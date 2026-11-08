Újabb rendőrségi lövések dördültek Krakkóban, egy késsel fenyegetőző férfit kellett megállítani

Újabb rendőrségi intézkedés során dördültek lövések Krakkóban, mindössze mintegy 12 órával azután, hogy a város főterén halálos ámokfutás történt – számoltak be arról lengyel sajtótudósítások. A lengyel Małopolska régió rendőrségének tájékoztatása szerint vasárnap hajnali három óra után érkezett bejelentés egy késsel közlekedő férfiról, aki a Kapelanka utca környékén tartózkodott.

Rendőrök őrzik a kordonnal lezárt területet a lengyelországi Krakkó történelmi belvárosában 2026. november 8-án, miután az előző napon egy fegyveres hat emberrel végzett, és több mint egy tucat embert megsebesített

Fotó: AFP / Wojtek RADWANSKI / AFP

Újabb fenyegetés Krakkóban, a rendőrök végül elfogták a késes férfit

A rendőrök a helyszínre érkezve fegyvert használtak. Először figyelmeztető lövéseket adtak le, majd az egyik járőr a férfi irányába is lőtt, de nem találta el – közölte Katarzyna Cisło, a regionális rendőrség szóvivője.

Az incidensben senki sem sérült meg.

A 23 éves férfi végül eldobta a kést, a rendőrök elfogták, majd kórházba szállították.

A hatóságok elsődleges információi szerint elképzelhető, hogy pszichés zavarokkal küzd. A rendőrség külön hangsúlyozta, hogy a hajnali intézkedésnek nincs köze a szombati, krakkói főtéren történt lövöldözéshez.

Hat emberrel végzett a támadó a krakkói főtéren

Az újabb rendőrségi fegyverhasználat az előző napi drámai események után történt: szombaton délután súlyos fegyveres támadás rázta meg a lengyel várost. Egy 24 éves, ostrowieci férfi fekete Subaruval hajtott be a krakkói főtérre, majd gépfegyverrel tüzet nyitott az emberekre.

A támadó sisakot és taktikai ruházatot viselt.

A lövöldözésben hat ember meghalt, és több mint egy tucatnyian megsérültek, köztük rendőrök is.

Az egyik egyenruhás állapota súlyos.

A lengyel állampolgárságú, 24 éves férfi sportlőfegyverre szóló engedéllyel rendelkezett. Korábban nem volt büntetve, és a rendőrség előtt sem volt ismert. Az autójában más fegyvereket és jelentős mennyiségű lőszert is találtak.

Az ámokfutó válogatás nélkül tüzelt emberekre. A krakkói főtéren lelőtt hat áldozattal és a mint kiderült, szélsőséges nézeteket valló elkövető házában végrehajtott családirtás három áldozatával együtt a tragédiának összesen kilenc halálos áldozata van.