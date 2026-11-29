Milliárdokat vontak meg Krausz Ferenc alapítványától, külföldön folytatódnak a kutatások – kemény kérdést tett fel Navracsics Tibor
Krausz Ferenc kutatásainak külföldi folytatása miatt bírálta a Tisza-kormány döntését Navracsics Tibor. A politikus vasárnapi Facebook-bejegyzésében arra emlékeztetett, hogy Magyar Péter közvetlenül a kormányváltás után jelentette be a Nobel-díjas fizikus által vezetett Élvonal Alapítvány 2031-ig szóló, összesen 261,7 milliárd forintos támogatásának megvonását, valamint a már folyósított 22 milliárd forint visszafizetését is kérte.
Az Élvonal Alapítvány végül augusztus 31-én megszűnt. Krausz Ferenc akkor a pénzügyi elszámolás részleteit is nyilvánosságra hozta: a szervezet a fel nem használt forrásokon keletkezett kamatbevételeknek köszönhetően mintegy 34 millió forinttal többet fizetett vissza az államnak, mint amennyi támogatást kapott.
A Nobel-díjas fizikus azonban nem mondott le kutatásainak folytatásáról. Navracsics Tibor arra hívta fel a figyelmet, hogy Krausz Ferenc projektjének egyes részei Németországba kerülnek, a napokban pedig Hongkongban is elindult egy, a magyarországi kutatások eredményeire épülő klinikai program.
Hongkongban folytatódik a Magyarországon megkezdett kutatás
A Hongkongi Egyetemen november 23-án elindult a Protecting.Health Hong Kong kutatási program, amely a budapesti Molekuláris Ujjlenyomat Kutató Központ (CMF) eredményeire épül. Krausz Ferenc és munkatársai olyan diagnosztikai eljárás kifejlesztésén dolgoznak, amelynek segítségével többek között a daganatos megbetegedések és a cukorbetegség is felismerhetővé válhatnak még a tünetek megjelenése előtt.
A magyarországi kutatásban eddig mintegy 13 ezer önkéntes vett részt rendszeres mintaadással.
Navracsics Tibor szerint a hongkongi program finanszírozásával és az ott megszülető innovációk hasznosításával olyan lehetőséghez jut a helyi kormányzat és az egyetem, amelyből eredetileg Magyarország profitálhatott volna.
A hongkongi együttműködés előkészítése ugyanakkor már a magyarországi kormányváltás előtt megkezdődött: a CMF, a müncheni Lajos–Miksa Egyetem és a Hongkongi Egyetem 2025 novemberében jelentette be stratégiai partnerségét. A program elindítása így önmagában nem tekinthető a Tisza-kormány döntése közvetlen következményének.
Jelentősen csökkenhet Krausz Ferenc kutatóközpontjának állami finanszírozása
A magyarországi kutatások finanszírozásában azonban valóban jelentős változás következhet be. A Molekuláris Ujjlenyomat Kutató Központ számára 2026-ra eredetileg csaknem 27 milliárd forint állami támogatást irányoztak elő, a Tudományos és Technológiai Minisztérium jelenlegi becslése szerint viszont 2027-ben mindössze négymilliárd forint lehet a közvetlen állami szerepvállalás összege.
A finanszírozási tervek változása miatt a hazai mintagyűjtést átmenetileg szüneteltették, a mintaelemzéshez szükséges lézertechnológia fejlesztése pedig 2027-től elsősorban Németországban folytatódik. A minisztérium megfelelő pályázati vagy egyéb állami források rendelkezésre állása esetén később legalább részben visszahozná ezeket a kutatásokat Magyarországra.
Arról egyelőre nincsenek nyilvános információk, hogy a nemzetközi együttműködés során megszülető innovációk kereskedelmi hasznosításának jogai miként oszlanak majd meg a résztvevők között.
A szaktárca arra számít, hogy a külföldön gyűjtött mintákból származó tudományos eredmények jelentős részét továbbra is Magyarországon realizálhatják. Navracsics Tibor mindenesetre attól tart, hogy a kormány döntése miatt Magyarország elveszítheti a kutatásokban megszerzett versenyelőnyét. „Az élvonalban voltunk. Visszaléptünk a sereghajtók közé. A kormány döntésének következtében feltalálókból felhasználókká válunk – ha lesz majd pénzünk megfizetni az innovációt” – fogalmazott a politikus, aki bejegyzése végén azt a kérdést is feltette: biztos, hogy ez volt a cél?