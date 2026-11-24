„Lex Kubatov": alig választották újra Kubatov Gábort, máris távoznia kell Ferencváros éléről, ahogy az MTK éléről Deutsch Tamásnak is
Az Országgyűlés döntött kedden, és 140 igen, 49 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta a Lex Kubatovot, azaz a sportvezetőket érintő összeférhetetlenségi törvényt. Ez azt jelenti, hogy politikusok mostantól nem lehetnek 500 igazolt sportolónál nagyobb sportegyesület elnökei, de nem lehetnek elnökségi tagjai sem. Ez vonatkozik az országos sportszövetségekre is. A törvényt korábban Ruff Bálint terjesztette be. Kubatov Gábor korábban jelezte, nem tervezi a távozást.
A volt képviselőkre is kiterjesztették a tiltást
A szabályozás értelmében a sportszövetségekben és az 500-nál több igazolt sportolóval rendelkező sportegyesületekben nem tölthetnek be meghatározott vezetői tisztségeket
a miniszterek és államtitkárok,
- a kormányzati biztosok,
- az országgyűlési és az európai parlamenti képviselők,
- a politikai pártok vezető tisztségviselői,
- a vármegyei közgyűlések elnökei,
- a többségi állami tulajdonú vállalatok vezetői.
A novemberi módosítás már kifejezetten rendelkezik azokról a volt országgyűlési és európai parlamenti képviselőkről is, akiknek mandátuma négy éven belül szűnt meg
Kubatov Gábor 2006 és 2026 között volt a Fidesz országgyűlési képviselője
Amint Magyar Péter bejelentette, hogy el fogják mozdítani a sportvezetőket, azonnal reagált Kubatov Gábor. Ahogy korábban a Világgazdaság megírta, a Ferencváros elnöke egyértelművé tette: nem akarja feladni a klub vezetését, és arra utalt, hogy kész küzdeni a pozíciójáért.
A törvény szerint az érintetteknek 30 napjuk lesz az összeférhetetlenségi nyilatkozat megtételére, az összeférhetetlen helyzet megszüntetésére pedig 60 nap áll rendelkezésükre. A jogszabály ugyanakkor alkotmányossági kérdéseket is felvet, elsősorban a visszaható hatályú jogalkotás tilalmával összefüggésben. Kubatov Gábor parlamenti mandátuma ugyanis már a törvény benyújtása előtt megszűnt, sportvezetői megbízatását pedig még a jogszabály elfogadása előtt meghosszabbították.
A törvényjavaslat a Ferencváros mellett más jelentős magyar sportegyesületeket is érinthet, köztük az MTK-t, amelynek elnöke Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője.
Neves sportolók és szurkolók tiltakoztak
A törvényjavaslat ellen már októberben tiltakozó akció indult a Ferencvárosnál. A klub egykori és jelenlegi sportolói, edzői és legendái nyílt levélben álltak ki Kubatov Gábor mellett, hangsúlyozva, hogy szerintük a szabályozás sérti a sportegyesületek önállóságát.
Az eredetileg 89 aláíróval közzétett nyilatkozathoz november 21-ig már 217-en csatlakoztak. Lipcsei Péter, az FTC elnökségi tagja felidézte, hogy a klub tisztújító közgyűlésén a törvénytervezet ismeretében is bizalmat szavaztak Kubatov Gábornak. A tiltakozók szerint a sportegyesületek vezetőinek megválasztásáról a klubok közösségének, nem pedig a törvényhozóknak kell dönteniük. A támogatók között van Nyilasi Tibor, Gera Zoltán, Böde Dániel, Dibusz Dénes, Kökény Beatrix és Kovács Kokó István is. Lipcsei arra kérte a törvényhozókat, hogy ne avatkozzanak bele a magyar sportegyesületek vezetőinek megválasztásába. „Maradjon a sport a mi világunk!” – fogalmazott.