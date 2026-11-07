Golyózápor Krakkóban: hatan meghaltak, autóból tüzeltek a rendőrökre, "mindenki rohant, sokan elestek"

Hatan meghaltak, és több mint tízen megsebesültek egy szombati lövöldözésben a lengyelországi Krakkóban. A támadó egy mozgó autóból nyitott tüzet, a rendőrök végül lelőtték, majd kórházba szállították.

Szombat délután lövések dördültek Krakkó egyik legforgalmasabb pontján, a történelmi főtéren, ahol turisták és helyiek is tartózkodtak / Fotó: NurPhoto via AFP

Öt ember meghalt, több mint tízen megsérültek, amikor egy fegyveres tüzet nyitott Krakkó történelmi főterén szombaton, délután három óra körül. A lengyel rendőrség tájékoztatása szerint az elkövetőt a helyszínen intézkedő rendőrök meglőtték, majd kórházba szállították. A támadás körülményeit vizsgálják. Krzysztof Jan Klęczar kis-lengyelországi vajda később azt közölte: hatra nőtt a halálos áldozatok száma, és félő, hogy tovább növekszik.

A lövöldözés a város egyik legforgalmasabb turisztikai pontján történt. A tűzoltóság szóvivője a Polsat Newsnak azt mondta, hogy a támadó egy elhaladó autóból nyitott tüzet. A PAP lengyel hírügynökségnek nyilatkozó szóvivő szerint a sérültek között két rendőr is van.

Autós lövöldözés Krakkó szívében

A történtekről egy szemtanú, Konrad az Interiának számolt be. A férfi a Sławkowska utcán sétált, a főtér közelében, amikor lövéseket hallott. Először petárdákra gyanakodott, de hamar felismerte, hogy valódi fegyverek dördülnek el.

Beszámolója szerint egy fekete autó haladt el a téren álló lovas kocsik mellett, amikor a vezetőülésből lövéseket adtak le. A férfi füstöt is látott felszállni a járműből. A környéken tartózkodók közül sokan futásnak eredtek, többen a földre estek, miközben megpróbáltak elmenekülni.

Konrad a főtéren található rendőrségi épületbe rohant, ahol turisták kerestek menedéket. Elmondása szerint sokan a földön húzódtak meg, és a jelenlévők közül többen nem beszéltek lengyelül. Később két városi rendőrrel is találkozott, akiknek jelezte, hogy lövöldözés zajlik a téren.

A szemtanú azt is látta, hogy a Zara üzlet közelében egy nőt próbáltak újraéleszteni. Nem tudta megállapítani, hogy a sérült túlélte-e a támadást.

Fotó: AFP

Donald Tusk lengyel miniszterelnök az X-en közölte, hogy folyamatosan tájékoztatják a krakkói helyzetről.

A kormányfő tragikus lövöldözésnek nevezte az esetet, és jelezte, hogy a rendőrség vizsgálja a történtek hátterét és valamennyi körülményét.

Krakkó Lengyelország második legnagyobb városa, több mint 800 ezren lakják. A fővárostól, Varsótól mintegy 250 kilométerre fekvő település a nemzetközi turizmus egyik fontos célpontja. Történelmi központjának meghatározó látnivalói közé tartozik a Főtér, a Wawel vára és a székesegyház. Az egyetemi város az UNESCO világörökségi listáján is szerepel.