Von der Leyen elvesztette a türelmét, Magyar Péterék megkapták a figyelmeztetést: két hónapja van a Tisza-kormánynak, különben bíróság elé rángatják hazánkat
Újabb szakaszba léptette az Európai Bizottság a Magyarországgal szembeni kötelezettségszegési eljárást, miután a kormány nem frissítette a légszennyezés mérséklésére szolgáló országos programot. A magyar félnek két hónapja van a hiányosságok rendezésére, ellenkező esetben az ügy az Európai Unió Bírósága elé kerülhet.
Újabb eljárási szakaszba lépett a Magyarországgal szembeni uniós fellépés a légszennyezés miatt. Az Európai Bizottság csütörtökön figyelmeztetést küldött a magyar kormánynak, mert az ország nem vizsgálta felül a légszennyezés csökkentését célzó programját, és nem nyújtotta be az ehhez kapcsolódó módosított intézkedéseket sem.
A kormánynak két hónapja van a hiányosságok rendezésére; ha ez nem történik meg, Brüsszel az Európai Unió Bírósága elé viheti az ügyet.
A mulasztás egy 2020-ban benyújtott dokumentumot érint. Az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program feladata, hogy ágazatonként meghatározza, miként mérsékelhető a légszennyezés a lakossági fűtésben, a közlekedésben, az iparban és a mezőgazdaságban. Nem elegendő általános célokat megfogalmazni: a programnak az intézkedések végrehajtási ütemezését és a felelősöket is rögzítenie kell.
Magyarország 2020. május 18-án küldte el az első változatot Brüsszelnek. A szabályok szerint a dokumentumot rendszeresen felül kell vizsgálni, a következő frissítésnek így 2024-ben kellett volna megtörténnie. Az Európai Bizottság 2025 júliusában már felszólította Magyarországot a mulasztás pótlására, ám a testület közlése szerint azóta sem kapta meg az új programot és a módosított intézkedéseket.
Több ponton is problémás a magyarországi légszennyezés
Az uniós előírások öt légszennyező anyag kibocsátásának visszaszorítását követelik meg a tagállamoktól. Ezek a kén-dioxid, a nitrogén-oxidok, az ammónia, a nem metán illékony szerves vegyületek és a finom szálló por. A vállalások 2020 és 2029 között évente érvényesek, 2030-tól pedig szigorúbb kibocsátáscsökkentési célokat kell teljesíteni.
A szabályozás az ország teljes területén kibocsátott szennyező anyagok mennyiségére vonatkozik, nem az egyes településeken vagy mérőállomásokon mért levegőminőségre. A programnak ezért országos szinten kell bemutatnia, milyen intézkedésekkel tarthatók az uniós vállalások.
Magyarország helyzetét nehezíti, hogy a korábbi bizottsági értékelés szerint már a jelenlegi időszakban sem sikerült teljesíteni az ammóniára és a finom szálló porra vonatkozó kibocsátási kötelezettségeket. A 2030-as célok elérése több más szennyező anyagnál is veszélybe kerülhetett.
Ha a kibocsátási adatok vagy az előrejelzések azt mutatják, hogy az ország nem tudja teljesíteni a vállalásait, a szükséges intézkedéseket is módosítani kell. A mostani bizottsági fellépés közvetlen oka azonban a program felülvizsgálatának és benyújtásának elmaradása.
Légszennyezés és zaj: tapasztalható a javulás az európi városokban, de még mindig nem elég
Az Európai Számvevőszék szerint nem fog sikerülni teljesíteni a 2030-ra a kitűzött zajcsökkentést. Valamint a légszennyezés csökkentése továbbra is komoly probléma.