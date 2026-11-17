Pokoli robbanás a Putyin büszkeségének számító krími hídnál: Ukrajna visszavágott az orosz rakétacsapás után, leállt a forgalom
November 17-ére virradó éjszaka egy ukrán rakétacsapás következtében leomlott az Oroszország által megszállt Krím félszigetet az orosz szárazfölddel összekötő Krími híd egy szakasza. A közösségi médiában közzétett fényképeken az látható, hogy a híd egyik ívszerkezete, valamint a két pillér közötti útpálya teljesen megsemmisült, a lezuhant törmelék pedig a híd alatt hever.
A Kyiv Independent beszámolója szerint a támadást november 16-án egy különálló dróncsapás előzte meg.
A 19 kilométer hosszú Krími híd a Kercsi-szoroson keresztül köti össze az oroszországi Krasznodari határterületet az Oroszország által megszállt Krím félszigettel. A hidat a Krím 2014-es orosz annektálása után építették meg. Közúti szakaszát 2018-ban adták át, a vasúti személyszállítás pedig 2019-ben indult meg rajta.
A híd az orosz-ukrán háború kitörése óta rendszeresen az ukrán támadások egyik célpontja.
A nyílt forrású hírszerzéssel (OSINT) foglalkozó elemzők olyan videófelvételt tettek közzé, amely állításuk szerint egy ukrán Flamingo robotrepülőgép fedélzeti kamerájával készült, miközben a fegyver a híd felé tartott. A rakétát gyártó Fire Point vállalat társtulajdonosa és főmérnöke, Denisz Stilerman egy későbbi X-bejegyzésében látszólag megerősítette a fegyver bevetését.
Az oroszok is elismerték a krími híd elleni csapást
Szergej Akszjonov, a Krím Moszkva által kinevezett vezetője azt állította, hogy az ukrán erők csapást mértek a hídra, amelyen emiatt felfüggesztették a forgalmat. Az orosz közlekedési minisztérium szintén megerősítette, hogy mind a közúti, mind a vasúti forgalmat leállították.
„A szakemberek jelenleg a károk felmérését végzik. Az előzetes információk szerint a támadásnak nincsenek áldozatai” – közölte a minisztérium a Telegramon. Egyúttal arra kérték az autósokat, hogy ne induljanak el a Krími híd felé, és a hivatalos forrásokból tájékozódjanak az aktuális helyzetről.
A Kreml sajtószolgálata közölte, hogy Marat Husznullin miniszterelnök-helyettes vezetésével összeül a Krími híd elleni támadás következményeinek felszámolásával foglalkozó kormánybizottság. Az orosz hatóságok emellett vizsgálatot indítottak az általuk „terrortámadásnak” minősített incidens ügyében.
A Krím 2014-es, nemzetközi jogot sértő orosz megszállását követően megépített Krími híd kulcsfontosságú utánpótlási és közlekedési útvonal az Ukrajna megszállt területein állomásozó orosz erők számára.
A híd emellett rendkívüli szimbolikus jelentőséggel is bír. A négymilliárd dolláros beruházás politikai üzenetet is hordozott: azt volt hivatott megerősíteni, amit Vlagyimir Putyin orosz elnök politikai pályafutása egyik legnagyobb eredményének tekintett, vagyis a Krím annektálását.
A hidat az ukrán erők már több alkalommal támadták. 2022 októberében és 2023 júliusában is jelentős károk keletkeztek benne, ám egyik támadás sem tudta tartósan működésképtelenné tenni.