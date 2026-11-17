November 17-ére virradó éjszaka egy ukrán rakétacsapás következtében leomlott az Oroszország által megszállt Krím félszigetet az orosz szárazfölddel összekötő Krími híd egy szakasza. A közösségi médiában közzétett fényképeken az látható, hogy a híd egyik ívszerkezete, valamint a két pillér közötti útpálya teljesen megsemmisült, a lezuhant törmelék pedig a híd alatt hever.

A Krímet az orosz szárazfölddel összekötő híd, még egy békésebb időszakban / Fotó: AFP

A Kyiv Independent beszámolója szerint a támadást november 16-án egy különálló dróncsapás előzte meg.

A 19 kilométer hosszú Krími híd a Kercsi-szoroson keresztül köti össze az oroszországi Krasznodari határterületet az Oroszország által megszállt Krím félszigettel. A hidat a Krím 2014-es orosz annektálása után építették meg. Közúti szakaszát 2018-ban adták át, a vasúti személyszállítás pedig 2019-ben indult meg rajta.

A híd az orosz-ukrán háború kitörése óta rendszeresen az ukrán támadások egyik célpontja.

A nyílt forrású hírszerzéssel (OSINT) foglalkozó elemzők olyan videófelvételt tettek közzé, amely állításuk szerint egy ukrán Flamingo robotrepülőgép fedélzeti kamerájával készült, miközben a fegyver a híd felé tartott. A rakétát gyártó Fire Point vállalat társtulajdonosa és főmérnöke, Denisz Stilerman egy későbbi X-bejegyzésében látszólag megerősítette a fegyver bevetését.

Az oroszok is elismerték a krími híd elleni csapást

Szergej Akszjonov, a Krím Moszkva által kinevezett vezetője azt állította, hogy az ukrán erők csapást mértek a hídra, amelyen emiatt felfüggesztették a forgalmat. Az orosz közlekedési minisztérium szintén megerősítette, hogy mind a közúti, mind a vasúti forgalmat leállították.

„A szakemberek jelenleg a károk felmérését végzik. Az előzetes információk szerint a támadásnak nincsenek áldozatai” – közölte a minisztérium a Telegramon. Egyúttal arra kérték az autósokat, hogy ne induljanak el a Krími híd felé, és a hivatalos forrásokból tájékozódjanak az aktuális helyzetről.

A Kreml sajtószolgálata közölte, hogy Marat Husznullin miniszterelnök-helyettes vezetésével összeül a Krími híd elleni támadás következményeinek felszámolásával foglalkozó kormánybizottság. Az orosz hatóságok emellett vizsgálatot indítottak az általuk „terrortámadásnak” minősített incidens ügyében.