. A meghallgatásokat követően a testület két szavazási fordulóban választja ki az új vezérigazgatót. Amennyiben nem születik döntés, öt napon belül megismételhetik a szavazást. A tervek szerint így még novemberben eldőlhet, ki irányítja a megújított közmédiát.

Még júniusban írta a Facebookon Melléthei-Barna Márton képviselő, hogy „Az imént benyújtottuk a közmédia teljes átalakítására vonatkozó törvényjavaslatunkat. Ez a törvényjavaslat a független, objektív közmédia kialakítását tűzi ki célul. Visszaadja a közmédiát a magyar embereknek. Visszaadja a nyilvánosság méltóságát. És helyreállítja a demokrácia egyik legfontosabb alapját Magyarországon.” Azt is hozzátette, hogy átlátható, ellenőrizhető és számonkérhető közszolgálati médiarendszert hoznak létre.