Megtörte a hallgatást Lázár János, sokatmondó fényképet hozott nyilvánosságra: Orbán Viktor csúcsminisztere majdnem két hónap után szólalt meg

„…hát ezért nem nyilatkozom” – írta röviden legfrissebb Facebook-bejegyzésében Lázár János. A politikus egy sokatmondó képet is posztolt, amelyen egy bőrfotelben ül, a mögötte álló felesége pedig befogja a korábbi miniszter száját.

Lázár János továbbra is tartja, hogy végleg visszavonult a politikától / Fotó: AFP

Lázár János valóban nem nagyon nyilatkozik, két hónapja nem adott hírt magáról. Feleségével, Megyeri Zitával 2003 óta házasok, két fiúgyermeket nevelnek.

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Az előző kormány építési és közlekedési minisztere némiképp váratlanul augusztus 20-án bejelentette, hogy azonnali, még aznapi hatállyal lemond az országgyűlési képviselői mandátumáról. Felidézte, hogy már a Fidesz képviselőcsoportjának megalakulásakor jelezte, hogy legföljebb egy évig vállal szerepet a frakcióban, azt követően a mandátumot visszaadja annak a közösségnek, amelyiktől kapta.

Augusztus végén aztán rövid, de annál lényegretörőbb nyilatkozat tett. Arra a kérdésre, hogy hogy van, úgy válaszolt, hogy elég jól. Amikor felvetették neki, hogy az, hogy kiszállt a parlamentből, még nem jelenti azt, hogy visszavonul a politikától, Lázár János egyértelműen közölte, hogy

de, az ugyanaz.

„25 évig csináltam, most vége van” – fogalmazott.

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Fel a fejjel magyarok! – így kezdődik Lázár János miniszter előző, még szeptemberi Facebook-bejegyzése, ami azért született, mert a volt építési és beruházási miniszterrel egészen furcsa eset történt. Rászálltak ugyanis a magyar hatóságok.

A volt politikus felidézte, hogy a szüleivel több évtizede gazdálkodnak, 15 éve ő maga is erdőgazdálkodó. Az elmúlt időszakban

25 hektár erdőt telepített a saját költségére, állami támogatás nélkül.

10 éve a saját tulajdonú erdejükben az erdőgazdálkodás segítése érdekében utakat, fatárolót, raktárakat, irodát létesített.

Az erdészeti hatóság akkori munkatársai szerint nem volt szükség engedélyekre, mert a létesítmények az erdőgazdálkodást szolgálják.

Most viszont kiderült, ezzel Lázár János mulasztást követett el, amikor "hittem nekik és nem fordultam engedélyért a hatóságokhoz." Hangsúlyozta, hogy a beruházásokat a saját tulajdonukon, támogatás nélkül, sem a köznek, sem másnak kárt nem okozva valósította meg.