Máris döntést hozott Baka András: kinevezte a legfőbb ügyész legfontosabb emberét – ő lesz Fejes Péter helyettese
Alig négy héttel Fejes Péter megválasztása után újabb fontos személyi döntés született az ügyészség vezetésében. Baka András köztársasági elnök a legfőbb ügyész javaslatára december 7-i hatállyal, határozatlan időre kinevezte Jagusztin Tamást a legfőbb ügyész helyettesévé – derül ki a péntek este megjelent Magyar Közlönyből.
Átfogó személyzeti változtatásokra készül az új legfőbb ügyész
Jagusztin Tamás az ügyészség honlapja szerint jelenleg a Pest Vármegyei Főügyészség közjogi főügyészhelyettese, emellett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem megbízott oktatója.
Korábban a vármegyei főügyészség közérdekvédelmi osztályát vezette, doktori értekezését 2023-ban a Magyar Jogi Könyvszalon Nagydíjával tüntették ki.
Az ügyészség Egyszerűen, jogszerűen című ismeretterjesztő sorozatában is rendszeresen szerepelt, amelyben a mindennapi életben felmerülő jogi kérdéseket járta körül.
Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, Fejes Pétert november 3-án 139 igen és 6 nem szavazattal, kilenc évre választotta meg az Országgyűlés Magyarország legfőbb ügyészévé. Baka András második jelöltje azt követően szerezte meg a szükséges kétharmados támogatást, hogy a parlament szeptember végén elutasította Szathmáry Zoltán megválasztását.
A köztársasági elnök már Fejes Péter jelölésekor hangsúlyozta, hogy az ügyészség megújításához önmagában nem elegendő a vezető személyének megváltoztatása, a szervezet működését is át kell alakítani.
Fejes Péter még a megválasztása előtt, a Válasz Online-nak adott interjújában arról beszélt, hogy azonnali, drasztikus személyzeti és szervezeti intézkedésekre van szükség az ügyészségnél. Egyebek mellett csökkentené a Legfőbb Ügyészség létszámát, felülvizsgálná a Központi Nyomozó Főügyészség szervezeti helyzetét, mérsékelné az illetménykülönbségeket, és vonzóbbá tenné az ügyészi pályát.
A legfőbb ügyész november közepén az ATV-ben arról is beszámolt, hogy az előző kormányzat tevékenységével összefüggésben 252 feljelentés érkezett, az ügyészségi szervezetből ugyanakkor 150–160 ügyész hiányzik.