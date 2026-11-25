Lengyelország azt szeretné, ha a NATO már az ukrán légtérben megsemmisítené azokat az orosz rakétákat, amelyek a szövetség területe felé tartanak. Varsó a múlt heti rakétabecsapódások után vetette fel az elképzelést a szövetségeseknek, amelyek közül többen támogatnák a kezdeményezést. A javaslat azonban komoly kockázatokat hordoz, mivel a NATO katonai műveleteit Ukrajna területére is kiterjesztené, ami közvetlen összeütközéshez vezethetne Oroszországgal.

Lengyelország már Ukrajna felett lelőné az orosz rakétákat: a NATO elé került a javaslat, mely közvetlen összecsapáshoz vezethet Moszkvával / Fotó: NurPhoto via AFP

Lengyelország arra kérte NATO-szövetségeseit, hogy vizsgálják meg az orosz rakéták ukrán légtérben történő megsemmisítésének lehetőségét, amennyiben azok valamelyik NATO-tagállam területe felé tartanak. A varsói kormány hétfőn, az Észak-atlanti Tanács rendkívüli brüsszeli ülésén vetette fel az elképzelést, miután november 20-án három orosz cirkálórakéta csapódott be Lengyelországban.

A Bloomberg értesülései szerint a zárt ajtók mögött tartott egyeztetésen több tagállam támogatta a kezdeményezést, de a megbeszélés egyelőre csak előzetes jellegű volt, és semmilyen döntés nem született. A javaslat végrehajtásához valamennyi NATO-tagállam egyetértésére lenne szükség, ez pedig jelenleg nincs meg. A kezdeményezés azért különösen érzékeny, mert a szövetség eddig következetesen kerülte, hogy közvetlen katonai műveleteket hajtson végre Ukrajna területén. Az orosz rakéták ottani lelövése újabb határt lépne át a NATO és Moszkva viszonyában.

Három orosz rakéta miatt hívták össze a NATO-t

Varsó a november 20-i légtérsértések után kezdett határozottabb fellépést sürgetni. Az Ukrajna elleni nagyszabású orosz légitámadás során három H–101-es cirkálórakéta zuhant le lengyel területen, ráadásul olyan térségben, ahol több ezer nemzetközi katona részvételével tartottak hadgyakorlatot.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szándékos provokációval vádolta Moszkvát. A hatóságok szerint személyi sérülés nem történt, a rakéták eredetét pedig a helyszíni vizsgálatok során azonosították. A Világgazdaság korábban beszámolt arról, hogy az incidens miatt lengyel F–16-osokat és svéd Gripeneket is riasztottak. Az egyik svéd pilóta engedélyt kapott egy orosz rakéta lelövésére, de a kedvezőtlen időjárás miatt nem tudta megfelelően azonosítani a célpontot, ezért nem nyitott tüzet.