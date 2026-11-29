Krausz Ferenc kutatásainak külföldi folytatása miatt bírálta a Tisza-kormány döntését Navracsics Tibor. A politikus vasárnapi Facebook-bejegyzésében arra emlékeztetett, hogy Magyar Péter közvetlenül a kormányváltás után jelentette be a Nobel-díjas fizikus által vezetett Élvonal Alapítvány 2031-ig szóló, összesen 261,7 milliárd forintos támogatásának megvonását, valamint a már folyósított 22 milliárd forint visszafizetését is kérte.

Milliárdokat vontak meg Krausz Ferenc alapítványától, külföldön folytatódnak a kutatások – kemény kérdést tett fel Navracsics Tibor / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az Élvonal Alapítvány végül augusztus 31-én megszűnt. Krausz Ferenc akkor a pénzügyi elszámolás részleteit is nyilvánosságra hozta: a szervezet a fel nem használt forrásokon keletkezett kamatbevételeknek köszönhetően mintegy 34 millió forinttal többet fizetett vissza az államnak, mint amennyi támogatást kapott.

A Nobel-díjas fizikus azonban nem mondott le kutatásainak folytatásáról. Navracsics Tibor arra hívta fel a figyelmet, hogy Krausz Ferenc projektjének egyes részei Németországba kerülnek, a napokban pedig Hongkongban is elindult egy, a magyarországi kutatások eredményeire épülő klinikai program.

Hongkongban folytatódik a Magyarországon megkezdett kutatás

A Hongkongi Egyetemen november 23-án elindult a Protecting.Health Hong Kong kutatási program, amely a budapesti Molekuláris Ujjlenyomat Kutató Központ (CMF) eredményeire épül. Krausz Ferenc és munkatársai olyan diagnosztikai eljárás kifejlesztésén dolgoznak, amelynek segítségével többek között a daganatos megbetegedések és a cukorbetegség is felismerhetővé válhatnak még a tünetek megjelenése előtt.

A magyarországi kutatásban eddig mintegy 13 ezer önkéntes vett részt rendszeres mintaadással.

Navracsics Tibor szerint a hongkongi program finanszírozásával és az ott megszülető innovációk hasznosításával olyan lehetőséghez jut a helyi kormányzat és az egyetem, amelyből eredetileg Magyarország profitálhatott volna.

A hongkongi együttműködés előkészítése ugyanakkor már a magyarországi kormányváltás előtt megkezdődött: a CMF, a müncheni Lajos–Miksa Egyetem és a Hongkongi Egyetem 2025 novemberében jelentette be stratégiai partnerségét. A program elindítása így önmagában nem tekinthető a Tisza-kormány döntése közvetlen következményének.