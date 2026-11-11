Megszólalt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter az új tankerületi vezetők kinevezése körül kialakult helyzetről. A tárcavezető Facebook-bejegyzésében elismerte, hogy akadt olyan pályázó, aki a kiválasztását követően mégsem vállalta el a feladatot, de szerinte ez belefér egy ilyen folyamatba. Lannert azt is elárulta, hogy jövő héten találkozik az újonnan kinevezett vezetőkkel, akiknek fontos szerepet szán a magyar iskolarendszer átalakításában.

Először szólalt meg Lannert Judit a tankerületi vezetők sorozatos felmondásáról: "Belefér" – az oktatási miniszter jövő héten találkozik velük / Fotó: Lannert Judit / Facebook

„Az is bizonyítja, hogy nem volt előre lefutott a dolog, hogy van, aki a kiválasztása után mégsem vállalta a feladatot” – fogalmazott Lannert Judit a Facebookon. Az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint az új tankerületi vezetőkre rendkívül komoly feladatok várnak, ezért előfordulhat, hogy egyes jelentkezők csak a kiválasztásukat követően szembesülnek a megbízatás tényleges súlyával.

Ez úgy gondolom, hogy belefér egy ilyen folyamatba, hiszen nagyon nagy feladat vár rájuk, és lehet, hogy nem mindenki mérte fel helyesen a lehetőségeit

– jelentette ki. A tárcavezető ugyanakkor nem nevezte meg, hány kiválasztott vezető döntött végül a feladat visszautasítása mellett.

Több mint 500-an pályáztak, de nem mindenkivel beszélgettek el

Lannert Judit részletesen ismertette az új tankerületi igazgatók kiválasztásának menetét is. Közlése szerint több mint 500 pályázat érkezett, így a jelentkezők magas száma és a szoros határidő miatt nem volt lehetőség mindenkivel személyes interjút készíteni. A miniszter hangsúlyozta, hogy a kiválasztási eljárást saját maguk dolgozták ki, mert állítása szerint az elmúlt 16 évben nem létezett egységes eljárásrend a tankerületi vezetők kinevezésére.

Az új rendszerben valamennyi benyújtott szakmai koncepciót anonim módon értékelt egy öttagú, különböző szakterületek képviselőiből álló bizottság. Tankerületenként a három legjobb pályázatnál az iskolai munkatársi közösségek és a polgármesterek véleményét is figyelembe vették. Lannert Judit szerint így a szakmaiság, az elfogadottság és a becsületesség szempontjából legmegfelelőbb jelöltek kerülhettek vezetői pozícióba.