Krakkói vérfürdő: megszólaltak Orbán Anitáék, nincs magyar áldozat a külügyminisztérium tudomása szerint

Magyar áldozatról vagy sérültről egyelőre nincs tudomásunk – közölte a magyar külügyminisztérium a krakkói lövöldözésről, amelynek hat halálos áldozata van, és félő, hogy a szám növekszik.

A krakkói merénylet legalább hat halálos áldozatot szedett Fotó: AFP

A véres események miatt részvétét fejezte ki a lengyeleknek Baka András köztársasági elnök, Forsthoffer Ágnes országgyűlési elnök és Magyar Péter miniszterelnök. Magyarország a lengyel nép mellett áll – írta a Facebookon a kormányfő.

Orbán Anita minisztériuma szintén a Facebookon posztolt.

A Külügyminisztérium és Magyarország krakkói főkonzulátusa folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet és kapcsolatban áll a lengyel hatóságokkal. A kislengyelországi válságstáb rövidesen ülésezik, ezt követően várható pontosabb tájékoztatás az elkövető, a halálos áldozatok és a sérültek nemzetiségéről



– írták.

Amint további információval rendelkezünk – beleértve azt is, hogy mely országok állampolgárai érintettek –, azonnal tájékoztatást adunk – ígérte a külügyminisztérium.

Golyózápor Krakkóban: hatan meghaltak, autóból tüzeltek a rendőrökre, "mindenki rohant, sokan elestek" Súlyos fegyveres támadás történt Lengyelország második legnagyobb városában. A krakkói lövöldözésben legalább hatan életüket vesztették, a sérültek között pedig két rendőr is van.

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