Lengyel puccs, erre nem számított Tusk: nem ússza meg, amit tett, sorra állnak bosszút a legfontosabb diplomatái – átpártolnak Nawrockihoz?

Krzysztof Szczerski nagykövet azzal a kéréssel fordult Radoslaw Sikorskihoz, hogy szüntesse meg diplomáciai küldetését az ENSZ-nél. A külügyminiszter a felszólításnak eleget tett, így Lengyelország állandó ENSZ-képviselőjének megbízatása még novemberben megszűnik. Ezt az Onet hírportál szerint hétfő délután közölte a külügyminisztérium szóvivője.

Egyre súlyosabba a politikai válság Lengyelországban / Fotó: NurPhoto via AFP

Az elmúlt napokban már több lemondás is történt a külügyben. Pénteken Jakub Kumoch kínai nagykövete jelentette be, hogy lemond tisztségéről, amelyet 2023 óta töltött be. Szombaton Pawel Soloch romániai nagykövet közölte, hogy ugyancsak távozik posztjáról. Mindkét diplomata az alkotmánybíróság körül kialakult helyzetre hivatkozva hozta meg döntését.

A lengyel ENSZ-nagykövet egyelőre nem indokolta lépését

Azt sem a külügyminisztérium szóvivője, sem Krzysztof Szczerski nem közölte, hogy mi áll a döntés hátterében, azonban a politikus 2021 óta tölti be a tisztséget. A posztra a korábbi köztársasági elnök, Andrzej Duda nevezte ki, akivel szorosan együttműködött. Többek között az államfő kabinetfőnökeként, valamint a Nemzetközi Politikai Iroda vezetőjeként is dolgozott.

Egyre feszültebb a helyzet

A válság október 30-án robbant ki, amikor Karol Nawrocki elnök Szenegálba tartott hivatalos látogatásra. A politikus útját azonnal megszakította és közölte, hogy a történtek miatt Lengyelországban kell lennie.

A konfliktus oka, hogy Bogdan Swieczkowskit, az Alkotmánybíróság elnökét és Bartlomiej Sochanskit, a testület alelnökét felfüggesztették tisztségük gyakorlása alól.

A helyzet súlyát jól illusztrálja, hogy helyi sajtóértesülések szerint a kormányoldalhoz köthető szereplők megpróbálhatták megakadályozni, hogy az államfő repülőgépe Varsóban szálljon le. A Polsat televízió egyik műsorában elhangzottak szerint megpróbálták megakadályozni, hogy a gép a Chopin repülőtér katonai részén landolhasson. A terv azért hiúsulhatott meg, mert a katonák megtagadták a parancs végrehajtását.

A történetről Piotr Wozniak is beszámolt az X közösségi oldalon, ahol megosztotta az szóban forgó műsor egy részletét. Bejegyzése szerint Dorota Gawryluk újságíró arról beszélt, hogy az elnöki gép pilótája valóban nem kapott engedélyt a varsói landolásra. Bartosz Piekarski ennél is súlyosabb állítást fogalmazott meg. Szerinte a lengyel kormányoldal, amelyet bejegyzésében a „mosolygósok” elnevezéssel illetett, meg akarta akadályozni, hogy Nawrocki Varsóba érkezhessen. A bejegyzés szerint azonban

a katonaság „fellázadt”, és nem engedelmeskedett a parancsnak.

Piekarski egyúttal elismerését fejezte ki azoknak a katonáknak, akik szerinte megakadályozták a parancs végrehajtását. Egyelőre nem ismert, pontosan ki adhatta az utasítást, és mely katonai egység tagjai tagadhatták meg annak végrehajtását.