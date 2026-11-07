Krakkói vérfürdő: megszólaltak Orbán Anitáék, nincs magyar áldozat a külügyminisztérium tudomása szerint
Magyar áldozatról vagy sérültről egyelőre nincs tudomásunk – közölte a magyar külügyminisztérium a krakkói lövöldözésről, amelynek hat halálos áldozata van, és félő, hogy a szám növekszik.
A véres események miatt részvétét fejezte ki a lengyeleknek Baka András köztársasági elnök, Forsthoffer Ágnes országgyűlési elnök és Magyar Péter miniszterelnök. Magyarország a lengyel nép mellett áll – írta a Facebookon a kormányfő.
Orbán Anita minisztériuma szintén a Facebookon posztolt.
A Külügyminisztérium és Magyarország krakkói főkonzulátusa folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet és kapcsolatban áll a lengyel hatóságokkal. A kislengyelországi válságstáb rövidesen ülésezik, ezt követően várható pontosabb tájékoztatás az elkövető, a halálos áldozatok és a sérültek nemzetiségéről
– írták.
Amint további információval rendelkezünk – beleértve azt is, hogy mely országok állampolgárai érintettek –, azonnal tájékoztatást adunk – ígérte a külügyminisztérium.
Golyózápor Krakkóban: hatan meghaltak, autóból tüzeltek a rendőrökre, "mindenki rohant, sokan elestek"
Súlyos fegyveres támadás történt Lengyelország második legnagyobb városában. A krakkói lövöldözésben legalább hatan életüket vesztették, a sérültek között pedig két rendőr is van.
Lengyelországban események sorozata nyomán nő a feszültség az elmúlt hetekben.
Botrány robbant ki Lengyelországban: Ursula von der Leyen látványosan Donald Tusk mellé állt az alkotmányos válságban, a lengyel elnököt faképnél hagyta
Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen lemondta részvételét a Karol Nawrocki államfővel csütörtökre tervezett közös sajtótájékoztatón. A Bloomberg szerint a döntés Donald Tusk miniszterelnök támogatásaként értelmezhető az egy hete húzódó alkotmányos válságban. Von der Leyen lépése ugyanakkor nem volt meglepő, az Európai Bizottság ugyanis már a hétvégén világossá tette, melyik felet támogatja.
Adósságbesorolás-rontás, politikai torzsalkodás, félelem az oroszoktól
Pénteken az S&P Global Ratings jelezte, hogy leminősítheti Lengyelország befektetésre ajánlott kategóriába tartozó államadósság-besorolását, mivel aggodalommal figyeli a kelet-európai ország növekvő államadósságát és a politikai kockázatokat.
Az S&P stabilról negatívra rontotta a lengyel államadósság-besorolás kilátását, miközben változatlanul hagyta az ország 2018 óta érvényben lévő, A− szintű hitelminősítését. A Moody’s Ratings szeptemberben egy évtized óta először minősítette le Lengyelországot, az államháztartás tartósan romló helyzetére hivatkozva.
Andrzej Domanski pénzügyminiszter Karol Nawrocki államelnököt tette felelőssé az S&P lépéséért, arra hivatkozva, hogy ő maga mindent megtett a költségvetés rendbehozásáért, de ezt az ellenzék támogatásával posztjára szavazott elnök vétóival akadályozta.
Mindeközben a lenygel politikában és médiában állandó a félelemkeltés Oroszországgal szemben.
Lengyelország szabotázst jelentett Kalinyingrádnál, megerősítik az orosz határt
Donald Tusk lengyel miniszterelnök bejelentette, hogy a hatóságok gyanús tevékenységet észleltek a kalinyingrádi határ közelében, ezért megerősítik a lengyel-orosz határ védelmét.
A krakkói merényletet eddig nem hozták összefüggésbe az oroszokkal: Az elkövető a híek szerint lengyel állampolgár, a rendőrség szerint 24 éves férfi, és egyedül cselekedett – közölte a krakkói rendőrség szóvivője. Az indítékról egyelőre nem került nyilvánosságra információ.