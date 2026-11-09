Megtörte a hallgatást Lázár János, sokatmondó fényképet hozott nyilvánosságra: Orbán Viktor csúcsminisztere majdnem két hónap után szólalt meg
„…hát ezért nem nyilatkozom” – írta röviden legfrissebb Facebook-bejegyzésében Lázár János. A politikus egy sokatmondó képet is posztolt, amelyen egy bőrfotelben ül, a mögötte álló felesége pedig befogja a korábbi miniszter száját.
Lázár János valóban nem nagyon nyilatkozik, két hónapja nem adott hírt magáról. Feleségével, Megyeri Zitával 2003 óta házasok, két fiúgyermeket nevelnek.
Ez most sokaknak fájni fog: Lázár János tönkrezúzta az utolsó reményt is, váratlan nyilatkozatot tett a politikai jövőjéről – „Vége van”
Az előző kormány építési és közlekedési minisztere némiképp váratlanul augusztus 20-án bejelentette, hogy azonnali, még aznapi hatállyal lemond az országgyűlési képviselői mandátumáról. Felidézte, hogy már a Fidesz képviselőcsoportjának megalakulásakor jelezte, hogy legföljebb egy évig vállal szerepet a frakcióban, azt követően a mandátumot visszaadja annak a közösségnek, amelyiktől kapta.
Augusztus végén aztán rövid, de annál lényegretörőbb nyilatkozat tett. Arra a kérdésre, hogy hogy van, úgy válaszolt, hogy elég jól. Amikor felvetették neki, hogy az, hogy kiszállt a parlamentből, még nem jelenti azt, hogy visszavonul a politikától, Lázár János egyértelműen közölte, hogy
de, az ugyanaz.
„25 évig csináltam, most vége van” – fogalmazott.
Lázár Jánosnak most lett elege, rászállt a magyar hatóság: súlyos pénzbírságot kapott, teljes bontási kötelezettséget rendeltek el a birtokán – „Voltam, aki voltam és vagyok, aki vagyok”
Fel a fejjel magyarok! – így kezdődik Lázár János miniszter előző, még szeptemberi Facebook-bejegyzése, ami azért született, mert a volt építési és beruházási miniszterrel egészen furcsa eset történt. Rászálltak ugyanis a magyar hatóságok.
- A volt politikus felidézte, hogy a szüleivel több évtizede gazdálkodnak, 15 éve ő maga is erdőgazdálkodó. Az elmúlt időszakban
- 25 hektár erdőt telepített a saját költségére, állami támogatás nélkül.
- 10 éve a saját tulajdonú erdejükben az erdőgazdálkodás segítése érdekében utakat, fatárolót, raktárakat, irodát létesített.
- Az erdészeti hatóság akkori munkatársai szerint nem volt szükség engedélyekre, mert a létesítmények az erdőgazdálkodást szolgálják.
Most viszont kiderült, ezzel Lázár János mulasztást követett el, amikor "hittem nekik és nem fordultam engedélyért a hatóságokhoz." Hangsúlyozta, hogy a beruházásokat a saját tulajdonukon, támogatás nélkül, sem a köznek, sem másnak kárt nem okozva valósította meg.
Az idilli történet ezen a ponton vált furcsává. Az elmúlt tíz évben az erdészeti hatóság észrevételt nem tett, Lázár János erdői gondozottak, rendezettek, a hivatásos erdészek folyamatos ellenőrzése mellett kezeltek, és elmondása szerint a hatósággal a kapcsolat mindvégig korrekt és szakmai volt. Aztán 2026 májusában az erdészeti hatóság 10 év után hivatalból – nem feljelentésre – eljárást indított ellene.
A határozat egészen szigorú: Lázár János köteles 13 millió forint bírságot fizetni és minden létesítményt elbontani. Nem meglepő módon a Fidesz meghatározó arca az elmúlt hónapokban kérte a hatóságot, hogy rendezzék a helyzetet, hiszen mulasztást lehet, hogy elkövetett, de szándékos jogsértést, károkozást soha.
A korábbi miniszter felhívta rá a figyelmet, hogy nemrég a politikából kilépett, nem is akar visszalépni, és amíg hagyják, gazdálkodni szeretne. „Ez a határozat azért született, mert voltam, aki voltam és vagyok, aki vagyok: Lázár János. És maradok is, minden megalázás, gyalázkodás, büntetés, üldöztetés és meghurcolás ellenére. Fel a fejjel magyarok!” – zárult a a korábbi politikus bejegyzése.