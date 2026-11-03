Lengyelország a feje tetején: államcsíny, tüntetések, orosz szabotázs, lezárt repülőtér – mi történik?

A lengyel miniszterelnök, Donald Tusk bejelentette, hogy jóváhagyta a nemzeti bank új igazgatósági tagjainak kinevezését, ezzel pedig véget vetett a hónapok óta húzódó patthelyzetnek. Erre azt követően került sor, hogy néhány napja súlyos belpolitikai válság alakult ki az országban, amelynek már most komoly társadalmi és gazdasági következményei vannak.

Egyre nagyobb a feszültség Lengyelországban / Fotó: NurPhoto via AFP

A kormányfő döntését azzal indokolta, hogy a jegybank működésképtelenné válhatott volna, mivel november 4-én lejár Adam Lipinski alelnök mandátuma. Amennyiben ez a kinevezéseket megelőzően történik, akkor az igazgatóság létszáma nem érte volna el a törvényben előírt minimumot.

A lengyel jegybank helyzete

A szabályozás szerint a jegybank igazgatósága az elnökből és további hat–nyolc tagból áll, akik között két alelnök van. Az igazgatóság felel a pénzintézet mindennapi működésének irányításáért és többek között a Monetáris Politikai Tanács döntéseinek végrehajtásáért. A hiányos vezetés különösen a jelenlegi válsághelyzetben okozhatott volna problémákat. A Bloomberg értesülései szerint Donald Tusk hangsúlyozta, hogy Adam Glapinski jegybankelnök ügyétől függetlenül biztosítani kell az intézmény stabilitását.

A szejm (lengyel parlament) várhatóan november második felében szavaz a jegybankelnök sorsáról. A parlamenti vizsgálóbizottság szerint Adam Glapinski több alkalommal megsérthette az alkotmányt és a jegybanki működésre vonatkozó előírásokat. A vádak között szerepel többek között, hogy a nemzeti bank 2020–2021-es eszközvásárlási programjával közvetetten finanszírozhatta a költségvetési hiányt, valamint hogy a 2023-as választások előtt politikai tevékenységet folytathatott.

A jegybankelnök, akinek mandátuma 2028 júniusában jár le, tagadja a vádakat és a pénzintézet is megalapozatlannak tartja azokat.

Az eljárásnak jogi akadályai is lehetnek. Egy 2024-es alkotmánybírósági határozat szerint a jegybankelnök felelősségre vonásához háromötödös parlamenti többségre lenne szükség, és az nem járna automatikus felfüggesztéssel. Az ügy érdekessége, hogy Donald Tusk kormánya vitatja a határozat jogszerűségét.