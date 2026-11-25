A Mi Hazánk politikusa a Facebookon közölte, hogy nem szavazta meg a lex Kubatovként emlegetett törvényt. Szerinte a visszamenőleges hatályú törvény súlyosan érinti az ország legnépszerűbb sportklubjának működését.

Kubatov Gábor korábban jelezte, nem tervezi a távozást/ Fotó: Facebook

Apáti István hozzátette, hogy nagyon rossz véleménnyel van Kubatov Gáborról, de szerinte kétségtelen, hogy a Fradi az ő vezetése alatt kiemelkedő sikereket ért el.

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot benyújtó és kormánypárti többséggel rendelkező Tisza Párt (141 fős frakció), valamint a Mi Hazánk Mozgalom képviselői (6 fős frakció) támogatták a sportvezetőket érintő összeférhetetlenségi törvényt.

A Mi Hazánk Mozgalom képviselője most a friss videójában arról beszélt, hogy a Mi Hazánk egyik képviselője sem szavazta meg a javaslat lex Kubatovként emlegetett részt. A politikus szerint a hiba a zárószavazáskor történt.

Apáti István úgy véli,

az ügy még nincs lezárva, mert Baka András köztársasági elnök visszaküldheti a törvényt az Országgyűlésnek.

Apáti szerint a Mi Hazánk csak olyan elnöki vétót támogatna, amelynek nyomán a tilalom kizárólag a hivatalban lévő politikusokra vonatkozna, és megtiltaná nekik, hogy sportegyesületet vezessenek.

Korábban videóüzenetben jelentette be Kubatov Gábor, hogy a köztársasági elnökhöz fordul a tiszás többséggel megszavazott összeférhetetlenségi törvény miatt, amely sportvezetőket – köztük őt magát is – távolít el klubjaik éléről.

Levélben írta le Baka Andrásnak, hogy miért ne írja alá a törvényt. Nemcsak a maga, hanem a klub nevében is íródott a levél. Kubatov arról beszélt, hogy „a törvény súlyos alkotmányossági aggályokat vet, fel súlyosan korlátozza az egyesülési jogot, személyre szabott rendelkezéseivel sérti a törvény előtti egyenlőséget. A legsúlyosabb hibája pedig, hogy visszaható hatállyal írja felül a közösségek jogszerűen meghozott döntéseit.

A sportvezetőket érintő összeférhetetlenségi törvény szerint

a politikusok nem lehetnek 500 igazolt sportolónál nagyobb sportegyesület elnökei, de nem lehetnek elnökségi tagjai sem.

Ez vonatkozik az országos sportszövetségekre is. A törvényt Ruff Bálint terjesztette be. Kubatov korábban jelezte, nem tervezi a távozást.