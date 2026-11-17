Lefelezték a közmédia vezetésére pályázókat — itt a lista, kik maradtak versenyben
A közmédia új vezetőjének kiválasztása egy átfogó intézményi és gazdasági átalakítás közepette zajlik. Mint a Világgazdaság korábban megírta, a Tisza-kormány a korábbi közmédiastruktúra felszámolásáról, a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. létrehozásáról, valamint a Magyar Távirati Iroda önállósításáról döntött. Az új rendszerben a közmédia vezetőit nyilvános pályázaton választják ki, a folyamatot pedig a Független Közmédia Testület felügyeli.
A 27 jelentkezőből mindössze 14 pályázó felelt meg a közmédia vezérigazgatói posztjára kiírt feltételeknek. A Független Közmédia Testület hétfő este hozta nyilvánosságra az érvényes pályázatok listáját, a jelöltek személyes meghallgatása pedig már ezen a héten megkezdődik – számolt be róla a 24.hu.
A Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztségéért továbbra is versenyben van
- Amin Zoltán,
- Bakó Lajos,
- Bakonyi Péter,
- Dávid-Joó Zsanett,
- Fischer András,
- Herman Dániel Péter,
- Horváth Dori Gábor,
- Kert Attila,
- Kertész György,
- Malcsiner Maximilián Péter,
- Papp Réka Kinga,
- Pusztai Ferenc,
- Szabó Stein Imre,
- Tóth Zoltán András.
A pályázatok benyújtásának határideje november 12-én járt le. A továbbjutók november 19-én és 20-án személyes meghallgatáson vesznek részt, amelyet a Független Közmédia Testület honlapján élőben közvetítenek. A jelöltek tíz percet kapnak vezetői elképzeléseik bemutatására. A meghallgatásokat követően a testület két szavazási fordulóban választja ki az új vezérigazgatót. Amennyiben nem születik döntés, öt napon belül megismételhetik a szavazást. A tervek szerint így még novemberben eldőlhet, ki irányítja a megújított közmédiát.
Még júniusban írta a Facebookon Melléthei-Barna Márton képviselő, hogy „Az imént benyújtottuk a közmédia teljes átalakítására vonatkozó törvényjavaslatunkat. Ez a törvényjavaslat a független, objektív közmédia kialakítását tűzi ki célul. Visszaadja a közmédiát a magyar embereknek. Visszaadja a nyilvánosság méltóságát. És helyreállítja a demokrácia egyik legfontosabb alapját Magyarországon.” Azt is hozzátette, hogy átlátható, ellenőrizhető és számonkérhető közszolgálati médiarendszert hoznak létre.