Zelenszkijnek megküldte a selyemzsinórt Le Pen: szemtől szemben közölte az ukrán nagykövettel, hogy ha nyer a választáson, vége Ukrajna finanszírozásának – „Sajnálom”
Marine Le Pen, a francia jobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) politikusa hétfőn megerősítette, hogy amennyiben jövőre köztársasági elnökké választják, megszünteti az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatást. Le Pen erről azt követően beszélt, hogy Párizsban találkozott Ukrajna franciaországi nagykövetével.
Az Euronews beszámolója szerint Le Pen kijelentette: „sajnálja”, hogy Franciaország államháztartási helyzete nem teszi lehetővé a további pénzügyi segítségnyújtást, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy számos korábban vállalt kötelezettségnek továbbra is eleget tennének.
Az Elabe közvélemény-kutató intézet november 14-én közzétett felmérése szerint Le Pen jelenleg mintegy 32 százalékos támogatottsággal vezeti a 2027-es francia elnökválasztásra vonatkozó közvélemény-kutatásokat. A baloldali Engedetlen Franciaország (LFI) politikusa, Jean-Luc Mélenchon jelentősen lemaradva, körülbelül 17 százalékos támogatottsággal követi.
Miközben közeledik az orosz-ukrán háború ötödik évfordulója, a Nemzeti Tömörülés közleményében hangsúlyozta, hogy Franciaország ugyan nem tudja folytatni Ukrajna pénzügyi támogatását, de a „már vállalt kötelezettségeit” teljesíteni fogja. Ezek között említették az Európai Unió Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós hitelét, valamint a tárgyi eszközök adományozását, a humanitárius segítségnyújtást és az aktívabb diplomáciai szerepvállalást.
Marien Le Pen szívélyesnek nevezte a Vadim Omelcsenko ukrán nagykövettel folytatott megbeszélést, amely elmondása szerint arra is lehetőséget adott, hogy ismételten kifejezze „Ukrajna iránti rendíthetetlen támogatását”.
Le Pent korábban számos bírálat érte Oroszországhoz fűződő kapcsolatai miatt. Ezek közé tartozik, hogy 2017-ben a Kremlben találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, pártja pedig hitelt vett fel egy orosz banktól, amelyet 2023-ban teljes egészében visszafizetett.
A közlemény szerint Le Pen és az ukrán nagykövet „őszinte eszmecserét” folytatott a háború jövőjéről. Le Pen ennek során hangsúlyozta, hogy a békére való törekvésnek mindenki számára elsődleges célnak kell maradnia.
Le Pen politikai ellenfelei arra figyelmeztettek, hogy a háború mielőbbi lezárásának hangsúlyozásával olyan helyzetbe kényszerítheti Ukrajnát, amelyben az számára kedvezőtlen békefeltételeket kénytelen elfogadni.
„Ha Oroszország erőszakkal kényszeríti rá akaratát egy európai nemzetre, azzal egész Európa meggyengül” – írta Emmanuel Macron francia elnök a hétvégén a Facebookon.
Macron Le Pennek címzett bírálatában hozzátette: „Fogalmazzunk egyértelműen: akik korlátozni akarják az Ukrajna rendelkezésére álló erőforrásokat, valójában egy igazságtalan béke létrejöttét szorgalmazzák. Egy olyan békéét, amely tartósan kiszolgáltatott helyzetben hagyná Ukrajnát, és ezáltal Európát is.”
A találkozón Le Pen arra kérte az ukrán nagykövetet, hogy tolmácsolja Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, hogy kész személyesen találkozni vele akár Párizsban, akár Brüsszelben. Arról ugyanakkor nem esett szó, hogy Le Pen Kijevbe utazna, ahová Zelenszkij korábban meghívta.
Európa tartós meggyengülésétől tart Macron, ha elzárják Ukrajna pénzcsapját – Le Pen megválasztása esetén fél év után véget vetne a kifizetéseknek
A francia köztársasági elnök, aki tavasszal nem indulhat harmadik elnöki ciklusért, hosszú üzenetben foglalkozott Ukrajna helyzetével szombaton. Emmanuel Macron többek között azokba szállt bele, akik szerinte „fokozatosan akarják átadni az Ukrajna rendelkezésére álló eszközöket”– írta a Le Monde.
Macron élesen bírálta azokat, akik szerinte korlátoznák Ukrajna támogatását, és ezzel igazságtalan békére kényszerítenék Kijevet. A francia elnök szerint egy ilyen politika Európa tartós kiszolgáltatottságához és egy újabb háborúhoz vezethet. Szavai elsősorban Marine Le Pennek szólhattak, aki korábban azt ígérte, hogy elnökké választása esetén hat hónap után leállítaná Ukrajna pénzügyi támogatását.