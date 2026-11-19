Kétnapos frakcióülésre indul Siófokra a Tisza Párt 141 országgyűlési képviselője, a tanácskozáson a kormány tagjai is részt vesznek – jelentette be a miniszterelnök csütörtök reggel a Déli pályaudvaron tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter az elmúlt fél év eredményeiről, az autópálya-koncesszió megszüntetéséről, a tervezett vasútfejlesztésekről és a minimálbér-tárgyalásokról is beszélt.

Magyar Péter elmondta az Országgyűlés az elmúlt hónapokban 44 napon át, összesen 366 órát ülésezett. / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Magyar Péter: visszaveszik az autópályákat Mészáros Lőrincéktől

A kormányfő felidézte, hogy egy évvel ezelőtt mutatták be a Tisza több mint háromszáz képviselőjelöltjét. A kormányfő úgy értékelte, hogy az áprilisi választáson kapott felhatalmazással megkezdődött a rendszerváltás.

Az első pillanattól megkezdtük a valódi rendszerváltást

– jelentette ki, hozzátéve, hogy az Országgyűlés az elmúlt hónapokban 44 napon át, összesen 366 órát ülésezett. Állítása alapján korábban soha nem fogadtak el ennyi jogszabályt ilyen rövid idő alatt. A miniszterelnök az eredmények között említette

a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás megszerzését,

a gyermekvédelmi törvény szigorítását,

a szociális intézkedéseket

és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását.

A kormányfő megerősítette, hogy a kabinet szerdán döntött a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó autópálya-koncesszió megszüntetéséről. A 35 évre kötött szerződés teljes időtartamára számított állami kifizetéseket 23 ezer milliárd forintra becsülte.

Magyar Péter elmondása alapján Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel egyértelművé tették a koncessziós társaság képviselőinek, hogy nem akadályozhatják az autópályák zavartalan működtetését.

„Ne merészeljék megakadályozni a magyar autópályák zavartalan működtetését, a közpénz védelmét” – idézte fel a tárgyalásokon elhangzott figyelmeztetést.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy Szíjj Lászlóék „megértették az idők szavát”, és azt állította, hogy az érintett üzletemberek visszaadják a pénzt. A pénzügyi elszámolás részleteit ugyanakkor nem ismertette.