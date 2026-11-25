Eszkalálódhat az ukrán háború: Lengyelország már Ukrajna felett lelőné az orosz rakétákat – a NATO elé került a javaslat, mely közvetlen összecsapáshoz vezethet Moszkvával
Lengyelország azt szeretné, ha a NATO már az ukrán légtérben megsemmisítené azokat az orosz rakétákat, amelyek a szövetség területe felé tartanak. Varsó a múlt heti rakétabecsapódások után vetette fel az elképzelést a szövetségeseknek, amelyek közül többen támogatnák a kezdeményezést. A javaslat azonban komoly kockázatokat hordoz, mivel a NATO katonai műveleteit Ukrajna területére is kiterjesztené, ami közvetlen összeütközéshez vezethetne Oroszországgal.
Lengyelország arra kérte NATO-szövetségeseit, hogy vizsgálják meg az orosz rakéták ukrán légtérben történő megsemmisítésének lehetőségét, amennyiben azok valamelyik NATO-tagállam területe felé tartanak. A varsói kormány hétfőn, az Észak-atlanti Tanács rendkívüli brüsszeli ülésén vetette fel az elképzelést, miután november 20-án három orosz cirkálórakéta csapódott be Lengyelországban.
A Bloomberg értesülései szerint a zárt ajtók mögött tartott egyeztetésen több tagállam támogatta a kezdeményezést, de a megbeszélés egyelőre csak előzetes jellegű volt, és semmilyen döntés nem született. A javaslat végrehajtásához valamennyi NATO-tagállam egyetértésére lenne szükség, ez pedig jelenleg nincs meg. A kezdeményezés azért különösen érzékeny, mert a szövetség eddig következetesen kerülte, hogy közvetlen katonai műveleteket hajtson végre Ukrajna területén. Az orosz rakéták ottani lelövése újabb határt lépne át a NATO és Moszkva viszonyában.
Három orosz rakéta miatt hívták össze a NATO-t
Varsó a november 20-i légtérsértések után kezdett határozottabb fellépést sürgetni. Az Ukrajna elleni nagyszabású orosz légitámadás során három H–101-es cirkálórakéta zuhant le lengyel területen, ráadásul olyan térségben, ahol több ezer nemzetközi katona részvételével tartottak hadgyakorlatot.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök szándékos provokációval vádolta Moszkvát. A hatóságok szerint személyi sérülés nem történt, a rakéták eredetét pedig a helyszíni vizsgálatok során azonosították. A Világgazdaság korábban beszámolt arról, hogy az incidens miatt lengyel F–16-osokat és svéd Gripeneket is riasztottak. Az egyik svéd pilóta engedélyt kapott egy orosz rakéta lelövésére, de a kedvezőtlen időjárás miatt nem tudta megfelelően azonosítani a célpontot, ezért nem nyitott tüzet.
A NATO hétfőn már konkrét katonai intézkedésről is határozott: AWACS légtérellenőrző repülőgépet vezényel Lengyelországba, és további légvédelmi eszközök telepítését is mérlegeli. Az AWACS-rendszer nagy területen képes követni a légi célpontokat, és valós idejű információkkal segítheti a vadászgépek, valamint a földi légvédelmi rendszerek munkáját.
Lengyelország a saját határán is szigorítana
Varsó nemcsak a NATO-val közös fellépést sürgeti, hanem saját légvédelmének működésén is változtatna. Cezary Tomczyk lengyel védelmiminiszter-helyettes szerdán bejelentette, hogy repülési tilalmi övezetet alakítanának ki az ország keleti határa mentén. A korlátozás a határtól több tíz kilométeres sávra terjedhetne ki Lengyelország területén.
Az intézkedés célja, hogy a lengyel pilóták gyorsabban megsemmisíthessék az ország légterébe behatoló rakétákat és drónokat. A jelenlegi eljárásoknál az azonosítás gyakran időigényes, különösen rossz látási viszonyok között.
Az új rendszerben a radaradatok, a célpont sebessége, magassága és repülési iránya alapján is engedélyezhető lenne a lelövés,
anélkül hogy a pilótának feltétlenül szabad szemmel kellene azonosítania az objektumot.
A lengyel védelmi tárca tervei szerint más térségbeli országok is megfontolhatnák hasonló övezetek kialakítását. Ez azonban külön intézkedés az ukrán légtérben végrehajtandó elfogásoktól: a lengyel határ menti repülési tilalom saját területen könnyítené meg a védekezést, míg a NATO-nak javasolt műveletekhez Ukrajna együttműködésére és szövetségesi jóváhagyásra is szükség lenne.