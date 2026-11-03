Lengyelország a feje tetején: államcsíny, tüntetések, orosz szabotázs, lezárt repülőtér – mi történik?
A lengyel miniszterelnök, Donald Tusk bejelentette, hogy jóváhagyta a nemzeti bank új igazgatósági tagjainak kinevezését, ezzel pedig véget vetett a hónapok óta húzódó patthelyzetnek. Erre azt követően került sor, hogy néhány napja súlyos belpolitikai válság alakult ki az országban, amelynek már most komoly társadalmi és gazdasági következményei vannak.
A kormányfő döntését azzal indokolta, hogy a jegybank működésképtelenné válhatott volna, mivel november 4-én lejár Adam Lipinski alelnök mandátuma. Amennyiben ez a kinevezéseket megelőzően történik, akkor az igazgatóság létszáma nem érte volna el a törvényben előírt minimumot.
A lengyel jegybank helyzete
A szabályozás szerint a jegybank igazgatósága az elnökből és további hat–nyolc tagból áll, akik között két alelnök van. Az igazgatóság felel a pénzintézet mindennapi működésének irányításáért és többek között a Monetáris Politikai Tanács döntéseinek végrehajtásáért. A hiányos vezetés különösen a jelenlegi válsághelyzetben okozhatott volna problémákat. A Bloomberg értesülései szerint Donald Tusk hangsúlyozta, hogy Adam Glapinski jegybankelnök ügyétől függetlenül biztosítani kell az intézmény stabilitását.
A szejm (lengyel parlament) várhatóan november második felében szavaz a jegybankelnök sorsáról. A parlamenti vizsgálóbizottság szerint Adam Glapinski több alkalommal megsérthette az alkotmányt és a jegybanki működésre vonatkozó előírásokat. A vádak között szerepel többek között, hogy a nemzeti bank 2020–2021-es eszközvásárlási programjával közvetetten finanszírozhatta a költségvetési hiányt, valamint hogy a 2023-as választások előtt politikai tevékenységet folytathatott.
A jegybankelnök, akinek mandátuma 2028 júniusában jár le, tagadja a vádakat és a pénzintézet is megalapozatlannak tartja azokat.
Az eljárásnak jogi akadályai is lehetnek. Egy 2024-es alkotmánybírósági határozat szerint a jegybankelnök felelősségre vonásához háromötödös parlamenti többségre lenne szükség, és az nem járna automatikus felfüggesztéssel. Az ügy érdekessége, hogy Donald Tusk kormánya vitatja a határozat jogszerűségét.
A lengyel nemzeti bank igazgatóságának tagjait hat évre a köztársasági elnök nevezi ki, a jegybankelnök javaslatára, de a kinevezéshez a miniszterelnök ellenjegyzése is szükséges. Ezért húzódott hónapok óta az ügy és generált feszültséget Donald Tusk és Karol Nawrocki köztársasági elnök között. Az államfő októberben négy jelöltet terjesztett a miniszterelnök elé:
- Marta Kightley: a jegybank korábbi első alelnöke, akinek mandátuma márciusban járt le.
- Ludwik Kotecki: a Monetáris Politikai Tanács tagja, Donald Tusk korábbi kormányának pénzügyminiszter-helyettese.
- Marcin Zarzecki: a Monetáris Politikai Tanács tagja.
- Przemyslaw Litwiniuk: szintén a Monetáris Politikai Tanács tagja.
A kormányfő végül november 3-án hitelesítette az ellenjegyzést, így a folyamat lezárásához már csak Karol Nawrocki aláírására van szükség. Érdemes azt is megjegyezni, hogy Ludwik Kotecki kinevezése a miniszterelnöknek kedvezhet. A kormányszóvivő, Adam Szlapka a fejlemények kapcsán közölte, hogy a jelöltek elfogadása és Adam Glapinski ügy között nincs összefüggés.
Néhány napja robbant ki a válság
A jegybankot övező viták részleges rendezésére egy súlyos belpolitikai válság közepén került sor. Lengyelországban október 30. óta rendkívüli események követik egymást, amelyek középpontjában Donald Tusk és Karol Nawrocki párharca áll. A konfliktus közvetlen előzménye, hogy a 2023-ban megalakult Tusk-kormány az igazságszolgáltatás teljes reformját tűzte ki céljául, mivel álláspontja szerint a korábban kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) továbbra is jelentős befolyással bír több intézményben.
A 460 fős szejmben Donald Tusk pártja, a Polgári Koalíció (KO) 156, míg a PiS 147 mandátummal rendelkezik.
Karol Nawrocki, aki 2025-ben a PiS támogatásával nyerte meg az elnökválasztást, már több reformot megakadályozott, és az alkotmánybírák kinevezésében sem értett egyet a kormánnyal.
Az utcai tüntetésekbe torkolló konfliktus azt követően robbant ki, hogy Waldemar Zurek igazságügyi miniszter és főügyész kezdeményezte Bogdan Swieczkowski alkotmánybírósági elnök és Bartlomiej Sochanski alelnök mentelmi jogának felfüggesztését. Ezt követően az alkotmánybíróság honlapján egy közlemény jelent meg, amely szerint felfüggesztették a két vezetőt feladataik ellátása alól, az intézmény irányítását pedig Anna Korwin-Piotrowska bíró vette át.
Az érintettek és a PiS a döntést nem fogadták el, és azt jogellenes lépésnek minősítették.
A feszültség egyre fokozódott és tüntetők érkeztek az alkotmánybíróság épülete elé, ahová közben rendőröket vezényeltek. A tömegben Jaroslaw Kaczynski, a PiS elnöke is ott volt, aki az államfő közbelépését sürgette.
Felhívással fordulunk az elnök úrhoz. Hatáskörén belül mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy leállítsák azt, ami éppen zajlik
− fogalmazott a politikus.
Karol Nawrocki az események kibontakozásakor éppen Szenegálba tartott, azonban a hírek hallatán megszakította útját, és visszafordította repülőgépét Lengyelországba.
Az államfő az éjszaka folyamán Zbigniew Kapinski, a legfelsőbb bíróság első elnökének társaságában jelent meg az alkotmánybíróság épületénél, ahol át kellett verekednie magát a rendőrsorfalon, hogy bejuthasson. Karol Nawrocki hivatala szerint a történtek során nem tartották tiszteletben az elnök személyi sérthetetlenségét.
Ezzel szemben a kormányoldal szerint az államfő választotta a fizikai konfrontációt. Karol Nawrocki később közölte, hogy az ország alkotmányos rendjét megsértették, és az állam egyik alkotmányos intézményének irányítását erőszakkal vették át. A rendőrséget felszólította a terület elhagyására, a parlamenti pártokat pedig egyeztetésre hívta.
Mélyülő válság és a brüsszeli álláspont
A feszültség a következő napokban fokozódott. Mateusz Morawiecki korábbi miniszterelnök bizalmatlansági indítványt kezdeményezett Tusk kormánya ellen, és egy átmeneti kabinet felállítását javasolta, amelynek feladata az alkotmányos konfliktus rendezése és a 2027-es parlamenti választások előkészítése lett volna. Vezetőnek Marek Jureket, a szejm korábbi elnökét javasolta.
Az államfő közben konzultált a pártok képviselőivel, Donald Tusk azonban nem vett részt az egyeztetésen. A miniszterelnök ehelyett televíziós beszédben védte meg kormánya intézkedéseit. Álláspontja szerint a PiS korábbi jogsértéseinek felszámolása és az alkotmányos rend helyreállítása határozott lépéseket követel.
Az Európai Bizottság jelezte, hogy figyelemmel kíséri a lengyel helyzetet. Louise Bogey bizottsági szóvivő szerint a nyolc új alkotmánybíró megválasztása a szejm alkotmányos hatáskörébe tartozik, amit a Velencei Bizottság október 13-i állásfoglalásával támasztott alá.
A Warsaw Enterprise Institute kutatóintézet elemzője, Tomasz Wroblewski szerint a Bizottság rendkívül gyorsan a kormány oldalára állt, annak ellenére, hogy a történteket sokan jogellenesnek tartják.
A szakértő hangsúlyozta, hogy az uniós testület szokatlanul gyors reakciója egyértelműen arra utal, hogy a tusk-kormány „a teljes akciót előre egyeztette Brüsszellel.”
Zbigniew Kapiński hétfőn a Radio ZET-nek adott interjújában törvénytelennek nevezte az alkotmánybíróságon végrehajtott intézkedéseket.
Véleménye szerint az akció egy puccskísérlet jegyeit viseli magán, és élesen bírálta a rendőrség szerepvállalását is. A bíró szerint több mint ezer rendőrt vetettek be a művelet során.
A válságnak komoly diplomáciai következményei is vannak. Jakub Kumoch kínai nagykövet október 30-án, Pawel Soloch romániai nagykövet pedig október 31-én jelentette be távozását, azonban a sornak ezzel nincs vége. Hétfő délután a lengyel külügyminisztérium közölte, hogy Krzysztof Szczerski, Lengyelország állandó ENSZ-képviselője diplomáciai megbízatásának idő előtti megszüntetését kérte, amit Radoslaw Sikorski külügyminiszter jóváhagyott. A két nagykövet megerősítette, hogy az alkotmányos válság miatt hagyják ott posztjukat, az ENSZ-képviselő azonban nem kommentálta döntésének okát.
Gazdasági hatások
A politikai feszültség hatását a pénzpiacokon is érezni lehetett. A lengyel fizetőeszköz hétfőn 0,4 százalékkal gyengült az euróval szemben, így az uniós deviza jegyzése elérte a 4,42 zlotyt. Erre 2023 novembere óta nem volt példa. A lengyel és német államkötvények hozamkülönbsége is emelkedett, ami arra utalhat, hogy a befektetők növekvő kockázatot áraznak a lengyel eszközökben.
A helyzetet súlyosbítja, hogy Lengyelország költségvetési hiánya megközelíti a GDP 7 százalékát, a tartós politikai bizonytalanság pedig tovább növelheti az államadósság finanszírozásának költségeit.
A lengyel deviza gyengülése régiós kockázatot is jelenthet, mivel a nemzetközi befektetők egy része közösen kezeli a közép-kelet-európai piacokat. Emiatt a zloty tartós gyengülése akár a forint árfolyamára is nyomást gyakorolhat.
Orosz szabotázsveszély és bombafenyegetések
Az alkotmányos válság kibontakozásával párhuzamosan a lengyel hatóságok rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be az Oroszországhoz tartozó kalinyingrádi exklávéval határos területeken. Donald Tusk kedden, a kormányülés előtt arról beszélt, hogy a lengyel és szövetséges titkosszolgálatok korábban figyelmeztették Varsót lehetséges szabotázsakciókra és provokációkra a térségben. A miniszterelnök szerint az információk részben a NATO európai szövetséges erőinek főparancsnokától, Alexus Grynkewichtől származnak.
Tusk arról is beszámolt, hogy november 3-ra virradó éjszaka, nem sokkal éjfél után a határőrség gyanús mozgást észleltek a lengyel–orosz határon. A jelentések zseblámpákkal felszerelt személyekről szóltak. A politikus úgy véli, hogy a gyors reakciónak köszönhetően sikerült megakadályozni egy műveletet, azonban ezt nem támasztotta alá konkrét bizonyítékokkal.
Donald Tusk hangsúlyozta, hogy nemcsak a határon, hanem az ország belső területein is fennáll a provokáció veszélye, valamint hozzátette, hogy Oroszország minden lehetséges konfliktusba bekapcsolódik.
A politikai helyzet jelenleg meglehetősen feszült, és látjuk Oroszország, valamint az oroszbarát politikusok aktivitását
− mondta a politikus, aki „hasznos idiótáknak” nevezte az ellenzék politikusait és vezetőit.
Ugyancsak kedden bombafenyegetés miatt rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be Varsó két repülőterén. A London-Heathrow repülőtérről érkező, 181 embert szállító LOT-járatot a Chopin repülőtér helyett Modlinba irányították, ahol a Boeing 737 MAX típusú repülőgép helyi idő szerint 10 óra 1 perckor szállt le. Az utasok mintegy 45 perc elteltével hagyhatták el a gépet, amelyet a tűzszerészek átvizsgáltak. A fenyegetés miatt a Modlin repülőteret ideiglenes lezárták, a forgalom 11 óra 50 perckor indult újra.
Ezzel egyidőben egy Koppenhágából érkező SAS-járatot bombafenyegetés ért, ezért a Chopin repülőtéren szintén biztonsági ellenőrzést végeztek, a légikikötőt azonban nem zárták le teljesen. Egyelőre nem bizonyított, hogy a történtek összefüggésben állnának esetleges orosz tevékenységgel.