Már csak ez hiányzott Putyinnak: elege lett a háborúból a leghűségesebb szövetségesének, bemondta a végét – "Nincs erő, mindenki fáradt"
Alekszandr Lukasenka úgy véli, hogy az ukrajnai háború a következő hónapokban véget érhet. A fehérorosz elnök szerint a konfliktus folytatásához szükséges emberi és politikai erő fogyott el, miközben a háborúban érintett felek egyre inkább belefáradnak a harcokba.
Alekszandr Lukasenka fehérorosz elnök személyes meggyőződése szerint az ukrajnai háború a következő hónapokban véget érhet. Az államfő a negyedik minszki nemzetközi eurázsiai biztonsági konferencián beszélt erről, a BelTA fehérorosz hírügynökség tudósítása szerint.
Azt kell mondanom, hogy az ukrajnai háború a következő hónapokban véget ér. Ez az én személyes véleményem
– fogalmazott Lukasenka. Szerinte a konfliktusban részt vevő felek elfáradtak, és már nincs elegendő erejük a harcok folytatásához.
Az elnök külön hangsúlyozta, hogy amikor az erőforrások kimerüléséről beszél, nem Oroszország katonai vagy gazdasági kapacitásainak hiányára gondol. Megfogalmazása szerint Moszkvának továbbra is bőségesen rendelkezésére állnak az anyagi erőforrások, a probléma sokkal inkább az emberek hozzáállásában és a háború folytatásához szükséges elszántságban keresendő.
„Nem ezekről az erőforrásokról beszélek. A fejünkben fogytak el az erőforrások. Mindenki belefáradt ebbe a háborúba” – mondta a fehérorosz vezető.
Lukasenka úgy látja, hogy Európában is kezdik felismerni a konfliktus elhúzódásának következményeit. Az elnök szerint elsősorban Európa felelős a helyzet eszkalálódásáért, és a kontinens országai mostanra kezdik megérteni, hogy a háború folytatása nem vezet megoldáshoz.
Lukasenka: túl hosszú ideig tartott ez a háború
A fehérorosz államfő a konfliktus kezdetére is visszautalt. Állítása szerint 2022-ben még napok vagy hetek alatt le lehetett volna zárni a szembenállást, és Fehéroroszország jelentős erőfeszítéseket tett ennek érdekében. A béke lehetősége azonban szerinte meghiúsult, miután Ukrajna nyugati támogatói a harcok folytatását szorgalmazták.
Lukasenka szerint Kijev nyugati partnerei az utolsó ukránig tartó küzdelemre biztatták az országot, miközben fegyverekkel látták el déli szomszédját. Mint mondta, a fegyverszállítmányok a fehérorosz határ mentén is jól láthatók voltak.
Az elnök szerint ezzel elszalasztották a békekötés lehetőségét, és sok ezer ember életét lehetett volna megmenteni. Lukasenka most abban bízik, hogy a háború kimerítő jellege végül a konfliktus lezárásához vezet.
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