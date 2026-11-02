Államcsíny zajlik Lengyelországban: megszólalt a legfőbb bíró, ezer rendőrt vezényeltek az Alkotmánybírósághoz – "Minden intézkedés törvénytelen"

„Az Alkotmánybíróságon végrehajtott minden intézkedés törvénytelen” – állítja a lengyel Legfelsőbb Bíróság első elnöke, miután péntek óta az Európai Unióban merőben szokatlan események zajlanak az ország Alkotmánybíróságának épületében és körülötte, mélyülő alkotmányos válságot okozva. Már eddig is voltak, akik a történteket puccsnak nevezték. Most az ország legfőbb bírája, Zbigniew Kapiński mondta ki: „államcsíny jegyeit viselik magukon”.

Lengyelországban államcsíny zajlik: nem akárki mondta ki hétfőn Fotó: NurPhoto via AFP

A forgatókönyv Magyarországon is ismerősek, ahol az új kormány mandátumának lejárta előtt eltávolította a köztársasági elnököt, sorban viszik el vezetőszáron az előző kormány hivatalnokait és üldözőhivatalt hoztak létre az állami vagyon visszaszerzésére hivatkozva.

Ez a folyamat Lengyelországban már évek óta zajlik – Budapesten ezt másolják gyorsított ütemben –, és Donald Tusk kormánya most jutott el odáig, hogy egy évvel az új választások előtt sort kerítsen az Alkotmánybíróságra is.

Sokkoló, ami péntek éjjel Lengyelországban történt: Nawrocki áttört a rendőrsorfalon, elképesztő jelenetek alakultak ki az Alkotmánybíróság megostromolt épületében – "Ezek banditák"

Lengyelország elnöke visszafordította a repülőgépét, hogy a helyszínen tudjon lenni. Az Alkotmánybíróság épületét a rendőrök lezárták, de Nawroczki áttört rajtuk és dulakodásba keveredett a Tusk-kormány által kinevezett, de az elnök által el nem fogadott új alkotmánybírákkal. Erről videófelvétel is készült. A soha nem látott botrány a lengyel Alkotmánybíróság uralásáról szól.

Az események sajátos európai logikája, hogy az Európai Bizottság mindkét ország baloldal fordulatát – és a friss lengyel eseményeket is – a jogállamiság helyreállításaként értékelte és eurómilliárdokkal jutalmazta. Miközben a politikai ellenoldal váltig állítja, hogy éppen a jogállami működés lebontása és korlátok nélküli hatalmi pozíciók kiépítése zajlik.

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Az Alkotmánybíróság körüli válság azután robbant ki, hogy péntek délután híre ment: Bogdan Święczkowskit, az Alkotmánybíróság elnökét és Bartłomiej Sochańskit, a testület alelnökét felfüggesztették tisztségük gyakorlása alól. Az Alkotmánybíróság vezetésével Anna Korwin-Piotrowskát bízták meg, arra hivatkozva, hogy ő a legrégebben hivatalban lévő alkotmánybíró. Ezt követően tüntetések kezdődtek az intézmény épülete előtt – számolt be a lengyel Interia hírportál.