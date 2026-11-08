Robbanásveszélyes helyzetben jön „a lengyel békemenet”, Nawrocki és Tusk újra megütközik egymással
Az elmúlt évtizedek legsúlyosabb lengyelországi lövöldözése történt szombaton Krakkóban. Az eset egy súlyos alkotmányos válság közepén érte a társadalmat, így könnyen előfordulhat, hogy tovább növekszik a politikai megosztottság. Az ügyészség terrorcselekmény gyanújával indított nyomozást, miközben Marcin Kierwinski belügyminiszter egy szélsőjobboldali elkövetőről beszél.
Ezzel szemben Izabela Kloc EP-képviselő olyan fényképeket osztott meg a gyanúsítottról, amelyeken szivárványos zászlóval pózolt, illetve gúnyosan ábrázolta a kereszténységet. A feszültség különösen nagy problémát okozhat, mivel Karol Nawrocki arra készül, hogy a szerdai függetlenség napi felvonuláson saját maga vezeti majd a menetet.
Egyre feszültebb a hangulat Lengyelországban
Hatan meghaltak, és több mint tízen megsebesültek a szombati krakkói merényletben, amelynek során a támadó egy mozgó autóból nyitott tüzet a város központjában tartózkodó emberekre. Az eset délután három óra körül történt. A helyszínre érkező rendőrök az elkövetőt meglőtték, majd a mentők kritikus állapotban kórházba szállították.
A gyanúsított egy 24 éves lengyel állampolgár, aki a Krakkótól mintegy kétórányi autóútra, északkeletre fekvő Ostrowiec Swietokrzyskiben él. A hatóságok az esetet követően az illető otthonában házkutatást végeztek, amelynek során további három holttestet találtak. Az ügyészség szerint az áldozatok az elkövető szülei és testvére volt. A pontos indítékok és az eset körülményei nem teljesen ismertek.
Sürgős felhívással fordulok valamennyi politikai oldal képviselőihez: ne használják ki ezt a tragédiát! Fel fogjuk tárni a bűncselekmény körülményeit
− írta Donald Tusk az X-en közzétetett bejegyzésében.
Habár az országban kétnapos nemzeti gyászt hirdettek, a miniszterelnök pedig igyekezett csillapítani az indulatokat, Marcin Kierwinski az előzetes vizsgálati eredményekre hivatkozva arról beszél, hogy a gyanúsított szélsőségesen nacionalista nézeteket vallott. Ez annak fényében különösen érdekes, hogy a 2027-es parlamenti választásokat megelőzően a közvélemény-kutatások szerint nőtt a kisebb jobboldali pártok támogatottsága, akik akár királycsináló szerepbe kerülhetnek, amennyiben a Donald Tusk koalíciója nem képes többséget szerezni.
Mindeközben a Karol Nawrockit is támogató legnagyobb ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság (PiS) bírálta a kormányt, amiért rendőröket vezényelt Varsóba az Alkotmánybíróság épülethez szervezet tüntetés biztosítására.
Az alkotmánybírósági puccs nélkül nem került volna sor a krakkói lövöldözésre
− jelentette ki határozottan Jaroslaw Sellin parlamenti képviselő.
Lengyelországban október 30. óta rendkívüli események követik egymást, amelyek középpontjában Donald Tusk és Karol Nawrocki párharca áll. A konfliktus közvetlen előzménye, hogy a 2023-ban megalakult Tusk-kormány az igazságszolgáltatás teljes reformját tűzte ki céljául, mivel álláspontja szerint a korábban hatalmon lévő Jog és Igazságosság (PiS) továbbra is jelentős befolyással bír több intézményben.
A 460 fős szejmben Donald Tusk pártja, a Polgári Koalíció (KO) 156, míg a PiS 147 mandátummal rendelkezik.
Karol Nawrocki, aki 2025-ben a PiS támogatásával nyerte meg az elnökválasztást, már több reformot megakadályozott, és az alkotmánybírák kinevezésében sem értett egyet a kormánnyal.
Az utcai tüntetésekbe torkolló konfliktus azt követően robbant ki, hogy Waldemar Zurek igazságügyi miniszter és főügyész kezdeményezte Bogdan Swieczkowski alkotmánybírósági elnök és Bartlomiej Sochanski alelnök mentelmi jogának felfüggesztését. Ezt követően az alkotmánybíróság honlapján egy közlemény jelent meg, amely szerint a két vezetőt feladataik ellátása alól is felfüggesztették, az intézmény irányítását pedig Anna Korwin-Piotrowska bíró vette át.
Az érintettek és a PiS a döntést nem fogadták el, azt jogellenes lépésnek minősítették.
A feszültség egyre fokozódott és tüntetők érkeztek az alkotmánybíróság épülete elé, ahová közben rendőröket vezényeltek. Karol Nawrocki az események kibontakozásakor éppen Szenegálba tartott, azonban a hírek hallatán megszakította útját, és repülőgépét visszafordította Lengyelországba.
A merénylet ismert részletei
A rendőrség tájékoztatása szerint a krakkói támadó katonai ruházatot és golyóálló mellényt viselt, és egy AR–15-ösre hasonlító fegyvert használt. Járművében további felszerelést és lőszereket is találtak. A szemtanúk arról számoltak be, hogy az emberek a közeli éttermekbe és kávézókba menekültek a történelmi városrész utcáin eldördülő lövések elől. A merénylet során egy arra haladó villamost is találat ért, de az utasok közül senki sem sérült meg.
A támadó ezt követően elhagyta a főteret, összeütközött egy másik járművel, majd tüzet nyitott a helyszínre érkező rendőrökre, akik viszonozták a tüzet. Az elkövető a tűzpárbajan súlyosan megsérült, de két rendőrt megsebesített. A halálos áldozatok egyike brit állampolgár volt.
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter visszautasította azokat a feltételezéseket, amelyek szerint a támadónak katonai kapcsolatai lettek volna.
A rendőrség megerősítette, hogy a gyanúsított rendelkezett fegyvertartási engedéllyel, és nem volt büntetett előéletű. A nyomozók jelenleg a hátterét és esetleges kapcsolatait vizsgálják.
A miniszterelnök még szombat este köszönetet mondott a rendőröknek és méltatta a helyszínre érkezők bátorságát, valamint elhivatottságát is.