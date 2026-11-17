Elkezdődött: tömegesen rúgják ki az embereket a közmédiában, listázásról és cenzúráról beszélnek az érintettek
Megkezdték a száznyolc munkavállalót érintő csoportos leépítést a közmédiánál. November 13-án, pénteken állapodott meg a csoportos létszámcsökkentésről a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. és az üzemi tanácsok képviselői. A társaság a Magyar Nemzetnek azt írta, hogy a tárgyalások eredményeként 108 munkavállalót érint a leépítés.
Az előzetes írásbeli tájékoztatás november 16-án kezdődött meg, a munkaviszony megszüntetéséről szóló jognyilatkozatokat pedig a tájékoztatás közlésétől számított legalább harminc nap elteltével adja át a munkáltató.
A társaság közlése szerint a döntéseket objektív szempontok alapján hozták meg, figyelembe véve, mely munkakörök szűnnek meg, melyekre lesz várhatóan szükség, valamint mérlegelték a dolgozók szakmai tapasztalatát, képzettségét és alkalmasságát. Az intézkedés a cég tájékoztatása szerint nem befolyásolja a közmédia portfóliójának napi működését.
A Magyar Nemzet értesülései szerint a tárgyalások első fordulójában még 160 fős létszámcsökkentési tervről beszélt a vezérigazgató a Központi Üzemi Tanácsnak küldött belső levelében. Ebben az állt, hogy a vezetés a szervezeti átalakításból adódó párhuzamosságokkal, a feleslegessé vált munkakörök megszüntetésével és azoknak a munkavállalóknak az elbocsátásával indokolta a tervezett létszámcsökkentést, „akiknek a tevékenysége propagandacélokat szolgált”.
A lap szerint azonban nevüket és arcukat adó, híradós alkalmazottakat nem bocsátottak el, hanem főleg back office területen továbbfoglalkoztatják őket, a kirúgások inkább a háttérben dolgozó munkavállalókat érintik.
A Magyar Nemzet a birtokába jutott hangfelvétel alapján azt írja, hogy Bodacz Balázs a hétfői tájékoztatón arról beszélt, hogy személy szerint már október 23-án az átalakított létszámmal szerette volna működtetni a hírszerkesztőséget, azonban jogi és adminisztratív okok miatt csak most tudják közölni a döntést. Álláspontja szerint, a szerkesztőségnek már augusztus 20-a óta az új szervezetben kellett volna működnie.
Bodacz egy alapvetően túlduzzasztott szervezetnek nevezte a közmédiát, és azzal indokolta a hírszerkesztőséget érintő leépítést, hogy az M1 profilja radikálisan átalakult. Felidézte, hogy egyes munkatársakat csak heti egy-két, legfeljebb három napra osztottak be, és ezeken a napokon is kevés feladat jutott nekik. Egyes funkciók pedig megszűnnek, a hírszolgáltatás és a hírháttérműsorok későbbi struktúrájának kialakítását pedig a következő vezetés feladatának tartja.
A Magyar Nemzet a közmédia átalakítására rálátó másik forrására hivatkozva arról ír, hogy a vezetőváltás után szerkesztőségi utasítások szabályozták, hogy kik szerepelhetnek a műsorokban. Beszámolója szerint le van tiltva Kovács Ákos, Nagy Feró és Böjte Csaba is. Állítása szerint az érintettekről készült korábbi anyagokat sem lehetett újra leadni, sőt a nevüket sem lehetett megemlíteni a műsorokban. A vezetőváltást követően más korábban felvett műsorok adásba kerülését is letiltották, például az Ez itt a kérdését, sőt a műsor vendégei közül többeket is tiltólistára tettek.
A lap forrása úgy értesült, a munkatársakat át is világították, a dolgozókról személyes adatlapok készültek, és az ellenőrzés állítólag a családi hátterükre is kiterjedt. Értesülése szerint, a munkatársak megítélésében az is szerepet játszhatott, hogy mennyire tudtak alkalmazkodni az új vezetés elvárásaihoz.
Magyar Péter elárulta: kegyetlenül megvágja a kormány a közmédia állami támogatását
A Tisza-kormány az állami kiadások visszafogásával és a költségvetési hiány csökkentésével teremtene mozgásteret az adócsökkentésekre és a béremelésekre. Magyar Péter közölte , hogy ennek részeként a közmédia éves költségvetése 80-100 milliárd forint körüli szintre csökkenhet.
A miniszterelnök a Telexnek adott interjúban arról beszélt, hogy a jelenlegi éves költségvetés a felére, illetve annak környékére eshet vissza. A kormányfő szerint 80-100 milliárd forint közötti összegből is működhetne megfelelő színvonalú, objektív közmédia.
A tervezett kiadáscsökkentés hátterében a kormány szerint a túlárazott szerződések, a párhuzamos feladatellátás és a felesleges működési költségek állnak. Magyar Péter úgy látja, ezek felülvizsgálatával úgy lehetne mérsékelni a közmédia kiadásait, hogy közben a szolgáltatás minősége is fenntartható maradjon. Az interjúban ismertetett elképzelés azonban egyelőre a kormányfő által felvázolt költségvetési terv, a részletes megtakarítási tételekről a forrás nem közöl adatokat.