Újabb szakaszba léptette az Európai Bizottság a Magyarországgal szembeni kötelezettségszegési eljárást, miután a kormány nem frissítette a légszennyezés mérséklésére szolgáló országos programot. A magyar félnek két hónapja van a hiányosságok rendezésére, ellenkező esetben az ügy az Európai Unió Bírósága elé kerülhet.

Nem kapta meg Brüsszel a légszennyezés visszaszorítását célzó magyar intézkedések felülvizsgált változatát, ezért újabb eljárási lépésről döntött / Fotó: AFP

Újabb eljárási szakaszba lépett a Magyarországgal szembeni uniós fellépés a légszennyezés miatt. Az Európai Bizottság csütörtökön figyelmeztetést küldött a magyar kormánynak, mert az ország nem vizsgálta felül a légszennyezés csökkentését célzó programját, és nem nyújtotta be az ehhez kapcsolódó módosított intézkedéseket sem.

A kormánynak két hónapja van a hiányosságok rendezésére; ha ez nem történik meg, Brüsszel az Európai Unió Bírósága elé viheti az ügyet.

A mulasztás egy 2020-ban benyújtott dokumentumot érint. Az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program feladata, hogy ágazatonként meghatározza, miként mérsékelhető a légszennyezés a lakossági fűtésben, a közlekedésben, az iparban és a mezőgazdaságban. Nem elegendő általános célokat megfogalmazni: a programnak az intézkedések végrehajtási ütemezését és a felelősöket is rögzítenie kell.

Magyarország 2020. május 18-án küldte el az első változatot Brüsszelnek. A szabályok szerint a dokumentumot rendszeresen felül kell vizsgálni, a következő frissítésnek így 2024-ben kellett volna megtörténnie. Az Európai Bizottság 2025 júliusában már felszólította Magyarországot a mulasztás pótlására, ám a testület közlése szerint azóta sem kapta meg az új programot és a módosított intézkedéseket.

Több ponton is problémás a magyarországi légszennyezés

Az uniós előírások öt légszennyező anyag kibocsátásának visszaszorítását követelik meg a tagállamoktól. Ezek a kén-dioxid, a nitrogén-oxidok, az ammónia, a nem metán illékony szerves vegyületek és a finom szálló por. A vállalások 2020 és 2029 között évente érvényesek, 2030-tól pedig szigorúbb kibocsátáscsökkentési célokat kell teljesíteni.

A szabályozás az ország teljes területén kibocsátott szennyező anyagok mennyiségére vonatkozik, nem az egyes településeken vagy mérőállomásokon mért levegőminőségre. A programnak ezért országos szinten kell bemutatnia, milyen intézkedésekkel tarthatók az uniós vállalások.