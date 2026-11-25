Ezt nagyon csúnyán benézhette a Tisza-kormány: a Lex Kubatov ellenére is maradhat Kubatov Gábor a Fradinál – ilyen szerepkör várhat a sportvezetőre
Könnyen lehet, hogy a Tisza-kormány a Lex Kubatov elfogadásával sem tudja teljesen eltávolítani Kubatov Gábort a Ferencvárostól. A klub elnöke ugyanis már arra is felkészült, hogy vezetői tisztség nélkül folytassa a munkáját, és akár tanácsadóként segítse tovább az egyesületet. Ráadásul a sportvezető az államfőhöz fordult, a nemzetközi sportszövetségeket is bevonta az ügybe, miközben a parlamentben elfogadott törvény mögötti politikai támogatás sem bizonyult teljesen egységesnek.
A Lex Kubatov véget vethet Kubatov Gábor elnöki megbízatásának, a Ferencvárostól azonban korántsem biztos, hogy el kell búcsúznia. A sportvezető az Indexnek adott interjújában beszélt arról, hogy akkor is kész lenne dolgozni a klubért, ha az új összeférhetetlenségi törvény miatt elveszítené jelenlegi tisztségét.
A lehetőség azért különösen érdekes, mert Magyar Péter miniszterelnök korábban egyértelművé tette, hogy a kormány véget kíván vetni Kubatov ferencvárosi elnökségének. A sportvezetőt azonban október végén újabb négy évre megválasztották az FTC élére, és azóta sem mutatott hajlandóságot arra, hogy önként távozzon.
A parlament kedden végül 140 igen és 49 nem szavazattal fogadta el a Lex Kubatovként emlegetett jogszabályt. A törvény azokat is kizárná a nagyobb sportegyesületek vezetéséből, akik az elmúlt négy évben meghatározott politikai tisztséget töltöttek be. Kubatov 2006 és 2026 között a Fidesz országgyűlési képviselője volt, így a korábbi megbízatása miatt akkor sem maradhatna az FTC elnöke, ha jelenleg már nem politizálna.
A Lex Kubatov nem feltétlenül jelenti Kubatov Gábor teljes távozását
A Tisza-kormány számára éppen itt jöhet a kellemetlen fordulat. Az elfogadott jogszabály ugyanis meghatározott vezetői tisztségeket tilt, önmagában azonban nem zár ki minden olyan együttműködést, amelynek keretében Kubatov továbbra is segíthetné a Ferencvárost. A sportvezető az interjúban arról beszélt, hogy
szükség esetén akár tanácsadói szerepkört is elfogadna.
Ez ugyan már nem jelentene elnöki hatáskört, de lehetőséget adhatna arra, hogy Kubatov a klubnál felhalmozott tapasztalatát, kapcsolatrendszerét és sportvezetői ismereteit továbbra is az egyesület rendelkezésére bocsássa. Márpedig az FTC élén 2011 óta dolgozó Kubatov az elmúlt másfél évtizedben meghatározó szerepet játszott a klub működésében. A Ferencvárosnál októberben tartott tisztújításon ismét bizalmat szavaztak neki, és számos korábbi, illetve jelenlegi sportoló is kiállt mellette.
A tanácsadói lehetőség ugyanakkor nem jelent automatikus megoldást. A törvény több vezetői és vezető állású munkavállalói pozíciót is érint, így egy esetleges új szerepkör jogszerűsége annak tényleges tartalmától és hatásköreitől is függne. Arról egyelőre nincs döntés, hogy Kubatov tanácsadóként folytatná-e, vagy milyen feladatokat látna el ebben a minőségben.
Kubatov szerint visszamenőleg változtatják meg a szabályokat
Az FTC elnöke egyelőre nem mondott le arról sem, hogy megtartsa jelenlegi pozícióját. Az interjúban hangsúlyozta, hogy már nem politikus, a jogszabály viszont a múltbeli politikai szerepvállalását is kizáró okként kezeli. Szerinte ez a jogbiztonságot sértő, visszamenőleges jogalkotásnak tekinthető. Kubatov ezért Baka András köztársasági elnökhöz fordult, akit arra kért, hogy alkotmányossági aggályok miatt ne írja alá a törvényt.
Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a jogszabály elfogadása után a Mi Hazánk részéről is váratlan fordulat történt. Apáti István elismerte, hogy pártja hibázott a zárószavazásnál, és bizonyos feltételekkel támogatnák, ha az államfő visszaküldené a jogszabályt az Országgyűlésnek.
Már a nemzetközi sportszövetségek is foglalkoznak a Lex Kubatovval
A sportvezető nemcsak Magyarországon keres jogi és intézményi megoldást. Elmondása szerint az FTC már leveleket küldött nemzetközi sportszövetségeknek, amelyek napirendre vették az ügyet. Kubatov arra figyelmeztetett, hogy a sportegyesületek működésébe történő állami beavatkozásnak nemzetközi következményei is lehetnek.
Felidézte, hogy a labdarúgásban korábban már előfordult, hogy a sportszervezetek önállóságának megsértése miatt válogatottakat zártak ki a nemzetközi szereplésből. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a Ferencvárost vagy a magyar válogatottat jelenleg ilyen büntetés fenyegetné. A nemzetközi szervezetek részéről egyelőre nem ismert konkrét szankció vagy ilyen irányú döntés.