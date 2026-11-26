A politikában mindig az ember a legfontosabb, a politikus pedig értük vállal felelősséget. Erről beszélt 2025 januárjában Lázár János egy Közlekedésinfó keretében. A korábbi miniszter a tragikus mezőkövesdi vonatbaleset kapcsán készítette a videót is tartalmazó Facebook-bejegyzést, amelyben együttérzését fejezte ki a fiatal lány családjának.

Lázár János / Fotó: Lázár János / Facebook

Ez nem sokkal azt követően történt, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) második ülését követően Vitézy Dávid egy újságíró arról kérdezte, hogy tervez-e lemondani a tragédia miatt.

Lázár János szerint felelősséget kell vállalni, de Vitézy Dávid korosodó eszközökről beszél

Kedd este a fővárosból Kassa és Sátoraljaújhely felé közlekedő Hernád-Zemplén InterCity egyik leszálló utasának táskáját a beszámolók szerint odacsukta a vonat ajtaja, majd az elinduló szerelvény több száz méteren keresztül magával vonszolta a 21 éves egyetemista nőt. A fiatal életveszélyes sérüléseket szenvedett, állapota jelenleg is kritikus, a miskolci kórház intenzív osztályán ápolják.

Amikor a személyes drámákból politikai előnyt próbálnak kovácsolni, az visszataszító

− mondta Karácsony Gergely, amikor egy újságíró arról érdeklődött, hogy Vitézy Dávid lemond-e a tragikus esemény kapcsán.

A szaktárca vezetője ezt követően hangsúlyozta, hogy éppen azért fontos a vasúti járműpark felújítása, mert a korosodó eszközök nem olyan korszerűek, mint a modern vonatok, és kevésbé zárják ki az emberi hiba lehetőségét.

Mindeközben a Fidesz-frakció Vitézy Dávid, valamint Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatójának soron kívüli meghallgatását kezdeményezi a közlekedési és beruházási parlamenti bizottság pénteki ülésén a mezőkövesdi eset ügyében. A párt szerint tisztázni kell, hogyan fordulhat elő, hogy egy fiatal nőt az állomás peronján, majd több száz méteren át vonszol a vasúti szerelvény úgy, hogy azt senki nem veszi észre.

Ki a felelős a 20 éves egyetemista tragikus és sokkoló balesetéért? Hány utas van még veszélyben?

− tette fel a kérdést a képviselőcsoport, amely szerint az egész országot mélyen megrázó baleset ügyében Vitézy Dávid nem tehet úgy, mintha kívülálló volna.

Ha súlyos sérülést szenved valaki egy MÁV-os balesetben (...), az az én személyes felelősségem, és azonnal le is fogok mondani

− emlékeztetett egykori ígéretére Lázár János.