Videóüzenetben jelentette be Ferencváros elnöke, hogy a köztársasági elnökhöz fordul a tiszás többséggel megszavazott összeférhetetlenségi törvény miatt, amely sportvezetőket – köztük őt magát is – távolít el klubjaik éléről. Kubatov Gábor levélben írta le Baka Andrásnak, hogy miért ne írja alá a törvényt. Nemcsak a maga, hanem a klub nevében is íródott a levél. "Egy 127 éves közösség nevében" – így fogalmazott Kubatov Gábor.

A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor a köztársasági elnökhöz fordul / Fotó: Civic Lens

Kubatov Gábor arról beszélt, hogy „a törvény súlyos alkotmányossági aggályokat vet, fel súlyosan korlátozza az egyesülési jogot, személyre szabott rendelkezéseivel sérti a törvény előtti egyenlőséget. A legsúlyosabb hibája pedig, hogy visszaható hatállyal írja felül a közösségek jogszerűen meghozott döntéseit. A javaslat olyan korábbi tisztségükből zárná ki a sportvezetőket, amely megválasztásukkor még nem jelentett akadályt. „Így akarja eltávolítani a már megválasztott vezetőket" – hívta fel a figyelmet.

Azonnal akcióba lendült Kubatov Gábor

Ez visszamenőleges hatályú jogalkotás – fűzte hozzá, és az Alaptörvény 8. cikkét idézte, amely az egyesülési jogot tartalmazza. Álláspontja szerint a frissen megszavazott törvény nagy mértékben akadályozza ezt. Úgy érvelt, ez az ügy messze túlmutat a Ferencvároson, minden magyar sportegyesületen és civil közösségen. „Az egyesületek maguk döntik el, kik vezesse a szervezetet, nem a politika."

Szerinte a törvény precedenst teremt és az egész magyar sport autonómiáját fenyegeti.

A jogállam legsúlyosabb sérelme, ha a hatalom utólag változtatja meg a szabályokat – mondta Kubatov Gábor. Az üzenetben azt kéri Baka Andrástól, hogy olvassa el a levelüket, éljen alkotmányos jogkörével és vizsgálja meg, nem ellentétes-e az Alaptörvénnyel, és ha úgy ítéli meg, hogy mégis, akkor ne írja alá, küldje el az Alkotmánybíróságnak.

Küzdeni mindig, feladni soha – a Fradi elnöke ezekkel szavakkal mondta el, hogy nem fogja feladni. Ugyanakkor nem harcot akar, hanem jogbiztonságot.