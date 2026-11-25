Máris itt a fordulat a Lex Kubatov botrányban: Baka András visszadobja a Fradi elnökét leváltó törvényt a Tiszának? A Mi Hazánk meggondolta magát, elismerte, hogy hibázott
A Mi Hazánk politikusa a Facebookon közölte, hogy nem szavazta meg a lex Kubatovként emlegetett törvényt. Szerinte a visszamenőleges hatályú törvény súlyosan érinti az ország legnépszerűbb sportklubjának működését.
Apáti István hozzátette, hogy nagyon rossz véleménnyel van Kubatov Gáborról, de szerinte kétségtelen, hogy a Fradi az ő vezetése alatt kiemelkedő sikereket ért el.
Az Országgyűlés a törvényjavaslatot benyújtó és kormánypárti többséggel rendelkező Tisza Párt (141 fős frakció), valamint a Mi Hazánk Mozgalom képviselői (6 fős frakció) támogatták a sportvezetőket érintő összeférhetetlenségi törvényt.
A Mi Hazánk Mozgalom képviselője most a friss videójában arról beszélt, hogy a Mi Hazánk egyik képviselője sem szavazta meg a javaslat lex Kubatovként emlegetett részt. A politikus szerint a hiba a zárószavazáskor történt.
Apáti István úgy véli,
az ügy még nincs lezárva, mert Baka András köztársasági elnök visszaküldheti a törvényt az Országgyűlésnek.
Apáti szerint a Mi Hazánk csak olyan elnöki vétót támogatna, amelynek nyomán a tilalom kizárólag a hivatalban lévő politikusokra vonatkozna, és megtiltaná nekik, hogy sportegyesületet vezessenek.
Korábban videóüzenetben jelentette be Kubatov Gábor, hogy a köztársasági elnökhöz fordul a tiszás többséggel megszavazott összeférhetetlenségi törvény miatt, amely sportvezetőket – köztük őt magát is – távolít el klubjaik éléről.
Levélben írta le Baka Andrásnak, hogy miért ne írja alá a törvényt. Nemcsak a maga, hanem a klub nevében is íródott a levél. Kubatov arról beszélt, hogy „a törvény súlyos alkotmányossági aggályokat vet, fel súlyosan korlátozza az egyesülési jogot, személyre szabott rendelkezéseivel sérti a törvény előtti egyenlőséget. A legsúlyosabb hibája pedig, hogy visszaható hatállyal írja felül a közösségek jogszerűen meghozott döntéseit.
A sportvezetőket érintő összeférhetetlenségi törvény szerint
a politikusok nem lehetnek 500 igazolt sportolónál nagyobb sportegyesület elnökei, de nem lehetnek elnökségi tagjai sem.
Ez vonatkozik az országos sportszövetségekre is. A törvényt Ruff Bálint terjesztette be. Kubatov korábban jelezte, nem tervezi a távozást.
Kubatov Gábor 2006 és 2026 között volt a Fidesz országgyűlési képviselője
Amint Magyar Péter bejelentette, hogy el fogják mozdítani a sportvezetőket, azonnal reagált Kubatov Gábor. Ahogy korábban a Világgazdaság megírta, a Ferencváros elnöke egyértelművé tette: nem akarja feladni a klub vezetését, és arra utalt, hogy kész küzdeni a pozíciójáért.
A törvény szerint az érintetteknek 30 napjuk lesz az összeférhetetlenségi nyilatkozat megtételére, az összeférhetetlen helyzet megszüntetésére pedig 60 nap áll rendelkezésükre. A jogszabály ugyanakkor alkotmányossági kérdéseket is felvet, elsősorban a visszaható hatályú jogalkotás tilalmával összefüggésben. Kubatov Gábor parlamenti mandátuma ugyanis már a törvény benyújtása előtt megszűnt, sportvezetői megbízatását pedig még a jogszabály elfogadása előtt meghosszabbították.
A törvényjavaslat a Ferencváros mellett más jelentős magyar sportegyesületeket is érinthet, köztük az MTK-t, amelynek elnöke Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője.