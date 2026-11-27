Alig négy héttel Fejes Péter megválasztása után újabb fontos személyi döntés született az ügyészség vezetésében. Baka András köztársasági elnök a legfőbb ügyész javaslatára december 7-i hatállyal, határozatlan időre kinevezte Jagusztin Tamást a legfőbb ügyész helyettesévé – derül ki a péntek este megjelent Magyar Közlönyből.

Baka András köztársasági elnök Jagusztin Tamást nevezte ki a legfőbb ügyész helyettesévé. / Fotó: Youtube

Átfogó személyzeti változtatásokra készül az új legfőbb ügyész

Jagusztin Tamás az ügyészség honlapja szerint jelenleg a Pest Vármegyei Főügyészség közjogi főügyészhelyettese, emellett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem megbízott oktatója.

Korábban a vármegyei főügyészség közérdekvédelmi osztályát vezette, doktori értekezését 2023-ban a Magyar Jogi Könyvszalon Nagydíjával tüntették ki.

Az ügyészség Egyszerűen, jogszerűen című ismeretterjesztő sorozatában is rendszeresen szerepelt, amelyben a mindennapi életben felmerülő jogi kérdéseket járta körül.

Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, Fejes Pétert november 3-án 139 igen és 6 nem szavazattal, kilenc évre választotta meg az Országgyűlés Magyarország legfőbb ügyészévé. Baka András második jelöltje azt követően szerezte meg a szükséges kétharmados támogatást, hogy a parlament szeptember végén elutasította Szathmáry Zoltán megválasztását.

A köztársasági elnök már Fejes Péter jelölésekor hangsúlyozta, hogy az ügyészség megújításához önmagában nem elegendő a vezető személyének megváltoztatása, a szervezet működését is át kell alakítani.

Fejes Péter még a megválasztása előtt, a Válasz Online-nak adott interjújában arról beszélt, hogy azonnali, drasztikus személyzeti és szervezeti intézkedésekre van szükség az ügyészségnél. Egyebek mellett csökkentené a Legfőbb Ügyészség létszámát, felülvizsgálná a Központi Nyomozó Főügyészség szervezeti helyzetét, mérsékelné az illetménykülönbségeket, és vonzóbbá tenné az ügyészi pályát.

A legfőbb ügyész november közepén az ATV-ben arról is beszámolt, hogy az előző kormányzat tevékenységével összefüggésben 252 feljelentés érkezett, az ügyészségi szervezetből ugyanakkor 150–160 ügyész hiányzik.