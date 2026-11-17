Megkezdték a száznyolc munkavállalót érintő csoportos leépítést a közmédiánál. November 13-án, pénteken állapodott meg a csoportos létszámcsökkentésről a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. és az üzemi tanácsok képviselői. A társaság a Magyar Nemzetnek azt írta, hogy a tárgyalások eredményeként 108 munkavállalót érint a leépítés.

A közmédia megkezdte a csoportos leépítést / Fotó: M1 / Facebook

Az előzetes írásbeli tájékoztatás november 16-án kezdődött meg, a munkaviszony megszüntetéséről szóló jognyilatkozatokat pedig a tájékoztatás közlésétől számított legalább harminc nap elteltével adja át a munkáltató.

A társaság közlése szerint a döntéseket objektív szempontok alapján hozták meg, figyelembe véve, mely munkakörök szűnnek meg, melyekre lesz várhatóan szükség, valamint mérlegelték a dolgozók szakmai tapasztalatát, képzettségét és alkalmasságát. Az intézkedés a cég tájékoztatása szerint nem befolyásolja a közmédia portfóliójának napi működését.

A Magyar Nemzet értesülései szerint a tárgyalások első fordulójában még 160 fős létszámcsökkentési tervről beszélt a vezérigazgató a Központi Üzemi Tanácsnak küldött belső levelében. Ebben az állt, hogy a vezetés a szervezeti átalakításból adódó párhuzamosságokkal, a feleslegessé vált munkakörök megszüntetésével és azoknak a munkavállalóknak az elbocsátásával indokolta a tervezett létszámcsökkentést, „akiknek a tevékenysége propagandacélokat szolgált”.

A lap szerint azonban nevüket és arcukat adó, híradós alkalmazottakat nem bocsátottak el, hanem főleg back office területen továbbfoglalkoztatják őket, a kirúgások inkább a háttérben dolgozó munkavállalókat érintik.

A Magyar Nemzet a birtokába jutott hangfelvétel alapján azt írja, hogy Bodacz Balázs a hétfői tájékoztatón arról beszélt, hogy személy szerint már október 23-án az átalakított létszámmal szerette volna működtetni a hírszerkesztőséget, azonban jogi és adminisztratív okok miatt csak most tudják közölni a döntést. Álláspontja szerint, a szerkesztőségnek már augusztus 20-a óta az új szervezetben kellett volna működnie.

Bodacz egy alapvetően túlduzzasztott szervezetnek nevezte a közmédiát, és azzal indokolta a hírszerkesztőséget érintő leépítést, hogy az M1 profilja radikálisan átalakult. Felidézte, hogy egyes munkatársakat csak heti egy-két, legfeljebb három napra osztottak be, és ezeken a napokon is kevés feladat jutott nekik. Egyes funkciók pedig megszűnnek, a hírszolgáltatás és a hírháttérműsorok későbbi struktúrájának kialakítását pedig a következő vezetés feladatának tartja.