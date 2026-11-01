Végre megszólaltak Ursula von der Leyenék a lengyelországi puccsról: az Európai Bizottság most tényleg meglepetést okozott – "Gyorsabban, mint gondoltam"

Az Európai Bizottság még a vártnál is gyorsabban sietett a lengyel kormány segítségére – mutatott rá Tomasz Wróblewski, a Warsaw Enterprise Institute elemzője. Ursula von der Leyenék a pénteken Lengyelországban kirobbant alkotmányos puccsról mondták el a véleményüket.

Végre megszólaltak Ursula von der Leyenék a lengyelországi puccsról: az Európai Bizottság most tényleg meglepetést okozott / Fotó: Anadolu via AFP

Brüsszel a gyorsasáságával meglepetést okozott, de az álláspontjával már kevésbé. Határozottan kiállt ugyanis a varsói kabinet mellett az Alkotmánybíróság átvételére tett – sokak által jogellenesnek tartott – kísérletben. A szakértő ennek kapcsán úgy vélekedett, hogy az uniós testület szokatlanul gyors reakciója egyértelműen arra utal, hogy a tusk-kormány "a teljes akciót már előre egyeztették Brüsszellel."

Végre megszólaltak Ursula von der Leyenék a lengyelországi puccsról

Louise Bogey, az Európai Bizottság szóvivője kijelentette: a testület árgus szemekkel figyeli a lengyel Alkotmánybíróság körül kirobbant legújabb fejleményeket. Ugyanakkor leszögezte, hogy

az Alkotmánybíróság nyolc új tagjának megválasztása teljes mértékben a Szejm alkotmányos hatáskörébe tartozik, amit a Velencei Bizottság is feketén-fehéren megerősített a 2026. október 13-i állásfoglalásában”

– áll a PAP hírügynökségnek küldött nyilatkozatban. És itt még nem áll meg az Európai Bizottság kiállása a példátlan lengyel puccskísérlet mellett.

Szerintük ugyanis az Emberi Jogok Európai Bírósága még 2026. május 5-én olyan ideiglenes intézkedést hozott, amely kötelezi az érintett lengyel hatóságokat: semmilyen módon ne akadályozzák a Szejm által 2026 márciusában megválasztott bírákat abban, hogy elfoglalják a hivatalukat és ellássák bírói teendőiket.

A már idézett lengyel elemző szerint az Európai Bizottság megszólalása újfent megmutatja, hogy "Brüsszel ismét önkéntes döntőbíróként kíván fellépni a lengyel Alkotmánybíróság körüli vitában."

Ugyanakkor rámutatott, hogy a testület személyi összetételét és működését mindenekelőtt a lengyel alkotmánynak és a hazai jogszabályoknak kellene rendezniük. "A Velencei Bizottság ajánlásaira vagy a strasbourgi bíróság döntéseire való hivatkozás nem mentesít senkit az alól, hogy a hatályos lengyel törvényeket kövesse" – húzta alá.