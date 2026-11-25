Fradi-elnök leváltása: Kubatov Gábor nyilvánosságra hozta a Baka Andrásnak írt levelét – „Bízom benne, hogy az elnök úr az Alaptörvény őreként dönt”
„Levélben fordultam a Köztársasági Elnök Úrhoz” – közölte szerdán Kubatov Gábor a Facebook.
Azt írta, hogy a levélben arra kérte az államfőt, vizsgálja meg, hogy a parlamentben elfogadott sport összeférhetetlenségi törvény nem ellentétes-e az alaptörvénnyel. „Ha úgy ítéli meg, hogy a jogállam alapelvei sérülnek, ne írja alá” – írta Kubatov.
Úgy fogalmazott, hogy a jogállam egyik alapköve a jogbiztonság. „Az embereknek bízniuk kell abban, hogy a szabályok kiszámíthatók, mindenkire egyformán vonatkoznak, és nem a pillanatnyi politikai szándékok szerint alakulnak. Ha ez a bizalom megrendül, azt minden magyar ember megérzi” – írta.
Kubatov Gábor a posztjában írta, hogy nem lehet építeni az új Magyarországot a bosszúra. Azt is írta, hogy az igazságot független bíróságok és törvényes eljárások szolgáltatják, nem a politikai indulat.
Nem kivételt kérünk a Ferencvárosi Torna Club számára. Azt kérjük, hogy a magyar sport közösségei részére is legyen biztosított az alaptörvény általi védelem.
– fogalmazott.
„Kérem, hogy a nemzet egységét kifejező és az államszervezet demokratikus működése felett őrködő államfőként a törvényt az Alaptörvénnyel való összhang vizsgálatára az Alkotmánybíróságnak megküldeni szíveskedjen. Ezzel lehetőséget adna arra, hogy a súlyos alkotmányossági kérdések még azelőtt eldőljenek, hogy a szabályozás a sportközösségek életében nehezen helyrehozható következményeket okozna” – írta a levelében.
Korábban videóüzenetben jelentette be Kubatov Gábor, hogy a köztársasági elnökhöz fordul a tiszás többséggel megszavazott összeférhetetlenségi törvény miatt, amely sportvezetőket – köztük őt magát is – távolít el klubjaik éléről.
Levélben írta le Baka Andrásnak, hogy miért ne írja alá a törvényt. Nemcsak a maga, hanem a klub nevében is íródott a levél. Kubatov arról beszélt, hogy „a törvény súlyos alkotmányossági aggályokat vet, fel súlyosan korlátozza az egyesülési jogot, személyre szabott rendelkezéseivel sérti a törvény előtti egyenlőséget. A legsúlyosabb hibája pedig, hogy visszaható hatállyal írja felül a közösségek jogszerűen meghozott döntéseit.
A sportvezetőket érintő összeférhetetlenségi törvény szerint
a politikusok nem lehetnek 500 igazolt sportolónál nagyobb sportegyesület elnökei, de nem lehetnek elnökségi tagjai sem.
Ez vonatkozik az országos sportszövetségekre is. A törvényt Ruff Bálint terjesztette be. Kubatov korábban jelezte, nem tervezi a távozást.
Amint Magyar Péter bejelentette, hogy el fogják mozdítani a sportvezetőket, azonnal reagált Kubatov. Ahogy korábban a Világgazdaság megírta, a Ferencváros elnöke egyértelművé tette: nem akarja feladni a klub vezetését, és arra utalt, hogy kész küzdeni a pozíciójáért.
A törvény szerint az érintetteknek 30 napjuk lesz az összeférhetetlenségi nyilatkozat megtételére, az összeférhetetlen helyzet megszüntetésére pedig 60 nap áll rendelkezésükre. A jogszabály ugyanakkor alkotmányossági kérdéseket is felvet, elsősorban a visszaható hatályú jogalkotás tilalmával összefüggésben. Kubatov Gábor parlamenti mandátuma ugyanis már a törvény benyújtása előtt megszűnt, sportvezetői megbízatását pedig még a jogszabály elfogadása előtt meghosszabbították.