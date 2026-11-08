Robbanásveszélyes helyzetben jön „a lengyel békemenet”, Nawrocki és Tusk újra megütközik egymással

Az elmúlt évtizedek legsúlyosabb lengyelországi lövöldözése történt szombaton Krakkóban. Az eset egy súlyos alkotmányos válság közepén érte a társadalmat, így könnyen előfordulhat, hogy tovább növekszik a politikai megosztottság. Az ügyészség terrorcselekmény gyanújával indított nyomozást, miközben Marcin Kierwinski belügyminiszter egy szélsőjobboldali elkövetőről beszél.

Karol Nawrocki lengyel államfő / Fotó: NurPhoto via AFP

Ezzel szemben Izabela Kloc EP-képviselő olyan fényképeket osztott meg a gyanúsítottról, amelyeken szivárványos zászlóval pózolt, illetve gúnyosan ábrázolta a kereszténységet. A feszültség különösen nagy problémát okozhat, mivel Karol Nawrocki arra készül, hogy a szerdai függetlenség napi felvonuláson saját maga vezeti majd a menetet.

Egyre feszültebb a hangulat Lengyelországban

Hatan meghaltak, és több mint tízen megsebesültek a szombati krakkói merényletben, amelynek során a támadó egy mozgó autóból nyitott tüzet a város központjában tartózkodó emberekre. Az eset délután három óra körül történt. A helyszínre érkező rendőrök az elkövetőt meglőtték, majd a mentők kritikus állapotban kórházba szállították.

A gyanúsított egy 24 éves lengyel állampolgár, aki a Krakkótól mintegy kétórányi autóútra, északkeletre fekvő Ostrowiec Swietokrzyskiben él. A hatóságok az esetet követően az illető otthonában házkutatást végeztek, amelynek során további három holttestet találtak. Az ügyészség szerint az áldozatok az elkövető szülei és testvére volt. A pontos indítékok és az eset körülményei nem teljesen ismertek.

Sürgős felhívással fordulok valamennyi politikai oldal képviselőihez: ne használják ki ezt a tragédiát! Fel fogjuk tárni a bűncselekmény körülményeit

− írta Donald Tusk az X-en közzétetett bejegyzésében.

Habár az országban kétnapos nemzeti gyászt hirdettek, a miniszterelnök pedig igyekezett csillapítani az indulatokat, Marcin Kierwinski az előzetes vizsgálati eredményekre hivatkozva arról beszél, hogy a gyanúsított szélsőségesen nacionalista nézeteket vallott. Ez annak fényében különösen érdekes, hogy a 2027-es parlamenti választásokat megelőzően a közvélemény-kutatások szerint nőtt a kisebb jobboldali pártok támogatottsága, akik akár királycsináló szerepbe kerülhetnek, amennyiben a Donald Tusk koalíciója nem képes többséget szerezni.