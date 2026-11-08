Újabb rendőrségi lövések dördültek Krakkóban, egy késsel fenyegetőző férfit kellett megállítani
Újabb rendőrségi intézkedés során dördültek lövések Krakkóban, mindössze mintegy 12 órával azután, hogy a város főterén halálos ámokfutás történt – számoltak be arról lengyel sajtótudósítások. A lengyel Małopolska régió rendőrségének tájékoztatása szerint vasárnap hajnali három óra után érkezett bejelentés egy késsel közlekedő férfiról, aki a Kapelanka utca környékén tartózkodott.
Újabb fenyegetés Krakkóban, a rendőrök végül elfogták a késes férfit
A rendőrök a helyszínre érkezve fegyvert használtak. Először figyelmeztető lövéseket adtak le, majd az egyik járőr a férfi irányába is lőtt, de nem találta el – közölte Katarzyna Cisło, a regionális rendőrség szóvivője.
Az incidensben senki sem sérült meg.
A 23 éves férfi végül eldobta a kést, a rendőrök elfogták, majd kórházba szállították.
A hatóságok elsődleges információi szerint elképzelhető, hogy pszichés zavarokkal küzd. A rendőrség külön hangsúlyozta, hogy a hajnali intézkedésnek nincs köze a szombati, krakkói főtéren történt lövöldözéshez.
Hat emberrel végzett a támadó a krakkói főtéren
Az újabb rendőrségi fegyverhasználat az előző napi drámai események után történt: szombaton délután súlyos fegyveres támadás rázta meg a lengyel várost. Egy 24 éves, ostrowieci férfi fekete Subaruval hajtott be a krakkói főtérre, majd gépfegyverrel tüzet nyitott az emberekre.
A támadó sisakot és taktikai ruházatot viselt.
A lövöldözésben hat ember meghalt, és több mint egy tucatnyian megsérültek, köztük rendőrök is.
Az egyik egyenruhás állapota súlyos.
A lengyel állampolgárságú, 24 éves férfi sportlőfegyverre szóló engedéllyel rendelkezett. Korábban nem volt büntetve, és a rendőrség előtt sem volt ismert. Az autójában más fegyvereket és jelentős mennyiségű lőszert is találtak.
Az ámokfutó válogatás nélkül tüzelt emberekre. A krakkói főtéren lelőtt hat áldozattal és a mint kiderült, szélsőséges nézeteket valló elkövető házában végrehajtott családirtás három áldozatával együtt a tragédiának összesen kilenc halálos áldozata van.