Először szólalt meg Lannert Judit a tankerületi vezetők sorozatos felmondásáról: "Belefér" – az oktatási miniszter jövő héten találkozik velük
Megszólalt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter az új tankerületi vezetők kinevezése körül kialakult helyzetről. A tárcavezető Facebook-bejegyzésében elismerte, hogy akadt olyan pályázó, aki a kiválasztását követően mégsem vállalta el a feladatot, de szerinte ez belefér egy ilyen folyamatba. Lannert azt is elárulta, hogy jövő héten találkozik az újonnan kinevezett vezetőkkel, akiknek fontos szerepet szán a magyar iskolarendszer átalakításában.
„Az is bizonyítja, hogy nem volt előre lefutott a dolog, hogy van, aki a kiválasztása után mégsem vállalta a feladatot” – fogalmazott Lannert Judit a Facebookon. Az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint az új tankerületi vezetőkre rendkívül komoly feladatok várnak, ezért előfordulhat, hogy egyes jelentkezők csak a kiválasztásukat követően szembesülnek a megbízatás tényleges súlyával.
Ez úgy gondolom, hogy belefér egy ilyen folyamatba, hiszen nagyon nagy feladat vár rájuk, és lehet, hogy nem mindenki mérte fel helyesen a lehetőségeit
– jelentette ki. A tárcavezető ugyanakkor nem nevezte meg, hány kiválasztott vezető döntött végül a feladat visszautasítása mellett.
Több mint 500-an pályáztak, de nem mindenkivel beszélgettek el
Lannert Judit részletesen ismertette az új tankerületi igazgatók kiválasztásának menetét is. Közlése szerint több mint 500 pályázat érkezett, így a jelentkezők magas száma és a szoros határidő miatt nem volt lehetőség mindenkivel személyes interjút készíteni. A miniszter hangsúlyozta, hogy a kiválasztási eljárást saját maguk dolgozták ki, mert állítása szerint az elmúlt 16 évben nem létezett egységes eljárásrend a tankerületi vezetők kinevezésére.
Az új rendszerben valamennyi benyújtott szakmai koncepciót anonim módon értékelt egy öttagú, különböző szakterületek képviselőiből álló bizottság. Tankerületenként a három legjobb pályázatnál az iskolai munkatársi közösségek és a polgármesterek véleményét is figyelembe vették. Lannert Judit szerint így a szakmaiság, az elfogadottság és a becsületesség szempontjából legmegfelelőbb jelöltek kerülhettek vezetői pozícióba.
A miniszter arra is magyarázatot adott, miért változtattak a tankerületi vezetőkkel szemben támasztott követelményeken. Mint írta,
előnyt jelentett a közgazdasági vagy jogi diploma, miközben a hosszú vezetői tapasztalat és a közoktatás-vezetői szakvizsga kisebb súllyal esett latba.
Az elvárt szakmai tapasztalat időtartamát ráadásul a szakszervezetek kérésére csökkentették. Lannert Judit szerint ezzel azok előtt is megnyitották a pályázás lehetőségét, akiket a korábbi rendszer kiszorított. Az új szempontrendszert azzal indokolta, hogy a tankerületi igazgatóktól a jövőben más feladatokat várnak el, mint elődeiktől.
Jövő héten találkozik az új vezetőkkel Lannert Judit
A tárcavezető bejegyzésében bejelentette, hogy jövő héten személyesen találkozik az újonnan kinevezett tankerületi vezetőkkel, akiknek két kiemelt feladatban számít a közreműködésére. Az egyik a hamarosan induló Jenei Lajos-program lesz, amelyben demográfiai és infrastrukturális adatok alapján határoznák meg, melyik iskolában milyen fejlesztés szükséges.
Ez egyes intézményekben mosdófelújítást, máshol korszerű tanulási terek kialakítását vagy akár jelentősebb épületfelújítást jelenthet.
A másik fontos feladat a tankerületi tanácsok átalakítása. A tervek szerint a települések nagyobb beleszólást kapnának az alapoktatással kapcsolatos döntésekbe, bizonyos kérdésekben pedig kötelező lenne kikérni a véleményüket.
Lannert közölte azt is, hogy a Klebelsberg Központ pedagógiai innovációkat támogató háttérintézménnyé alakul át, eddigi feladatainak törvényben meghatározott részét pedig a minisztérium veszi át. A miniszter szerint ezzel megszüntetnék a párhuzamosságokat az irányításban, miközben nagyobb autonómiát biztosítanának a helyi szereplőknek, az iskoláknak és a pedagógusoknak.