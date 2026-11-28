Lézerfegyverrel lőttek le sugárhajtású drónt az ukránok, de az oroszok nem álltak le – videó
Százával lőttek le Moszkva szerint támadó drónokat szombatra virradóra, az orosz-ukrán háború büszkélkedési versenyének mai fordulóját azonban kétségen kívül a másik fél nyerte. Ukrajna közlése szerint egy magánfejlesztésű lézerfegyverrel első alkalommal lőttek le egy orosz sugárhajtású drónt.
A hírben nem a lézerfegyver alkalmazása a hatalmas újdonság, hiszen ilyenekkel több hadsereg kísérletezik több mint egy évtized óta, az izraeliek még élesben is értek el velül sikereket légitámadások során.
Lézerfegyver a szupergyors légieszközök ellen – mindenki ilyent szeretne
Az új dolog az, hogy sugárhajtású eszközt tudtak vele kilőni. Ezeket nagy sebességük miatt hagyományos lövedékekkel nehéz eltalálni, megsemmisítésük nem csak bizonytalan, hanem drága is. Ahogy a drónok átalakították a hadviselést, a lézerfegyverek újabb fordulóban formálhatják át, különösen, ha szupergyors légieszközök ellen is sikerrel bevethetők.
Az orosz légvédelem az éjszaka folyamán több száz, a moszkvai régió felé tartó ukrán drónt lőtt le – ezt szombaton Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere közölte, aki szerint péntek késő estétől szombat hajnalig több mint 460 drón tartott a régió felé.
Az állami támogatású ukrán védelmi technológiai szervezet, a Brave1 pénteken ennél is erősebbet mondott. Az ő bejelentésük volta –írja a Euronews –, hogy Ukrajna „első alkalommal” lőtt le lézerfegyverrel egy orosz sugárhajtású drónt.
Szerhij Beszkresztnov ukrán elnöki tanácsadó egy olyan videófelvételt is közzétett, amelyen az látható, hogy a célpont tűzgömbként a földbe csapódik. Elmondása szerint a Carmine Sky által kifejlesztett Blyszk (Villám) lézerrendszer egy kritikus infrastrukturális létesítményt védett, amikor lelőtt egy orosz, sugárhajtású Geran drónt.
Egyes szaklapok szerint egy Geran–4-esről volt szó, ami a Sahed támadó drónok továbbfejlesztett változata. A sugárhajtású orosz drónok lényegesen gyorsabbak a hagyományos légcsavaros Sahedeknél, ezért nehezebb elfogni őket. A lézerfegyverek alkalmazása jelentősen csökkenthetné a légvédelem költségeit a drága elfogórakétákhoz képest.
Korábban az ukrán légvédelmi egységek géppuskákat és vállról indítható rakétákat használtak az orosz drónok lelövésére – emlékeztet a hírportál – a lassan hat éve folyó háborúban, amelyet nem tudtak megállítani Washingon erőfeszítései sem a békekötés érdekében.
Az ukránok tömegével küldik a harci drónokat, és az oroszok sem álltak le
Ukrajna és Oroszország az elmúlt hónapokban fokozta drón- és rakétatámadásait. Szombatra virradóra Moszkva 1246 ukrán drón lelövéséről számolt be, ami közel rekordnak számít, míg az ukrán légierő 162 orosz támadó drónból állítása szerint 141-et semlegesített. Oroszországban sajtóértesülések szerint kigyulladt a novosahtyinszki olajfinomító, Ukrajnában pedig a pénteki nyizsini orosz támadás halálos áldozatainak száma szombatra hétre emelkedett.
A lézerfegyverrel az ukránok előnyre tesznek szert a hadszíneterken, sőt globálisan is átalakítják a hadviselést? Várjunk az ilyen következtetésekkel. Maguk az ukránok is óvatosak.
A Brave1 közölte, a lézerfegyvert egy magánkézben működő légvédelmi egység kezelte, ugyanakkor figyelmeztetett:
Az első sikeres elfogás nem jelenti azt, hogy a technológia készen áll a tömeges alkalmazásra.