Könnyen lehet, hogy a Tisza-kormány a Lex Kubatov elfogadásával sem tudja teljesen eltávolítani Kubatov Gábort a Ferencvárostól. A klub elnöke ugyanis már arra is felkészült, hogy vezetői tisztség nélkül folytassa a munkáját, és akár tanácsadóként segítse tovább az egyesületet. Ráadásul a sportvezető az államfőhöz fordult, a nemzetközi sportszövetségeket is bevonta az ügybe, miközben a parlamentben elfogadott törvény mögötti politikai támogatás sem bizonyult teljesen egységesnek.

Ezt nagyon csúnyán benézhette a Tisza-kormány: a Lex Kubatov ellenére is maradhat Kubatov Gábor a Fradinál – ilyen szerepkör várhat a sportvezetőre / Fotó: Facebook

A Lex Kubatov véget vethet Kubatov Gábor elnöki megbízatásának, a Ferencvárostól azonban korántsem biztos, hogy el kell búcsúznia. A sportvezető az Indexnek adott interjújában beszélt arról, hogy akkor is kész lenne dolgozni a klubért, ha az új összeférhetetlenségi törvény miatt elveszítené jelenlegi tisztségét.

A lehetőség azért különösen érdekes, mert Magyar Péter miniszterelnök korábban egyértelművé tette, hogy a kormány véget kíván vetni Kubatov ferencvárosi elnökségének. A sportvezetőt azonban október végén újabb négy évre megválasztották az FTC élére, és azóta sem mutatott hajlandóságot arra, hogy önként távozzon.

A parlament kedden végül 140 igen és 49 nem szavazattal fogadta el a Lex Kubatovként emlegetett jogszabályt. A törvény azokat is kizárná a nagyobb sportegyesületek vezetéséből, akik az elmúlt négy évben meghatározott politikai tisztséget töltöttek be. Kubatov 2006 és 2026 között a Fidesz országgyűlési képviselője volt, így a korábbi megbízatása miatt akkor sem maradhatna az FTC elnöke, ha jelenleg már nem politizálna.

A Lex Kubatov nem feltétlenül jelenti Kubatov Gábor teljes távozását

A Tisza-kormány számára éppen itt jöhet a kellemetlen fordulat. Az elfogadott jogszabály ugyanis meghatározott vezetői tisztségeket tilt, önmagában azonban nem zár ki minden olyan együttműködést, amelynek keretében Kubatov továbbra is segíthetné a Ferencvárost. A sportvezető az interjúban arról beszélt, hogy

szükség esetén akár tanácsadói szerepkört is elfogadna.

Ez ugyan már nem jelentene elnöki hatáskört, de lehetőséget adhatna arra, hogy Kubatov a klubnál felhalmozott tapasztalatát, kapcsolatrendszerét és sportvezetői ismereteit továbbra is az egyesület rendelkezésére bocsássa. Márpedig az FTC élén 2011 óta dolgozó Kubatov az elmúlt másfél évtizedben meghatározó szerepet játszott a klub működésében. A Ferencvárosnál októberben tartott tisztújításon ismét bizalmat szavaztak neki, és számos korábbi, illetve jelenlegi sportoló is kiállt mellette.