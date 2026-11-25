„Levélben fordultam a Köztársasági Elnök Úrhoz” – közölte szerdán Kubatov Gábor a Facebook.

Fradi-elnök leváltása: Kubatov Gábor nyilvánosságra hozta a Baka Andrásnak írt levelé / Fotó: NurPhoto / AFP

Azt írta, hogy a levélben arra kérte az államfőt, vizsgálja meg, hogy a parlamentben elfogadott sport összeférhetetlenségi törvény nem ellentétes-e az alaptörvénnyel. „Ha úgy ítéli meg, hogy a jogállam alapelvei sérülnek, ne írja alá” – írta Kubatov.

Úgy fogalmazott, hogy a jogállam egyik alapköve a jogbiztonság. „Az embereknek bízniuk kell abban, hogy a szabályok kiszámíthatók, mindenkire egyformán vonatkoznak, és nem a pillanatnyi politikai szándékok szerint alakulnak. Ha ez a bizalom megrendül, azt minden magyar ember megérzi” – írta.

Kubatov Gábor a posztjában írta, hogy nem lehet építeni az új Magyarországot a bosszúra. Azt is írta, hogy az igazságot független bíróságok és törvényes eljárások szolgáltatják, nem a politikai indulat.

Nem kivételt kérünk a Ferencvárosi Torna Club számára. Azt kérjük, hogy a magyar sport közösségei részére is legyen biztosított az alaptörvény általi védelem.

– fogalmazott.

„Kérem, hogy a nemzet egységét kifejező és az államszervezet demokratikus működése felett őrködő államfőként a törvényt az Alaptörvénnyel való összhang vizsgálatára az Alkotmánybíróságnak megküldeni szíveskedjen. Ezzel lehetőséget adna arra, hogy a súlyos alkotmányossági kérdések még azelőtt eldőljenek, hogy a szabályozás a sportközösségek életében nehezen helyrehozható következményeket okozna” – írta a levelében.

Korábban videóüzenetben jelentette be Kubatov Gábor, hogy a köztársasági elnökhöz fordul a tiszás többséggel megszavazott összeférhetetlenségi törvény miatt, amely sportvezetőket – köztük őt magát is – távolít el klubjaik éléről.

Levélben írta le Baka Andrásnak, hogy miért ne írja alá a törvényt. Nemcsak a maga, hanem a klub nevében is íródott a levél. Kubatov arról beszélt, hogy „a törvény súlyos alkotmányossági aggályokat vet, fel súlyosan korlátozza az egyesülési jogot, személyre szabott rendelkezéseivel sérti a törvény előtti egyenlőséget. A legsúlyosabb hibája pedig, hogy visszaható hatállyal írja felül a közösségek jogszerűen meghozott döntéseit.