Nekik is elegük van, a Nemzeti Múzeumhoz vonulnak a közművelődési dolgozók, „éhbéren tartanak bennünket”
Újabb szakszervezet készül utcára vonulni, miután az októberben bejelentett béremelések több ágazatban is csalódást keltettek. A közgyűjteményi és közművelődési dolgozók december 2-án a Magyar Nemzeti Múzeum előtt fognak tüntetni.
Vidéken már utcára vonultak a közművelődési dolgozók
A szakszervezet az eseményhez közzétett felhívásában arra emlékeztetett, hogy az ágazatban dolgozók fizetése az infláció miatt egyre kevesebbet ér, helyzetükön pedig a jövő évre bejelentett béremelés sem javít számottevően. „Elfogadhatatlan, hogy éhbéren tartanak bennünket! Változásra van szükség!” – fogalmaztak a szervezők.
Hétfőn Pécsen, szerdán pedig Egerben tiltakoztak az ágazat dolgozói. A bérrendezés szükségességét jól érzékelteti, hogy a baranyai könyvtár munkatársai havonta átlagosan nettó 280 ezer forintot visznek haza. Az vidéki demonstrációk résztvevői az alacsony fizetések mellett a kulturális intézmények egyre romló működési feltételeire is felhívták a figyelmet.
A KKDSZ októberben a Tisza Párt valamennyi országgyűlési képviselőjének levelet küldött, amelyben arra kérte a politikusokat, hogy csak olyan költségvetést fogadjanak el, amely fedezetet biztosít az ágazat bérrendezésére.
Az érdekképviselet a pedagógusokéhoz igazodó bérrendszer kialakítását szorgalmazza, amelynek alapján a kulturális dolgozók végzettségüktől és munkakörüktől függően havi bruttó 600–915 ezer forintos alapbért kapnának.
Mint arról korábban a Világgazdaság is beszámolt, a Tisza Párt a választási kampányban 25 százalékos általános béremelést és többéves bérpálya kialakítását ígérte a kulturális ágazat dolgozóinak.
Ezzel szemben Magyar Péter októberben mindössze 10,7 százalékos nettó keresetnövekedést jelentett be , amely a közszféra érintett ágazatai közül a legalacsonyabb.
A bejelentés napján a KKDSZ a Miniszterelnökség előtt tartott demonstrációt, amelyen Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter is megjelent.
A tárcavezető az előző kormányt hibáztatta a kialakult helyzetért, és javasolta a kulturális dolgozók érdekegyeztető tanácsának újraindítását. Tompa Enikő parlamenti államtitkár pedig ígéretet tett a 25 százalékos béremelés későbbi megvalósítására, annak időpontjáról azonban nem nyilatkozott.
Több évtizedes szakmai tapasztalattal is alig keresnek bruttó 460 ezer forintot
A szakszervezet elnöke, Dobrovits Orsolya arculcsapásnak nevezte a kormány bejelentését. Az érdekképviselet szerint a kulturális ágazatban még a felsőfokú végzettséggel és húsz-harminc év szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársak körében sem ritka a havi bruttó 460 ezer forintos fizetés.
A kulturális dolgozók már az előző kormány idején is többször tiltakoztak az alacsony bérek miatt.
Tavaly novemberben a levéltári alkalmazottak országszerte fekete pólóban demonstráltak, idén januárban, a magyar kultúra napján pedig ismét utcára vonultak az ágazat munkatársai.
Februárban petíciót adtak át Hankó Balázs akkori kulturális miniszternek, márciusban a Kossuth téren tüntettek. A szakszervezet júliusban már az új kulturális vezetéssel tárgyalt, az egyeztetés azonban nem hozott megállapodást a béremelésről.