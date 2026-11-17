Marine Le Pen, a francia jobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) politikusa hétfőn megerősítette, hogy amennyiben jövőre köztársasági elnökké választják, megszünteti az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatást. Le Pen erről azt követően beszélt, hogy Párizsban találkozott Ukrajna franciaországi nagykövetével.

Marine Le Pen / Fotó: Henrique Campos / AFP

Az Euronews beszámolója szerint Le Pen kijelentette: „sajnálja”, hogy Franciaország államháztartási helyzete nem teszi lehetővé a további pénzügyi segítségnyújtást, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy számos korábban vállalt kötelezettségnek továbbra is eleget tennének.

Az Elabe közvélemény-kutató intézet november 14-én közzétett felmérése szerint Le Pen jelenleg mintegy 32 százalékos támogatottsággal vezeti a 2027-es francia elnökválasztásra vonatkozó közvélemény-kutatásokat. A baloldali Engedetlen Franciaország (LFI) politikusa, Jean-Luc Mélenchon jelentősen lemaradva, körülbelül 17 százalékos támogatottsággal követi.

Miközben közeledik az orosz-ukrán háború ötödik évfordulója, a Nemzeti Tömörülés közleményében hangsúlyozta, hogy Franciaország ugyan nem tudja folytatni Ukrajna pénzügyi támogatását, de a „már vállalt kötelezettségeit” teljesíteni fogja. Ezek között említették az Európai Unió Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós hitelét, valamint a tárgyi eszközök adományozását, a humanitárius segítségnyújtást és az aktívabb diplomáciai szerepvállalást.

Marien Le Pen szívélyesnek nevezte a Vadim Omelcsenko ukrán nagykövettel folytatott megbeszélést, amely elmondása szerint arra is lehetőséget adott, hogy ismételten kifejezze „Ukrajna iránti rendíthetetlen támogatását”.

Le Pent korábban számos bírálat érte Oroszországhoz fűződő kapcsolatai miatt. Ezek közé tartozik, hogy 2017-ben a Kremlben találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, pártja pedig hitelt vett fel egy orosz banktól, amelyet 2023-ban teljes egészében visszafizetett.

A közlemény szerint Le Pen és az ukrán nagykövet „őszinte eszmecserét” folytatott a háború jövőjéről. Le Pen ennek során hangsúlyozta, hogy a békére való törekvésnek mindenki számára elsődleges célnak kell maradnia.