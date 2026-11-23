Újabb katonai segítséget kap Lengyelország a NATO-tól, miután három orosz cirkálórakéta csapódott be az ország területén egy Ukrajna elleni légitámadás során. A szövetség légtérellenőrző repülőgépet vezényel a térségbe, és további katonai eszközök telepítését is mérlegeli.

Brüsszelben már a konkrét katonai segítségről egyeztettek a szövetségesek, miután pénteken három orosz rakéta zuhant le Lengyelországban / Fotó: amine chakour / Shutterstock

Pawel Zalewski lengyel védelmi miniszterhelyettes hétfőn, a brüsszeli NATO-találkozó után bejelentette, hogy a NATO AWACS légtérellenőrző repülőgépet vezényel Lengyelországba, miután pénteken három orosz H-101-es cirkálórakéta csapódott be az ország területén. A szövetség később a Reutersnek megerősítette, hogy Alexus Grynkewich tábornok, a NATO európai szövetséges erőinek főparancsnoka engedélyezte a repülőgép előretolt telepítését.

Zalewski szerint az AWACS-rendszer jelentősen javítja majd a lengyel katonai vezetés helyzetismeretét, így hatékonyabban reagálhatnak a hasonló fenyegetésekre. A NATO szóvivője közölte: a főparancsnok további katonai eszközök telepítését is vizsgálja, miközben felülvizsgálja a szövetség lengyelországi és más térségekre vonatkozó elrettentési és védelmi intézkedéseit.

Orosz rakéták Lengyelország felett

A pénteki incidens során az Ukrajna elleni nagyszabású orosz légitámadás közben három rakéta jutott át a lengyel légtérbe, majd három különböző helyszínen csapódott be. A lengyel ügyészség később mindhárom eszközt orosz H-101-es cirkálórakétaként azonosította. A vizsgálat előzetes megállapításai szerint a fegyvereket 2026 negyedik negyedévében gyártották az oroszországi Dubnában.

Lengyelországban senki sem sérült meg, és a hatóságok nem jelentettek károkat a kritikus infrastruktúrában. A légteret a lengyel légierő F-16-osai és svéd Gripen vadászgépek is védték. Az egyik svéd pilóta engedélyt kapott egy rakéta lelövésére, de a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt nem tudta egyértelműen azonosítani a célpontot.

Az AWACS nem hagyományos vadászgép, hanem légi előrejelző és légtérellenőrző rendszer. A repülőgépek jellegzetes, kilenc méter átmérőjű radarkupolája nagy terület megfigyelését teszi lehetővé. A NATO 14 ilyen géppel rendelkezik, amelyek 1982 óta szolgálják a szövetséget. A németországi Geilenkirchen légibázison állomásozó flotta különösen fontos szerepet kapott az orosz invázió 2022-es kezdete óta, azóta rendszeresen figyeli a NATO keleti szárnyát.