Az Országgyűlés döntött kedden, és 140 igen, 49 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta a Lex Kubatovot, azaz a sportvezetőket érintő összeférhetetlenségi törvényt. Ez azt jelenti, hogy politikusok mostantól nem lehetnek 500 igazolt sportolónál nagyobb sportegyesület elnökei, de nem lehetnek elnökségi tagjai sem. Ez vonatkozik az országos sportszövetségekre is. A törvényt korábban Ruff Bálint terjesztette be. Kubatov Gábor korábban jelezte, nem tervezi a távozást.

Kubatov Gábor eltávolítása a célja a kedden megszavazott sportegyesületeket érintő összeférhetetlenségi tövénynek/ Fotó: Facebook

A volt képviselőkre is kiterjesztették a tiltást

A szabályozás értelmében a sportszövetségekben és az 500-nál több igazolt sportolóval rendelkező sportegyesületekben nem tölthetnek be meghatározott vezetői tisztségeket

a miniszterek és államtitkárok,

a kormányzati biztosok,

az országgyűlési és az európai parlamenti képviselők,

a politikai pártok vezető tisztségviselői,

a vármegyei közgyűlések elnökei,

a többségi állami tulajdonú vállalatok vezetői.

A novemberi módosítás már kifejezetten rendelkezik azokról a volt országgyűlési és európai parlamenti képviselőkről is, akiknek mandátuma négy éven belül szűnt meg

Kubatov Gábor 2006 és 2026 között volt a Fidesz országgyűlési képviselője

Amint Magyar Péter bejelentette, hogy el fogják mozdítani a sportvezetőket, azonnal reagált Kubatov Gábor. Ahogy korábban a Világgazdaság megírta, a Ferencváros elnöke egyértelművé tette: nem akarja feladni a klub vezetését, és arra utalt, hogy kész küzdeni a pozíciójáért.

A törvény szerint az érintetteknek 30 napjuk lesz az összeférhetetlenségi nyilatkozat megtételére, az összeférhetetlen helyzet megszüntetésére pedig 60 nap áll rendelkezésükre. A jogszabály ugyanakkor alkotmányossági kérdéseket is felvet, elsősorban a visszaható hatályú jogalkotás tilalmával összefüggésben. Kubatov Gábor parlamenti mandátuma ugyanis már a törvény benyújtása előtt megszűnt, sportvezetői megbízatását pedig még a jogszabály elfogadása előtt meghosszabbították.

A törvényjavaslat a Ferencváros mellett más jelentős magyar sportegyesületeket is érinthet, köztük az MTK-t, amelynek elnöke Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője.