Újabb szakszervezet készül utcára vonulni, miután az októberben bejelentett béremelések több ágazatban is csalódást keltettek. A közgyűjteményi és közművelődési dolgozók december 2-án a Magyar Nemzeti Múzeum előtt fognak tüntetni.

Fotó: Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) / Facebook

Vidéken már utcára vonultak a közművelődési dolgozók

A szakszervezet az eseményhez közzétett felhívásában arra emlékeztetett, hogy az ágazatban dolgozók fizetése az infláció miatt egyre kevesebbet ér, helyzetükön pedig a jövő évre bejelentett béremelés sem javít számottevően. „Elfogadhatatlan, hogy éhbéren tartanak bennünket! Változásra van szükség!” – fogalmaztak a szervezők.

Hétfőn Pécsen, szerdán pedig Egerben tiltakoztak az ágazat dolgozói. A bérrendezés szükségességét jól érzékelteti, hogy a baranyai könyvtár munkatársai havonta átlagosan nettó 280 ezer forintot visznek haza. Az vidéki demonstrációk résztvevői az alacsony fizetések mellett a kulturális intézmények egyre romló működési feltételeire is felhívták a figyelmet.

A KKDSZ októberben a Tisza Párt valamennyi országgyűlési képviselőjének levelet küldött, amelyben arra kérte a politikusokat, hogy csak olyan költségvetést fogadjanak el, amely fedezetet biztosít az ágazat bérrendezésére.

Az érdekképviselet a pedagógusokéhoz igazodó bérrendszer kialakítását szorgalmazza, amelynek alapján a kulturális dolgozók végzettségüktől és munkakörüktől függően havi bruttó 600–915 ezer forintos alapbért kapnának.

Mint arról korábban a Világgazdaság is beszámolt, a Tisza Párt a választási kampányban 25 százalékos általános béremelést és többéves bérpálya kialakítását ígérte a kulturális ágazat dolgozóinak.

A bejelentés napján a KKDSZ a Miniszterelnökség előtt tartott demonstrációt, amelyen Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter is megjelent.

A tárcavezető az előző kormányt hibáztatta a kialakult helyzetért, és javasolta a kulturális dolgozók érdekegyeztető tanácsának újraindítását. Tompa Enikő parlamenti államtitkár pedig ígéretet tett a 25 százalékos béremelés későbbi megvalósítására, annak időpontjáról azonban nem nyilatkozott.