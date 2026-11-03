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Megvan a döntés: ő Magyarország új legfőbb ügyésze

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Az Országgűlés titkos szavazással a mai napon megválaszott Magyarország új legfőbb ügyészét. Az új legfőbb ügyészt Baka András köztársasági elnök javasolta.
VG
2026.11.03, 12:17
Frissítve: 2026.11.03, 14:52
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Az Országgyűlés érvényes, kétharmados titkos szavazással megválasztotta Magyarország új legfőbb ügyészének dr. Fejes Pétert, Baka András köztársasági elnök jelöltjét. A megbízatása kilenc évre szól. A jogász csaknem négy évtizedet töltött az ügyészségi szervezetben, emellett egyetemi oktatóként és tudományos kutatóként is tevékenykedett.

A Sándor-palota közösségi oldalán közzétett felvétel a sajtótájékoztatón készült október 12-én, melyen dr. Fejes Péter legfőbb ügyésznek jelöléséről számolt be Baka András köztársasági elnök
A Sándor-palota közösségi oldalán közzétett felvétel a sajtótájékoztatón készült október 12-én, melyen dr. Fejes Péter legfőbb ügyésznek jelöléséről számolt be Baka András köztársasági elnök
Fotó: Sándor-palota / Facebook

Kilenc évre, a személyi döntés miatt titkos szavazással: megvan Magyarország új legfőbb ügyésze

Fejes Péter megválasztásáról titkos szavazással döntött az Országgyűlés: 139 igen, 6 nem, 0 tartózkodással zárult a szavazás. Az államfő jelöltje megszerezte a tisztség betöltéséhez szükséges kétharmados támogatást, így kilenc évre veheti át a legfőbb ügyészi feladatokat.

A Sándor-palota oldalán elérhető önéletrajza szerint Dr. Fejes Péter 1960-ban született Szombathelyen, jogi diplomáját 1986-ban szerezte a Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Ügyészségi pályafutását már 1983-ban, ügyészségi ösztöndíjasként megkezdte, majd 1986-tól ügyészségi fogalmazóként dolgozott a Szombathelyi Városi Ügyészségen.

Később a Vas, a Veszprém és a Győr-Moson-Sopron vármegyei ügyészségeken töltött be különböző beosztásokat. 1990 és 1995 között a Vas Megyei Főügyészségen főügyészségi ügyészként, 1996 és 2008 között csoportvezető ügyészként dolgozott, 2005-ben pedig a Szombathelyi Városi Ügyészség megbízott vezető ügyésze volt. 2008 és 2012 között a Veszprém Megyei Főügyészség ügyésze, 2012 és 2021 között a Győri Fellebbviteli Főügyészség ügyésze volt. 2021 és 2025 között a Vas Megyei Főügyészség főügyészhelyetteseként tevékenykedett.

Szakmai pályafutása mellett tudományos és oktatói tevékenységet is folytatott. 2001-ben európai jogi szakjogászi szakképzettséget szerzett, 2011-ben pedig PhD-fokozatot kapott politikatudományokból a Budapesti Corvinus Egyetemen. Doktori értekezésének témája az európai büntetőjogi integráció volt.

2000-től az ELTE Savaria Egyetemi Központban és annak jogelőd intézményeiben oktatott, 2004 és 2018 között címzetes főiskolai docensként, 2018 és 2025 között egyetemi docensként. Önéletrajza szerint 2026-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszékén dolgozik. 2003 óta jogi szakvizsga-vizsgáztató, emellett a Magyar Ügyészképző Központ oktatója is volt. Tudományos munkásságához 55 publikáció és 81 idézet kapcsolódik, 2017 óta a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja.

Magyar Péter bejelentése után kapta meg a kétharmados támogatást

A megválasztást megelőzően bizonytalanság övezte, hogy az Országgyűlés támogatja-e Baka András köztársasági elnök újabb legfőbbügyész-jelöltjét. A Tisza Párt parlamenti frakciója november 2-i ülésén tárgyalta az államfő jelölését, és Magyar Péter bejelentése szerint úgy döntött, hogy támogatja Fejes Péter megválasztását.

A döntés különösen fontos volt, mivel az új legfőbb ügyész megválasztásához a képviselők kétharmadának szavazatára volt szükség. A keddi voksolás eredménye igazolta, hogy a jelölt megszerezte a szükséges támogatást.

Korábban komoly vita alakult ki az államfő első jelöltje körül

Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, az Országgyűlés szeptember végén elutasította Baka András első legfőbbügyész-jelöltjét, Szathmáry Zoltánt. A köztársasági elnök ezt követően hangsúlyozta, hogy 

  • elfogadja és tiszteletben tartja a parlament döntését, ugyanakkor 
  • visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint a Polt Péter nevével fémjelzett ügyészségi rendszer átmentésére törekedett volna.

Az államfő szerint az ügyészség megújításához nem elegendő a vezető személyének megváltoztatása, a szervezet működését érintő átalakításokra is szükség van.

Baka András október 12-én jelentette be, hogy Fejes Pétert javasolja a legfőbb ügyészi tisztségre. Az államfő a jelölés bejelentésekor Fejes szakmai tapasztalatát és vezetői múltját emelte ki, és alkalmasnak nevezte az ügyészség megújítására. A parlament keddi döntésével végül kilenc évre bizalmat szavazott neki.

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