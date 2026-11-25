Ukrajna kész a korábban vállaltnál gyorsabban biztosítani a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, kulturális és oktatási jogait – jelentette be Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. Ez annak az eredménye, hogy Magyar Péter miniszterelnök kedden Kárpátalján járt, a magyar kormányfő személyesen kérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől a kisebbségvédelmi megállapodások végrehajtásának felgyorsítását.

Bejelentette az ukrán külügyminiszter: felgyorsítja Ukrajna a magyar kisebbség jogainak helyreállítását / Fotó: AFP

Újabb előrelépés történt a magyar–ukrán kapcsolatok rendezésében: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerdán megerősítette, hogy Kijev kész előrehozni a kárpátaljai magyar közösség jogainak helyreállításával kapcsolatos vállalásai teljesítését.

A fejleményről Magyar Péter miniszterelnök számolt be a Facebook-oldalán: „Az ukrán külügyminiszter bejelentette, hogy a kérésünket teljesítve Ukrajna készen áll arra, hogy felgyorsítsa a magyar nemzeti kisebbség nyelvi, kulturális és oktatási jogainak biztosításáról szóló megállapodások végrehajtását”.

Az ukrán külügyminiszter szerint nincs akadálya a gyorsabb végrehajtásnak

Andrij Szibiha szerdán Kijevben, egy sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy Ukrajna már rendelkezik a szükséges jogi keretekkel, ezért bizonyos vállalásait a tervezettnél hamarabb is teljesítheti.

Az ukrán diplomácia vezetője szerint a magyar közösség az ország európai társadalmának része, és

Kijev célja, hogy a nemzeti kisebbségek jogainak védelmében az Európai Unió és az Európa Tanács normáit alkalmazza.

A szerdai bejelentés során Szibiha azt is megerősítette, hogy a végrehajtás felgyorsításáról már egyeztetett magyar kollégájával, Orbán Anitával.

Magyar Péter kedden kérte Zelenszkijtől a határidők előrehozatalát

Mint arról a Világgazdaság kedden beszámolt, Magyar Péter már az ukrajnai látogatása előtt egyértelművé tette, hogy nem kíván 2027 végéig várni a kisebbségi jogok helyreállítására. A miniszterelnök szerint a két ország kormánya a kárpátaljai magyar közösség képviselőinek bevonásával tíz pontban jutott megállapodásra a nyelvhasználati, oktatási és kulturális jogok rendezéséről.