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Krakkói vérfürdő: megszólaltak Orbán Anitáék, nincs magyar áldozat a külügyminisztérium tudomása szerint

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Legalább hat halálos áldozata van. A krakkói merénylet miatt részvétét fejezte ki a magyar köztársasági elnök, a miniszterelnök, és megszólalt Orbán Anita minisztériuma is.
Pető Sándor
2026.11.07, 19:03
Frissítve: 2026.11.07, 19:34
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Magyar áldozatról vagy sérültről egyelőre nincs tudomásunk – közölte a magyar külügyminisztérium a krakkói lövöldözésről, amelynek hat halálos áldozata van, és félő, hogy a szám növekszik.

A krakkói merénylet legalább hat halálos áldozatot szedett
A krakkói merénylet legalább hat halálos áldozatot szedett  Fotó: AFP

A véres események miatt részvétét fejezte ki a lengyeleknek Baka András köztársasági elnök, Forsthoffer Ágnes országgyűlési elnök és Magyar Péter miniszterelnök. Magyarország a lengyel nép mellett áll – írta a Facebookon a kormányfő.

Orbán Anita minisztériuma szintén a Facebookon posztolt.

A Külügyminisztérium és Magyarország krakkói főkonzulátusa folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet és kapcsolatban áll a lengyel hatóságokkal. A kislengyelországi válságstáb rövidesen ülésezik, ezt követően várható pontosabb tájékoztatás az elkövető, a halálos áldozatok és a sérültek nemzetiségéről


 

– írták.
Amint további információval rendelkezünk – beleértve azt is, hogy mely országok állampolgárai érintettek –, azonnal tájékoztatást adunk – ígérte a külügyminisztérium.

Golyózápor Krakkóban: hatan meghaltak, autóból tüzeltek a rendőrökre, "mindenki rohant, sokan elestek" 

Súlyos fegyveres támadás történt Lengyelország második legnagyobb városában. A krakkói lövöldözésben legalább hatan életüket vesztették, a sérültek között pedig két rendőr is van.

Lengyelországban események sorozata nyomán nő a feszültség az elmúlt hetekben.

Botrány robbant ki Lengyelországban: Ursula von der Leyen látványosan Donald Tusk mellé állt az alkotmányos válságban, a lengyel elnököt faképnél hagyta
Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen lemondta részvételét a Karol Nawrocki államfővel csütörtökre tervezett közös sajtótájékoztatón. A Bloomberg szerint a döntés Donald Tusk miniszterelnök támogatásaként értelmezhető az egy hete húzódó alkotmányos válságban. Von der Leyen lépése ugyanakkor nem volt meglepő, az Európai Bizottság ugyanis már a hétvégén világossá tette, melyik felet támogatja.

Adósságbesorolás-rontás, politikai torzsalkodás, félelem az oroszoktól

Pénteken az S&P Global Ratings jelezte, hogy leminősítheti Lengyelország befektetésre ajánlott kategóriába tartozó államadósság-besorolását, mivel aggodalommal figyeli a kelet-európai ország növekvő államadósságát és a politikai kockázatokat.

Az S&P stabilról negatívra rontotta a lengyel államadósság-besorolás kilátását, miközben változatlanul hagyta az ország 2018 óta érvényben lévő, A− szintű hitelminősítését. A Moody’s Ratings szeptemberben egy évtized óta először minősítette le Lengyelországot, az államháztartás tartósan romló helyzetére hivatkozva. 

Andrzej Domanski pénzügyminiszter Karol Nawrocki államelnököt tette felelőssé az S&P lépéséért, arra hivatkozva, hogy ő maga mindent megtett a költségvetés rendbehozásáért, de ezt az ellenzék támogatásával posztjára szavazott elnök vétóival akadályozta. 

Mindeközben a lenygel politikában és médiában állandó a félelemkeltés Oroszországgal szemben.

Lengyelország szabotázst jelentett Kalinyingrádnál, megerősítik az orosz határt
Donald Tusk lengyel miniszterelnök bejelentette, hogy a hatóságok gyanús tevékenységet észleltek a kalinyingrádi határ közelében, ezért megerősítik a lengyel-orosz határ védelmét.

A krakkói merényletet eddig nem hozták összefüggésbe az oroszokkal: Az elkövető a híek szerint lengyel állampolgár, a rendőrség szerint 24 éves férfi, és egyedül cselekedett – közölte a krakkói rendőrség szóvivője. Az indítékról egyelőre nem került nyilvánosságra információ.

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