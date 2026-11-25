Bejelentette az ukrán külügyminiszter: felgyorsítja Ukrajna a magyar kisebbség jogainak helyreállítását
Ukrajna kész a korábban vállaltnál gyorsabban biztosítani a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, kulturális és oktatási jogait – jelentette be Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. Ez annak az eredménye, hogy Magyar Péter miniszterelnök kedden Kárpátalján járt, a magyar kormányfő személyesen kérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől a kisebbségvédelmi megállapodások végrehajtásának felgyorsítását.
Újabb előrelépés történt a magyar–ukrán kapcsolatok rendezésében: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerdán megerősítette, hogy Kijev kész előrehozni a kárpátaljai magyar közösség jogainak helyreállításával kapcsolatos vállalásai teljesítését.
A fejleményről Magyar Péter miniszterelnök számolt be a Facebook-oldalán: „Az ukrán külügyminiszter bejelentette, hogy a kérésünket teljesítve Ukrajna készen áll arra, hogy felgyorsítsa a magyar nemzeti kisebbség nyelvi, kulturális és oktatási jogainak biztosításáról szóló megállapodások végrehajtását”.
Az ukrán külügyminiszter szerint nincs akadálya a gyorsabb végrehajtásnak
Andrij Szibiha szerdán Kijevben, egy sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy Ukrajna már rendelkezik a szükséges jogi keretekkel, ezért bizonyos vállalásait a tervezettnél hamarabb is teljesítheti.
Az ukrán diplomácia vezetője szerint a magyar közösség az ország európai társadalmának része, és
Kijev célja, hogy a nemzeti kisebbségek jogainak védelmében az Európai Unió és az Európa Tanács normáit alkalmazza.
A szerdai bejelentés során Szibiha azt is megerősítette, hogy a végrehajtás felgyorsításáról már egyeztetett magyar kollégájával, Orbán Anitával.
Magyar Péter kedden kérte Zelenszkijtől a határidők előrehozatalát
Mint arról a Világgazdaság kedden beszámolt, Magyar Péter már az ukrajnai látogatása előtt egyértelművé tette, hogy nem kíván 2027 végéig várni a kisebbségi jogok helyreállítására. A miniszterelnök szerint a két ország kormánya a kárpátaljai magyar közösség képviselőinek bevonásával tíz pontban jutott megállapodásra a nyelvhasználati, oktatási és kulturális jogok rendezéséről.
A keddi, beregszászi tárgyaláson ezért azt kérte Zelenszkijtől, hogy Ukrajna lehetőség szerint hozza előre a vállalt intézkedések határidejét. Külön felvetette a magyar nemzeti szimbólumok szabad használatának kérdését is, amelynek rendezésére a korábbi ütemezés még 2027 végéig adott volna időt.
A kisebbségi jogok helyreállításában október 12-én már történt egy jelentős előrelépés, amikor az ukrán parlament elfogadta, Zelenszkij pedig aláírta az oktatási törvény módosítását. A jogszabály a magyar anyanyelvű oktatás feltételeinek rendezését szolgálja. A két ország kapcsolataiban hónapok óta zajlanak az egyeztetések. Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij októberben Brüsszelben, november 12-én pedig Dublinban is találkozott, mielőtt kedden Kárpátalján folytatták volna a tárgyalásokat.