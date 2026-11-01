Végre megszólaltak Ursula von der Leyenék a lengyelországi puccsról: az Európai Bizottság most tényleg meglepetést okozott – "Gyorsabban, mint gondoltam"
Az Európai Bizottság még a vártnál is gyorsabban sietett a lengyel kormány segítségére – mutatott rá Tomasz Wróblewski, a Warsaw Enterprise Institute elemzője. Ursula von der Leyenék a pénteken Lengyelországban kirobbant alkotmányos puccsról mondták el a véleményüket.
Brüsszel a gyorsasáságával meglepetést okozott, de az álláspontjával már kevésbé. Határozottan kiállt ugyanis a varsói kabinet mellett az Alkotmánybíróság átvételére tett – sokak által jogellenesnek tartott – kísérletben. A szakértő ennek kapcsán úgy vélekedett, hogy az uniós testület szokatlanul gyors reakciója egyértelműen arra utal, hogy a tusk-kormány "a teljes akciót már előre egyeztették Brüsszellel."
Végre megszólaltak Ursula von der Leyenék a lengyelországi puccsról
Louise Bogey, az Európai Bizottság szóvivője kijelentette: a testület árgus szemekkel figyeli a lengyel Alkotmánybíróság körül kirobbant legújabb fejleményeket. Ugyanakkor leszögezte, hogy
az Alkotmánybíróság nyolc új tagjának megválasztása teljes mértékben a Szejm alkotmányos hatáskörébe tartozik, amit a Velencei Bizottság is feketén-fehéren megerősített a 2026. október 13-i állásfoglalásában”
– áll a PAP hírügynökségnek küldött nyilatkozatban. És itt még nem áll meg az Európai Bizottság kiállása a példátlan lengyel puccskísérlet mellett.
Szerintük ugyanis az Emberi Jogok Európai Bírósága még 2026. május 5-én olyan ideiglenes intézkedést hozott, amely kötelezi az érintett lengyel hatóságokat: semmilyen módon ne akadályozzák a Szejm által 2026 márciusában megválasztott bírákat abban, hogy elfoglalják a hivatalukat és ellássák bírói teendőiket.
A már idézett lengyel elemző szerint az Európai Bizottság megszólalása újfent megmutatja, hogy "Brüsszel ismét önkéntes döntőbíróként kíván fellépni a lengyel Alkotmánybíróság körüli vitában."
Ugyanakkor rámutatott, hogy a testület személyi összetételét és működését mindenekelőtt a lengyel alkotmánynak és a hazai jogszabályoknak kellene rendezniük. "A Velencei Bizottság ajánlásaira vagy a strasbourgi bíróság döntéseire való hivatkozás nem mentesít senkit az alól, hogy a hatályos lengyel törvényeket kövesse" – húzta alá.
Megérkezett a brüsszeli védelem Tusknak a lengyel alkotmányos puccs miatt
Tomasz Wróblewski az X-en közzétett bejegyzésében reagált az Európai Bizottság nyilatkozatára. „A vártnál is hamarabb sietett a kormány védelmére. Ráadásul ezt az ilyenkor megszokott egyeztetések nélkül, a hétvége közepén tette meg, ami csak megerősíti a gyanút, hogy az egész akciót már korábban lezsírozták Brüsszellel” – fogalmazott az elemző.
Szerinte különösen aggasztó, hogy Ursula von der Leyenék egy olyan ügyben foglaltak nyíltan állást, amely Lengyelországban továbbra is éles jogi és politikai csaták tárgya. "Ahelyett, hogy Brüsszel egyoldalúan az egyik fél mellé állna, tiszteletben kéne tartania a lengyel alkotmányos rendet, és tartózkodnia kéne a hazai intézményekre gyakorolt nyomásgyakorlástól. A jogállamiság ugyanis nem jelentheti azt, hogy a lengyel Alkotmánybíróságot alárendelik az uniós bürokraták elvárásainak."