Magyar Péter új részleteket árult el az autópálya-koncesszió megszüntetéséről: elmondta, mit közöltek Mészáros Lőrincékkel a tárgyalásokon
Kétnapos frakcióülésre indul Siófokra a Tisza Párt 141 országgyűlési képviselője, a tanácskozáson a kormány tagjai is részt vesznek – jelentette be a miniszterelnök csütörtök reggel a Déli pályaudvaron tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter az elmúlt fél év eredményeiről, az autópálya-koncesszió megszüntetéséről, a tervezett vasútfejlesztésekről és a minimálbér-tárgyalásokról is beszélt.
Magyar Péter: visszaveszik az autópályákat Mészáros Lőrincéktől
A kormányfő felidézte, hogy egy évvel ezelőtt mutatták be a Tisza több mint háromszáz képviselőjelöltjét. A kormányfő úgy értékelte, hogy az áprilisi választáson kapott felhatalmazással megkezdődött a rendszerváltás.
Az első pillanattól megkezdtük a valódi rendszerváltást
– jelentette ki, hozzátéve, hogy az Országgyűlés az elmúlt hónapokban 44 napon át, összesen 366 órát ülésezett. Állítása alapján korábban soha nem fogadtak el ennyi jogszabályt ilyen rövid idő alatt. A miniszterelnök az eredmények között említette
- a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás megszerzését,
- a gyermekvédelmi törvény szigorítását,
- a szociális intézkedéseket
- és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását.
A kormányfő megerősítette, hogy a kabinet szerdán döntött a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó autópálya-koncesszió megszüntetéséről. A 35 évre kötött szerződés teljes időtartamára számított állami kifizetéseket 23 ezer milliárd forintra becsülte.
Magyar Péter elmondása alapján Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel egyértelművé tették a koncessziós társaság képviselőinek, hogy nem akadályozhatják az autópályák zavartalan működtetését.
„Ne merészeljék megakadályozni a magyar autópályák zavartalan működtetését, a közpénz védelmét” – idézte fel a tárgyalásokon elhangzott figyelmeztetést.
A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy Szíjj Lászlóék „megértették az idők szavát”, és azt állította, hogy az érintett üzletemberek visszaadják a pénzt. A pénzügyi elszámolás részleteit ugyanakkor nem ismertette.
Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a 2022-ben kötött megállapodás alapján az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 1237 kilométernyi gyorsforgalmi út üzemeltetését, felújítását és fejlesztését vette át.
A kormány korábbi tervei szerint 2027. április 1-jétől a Magyar Közút látná el ezeket a feladatokat. Vitézy Dávid korábbi tájékoztatása alapján az állam az üzemeltetést és fenntartást 53 százalékkal, a nagy karbantartásokat pedig 61 százalékkal olcsóbban tudná elvégezni.
A döntésre Orbán Viktor volt kormányfő titkársága is reagált. A volt miniszterelnök azt kérte számon a kormányon, hogy külföldi vállalatoknak akarja átadni a magyar autópályák üzemeltetését.
Magyar Péter a Déli pályaudvaron tartott sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a kormány több mint 3000 milliárd forintos vasútfejlesztési programot indít.
„Itt vagyunk Vitézy Dávid egyik szentélyében” – jegyezte meg, majd hozzátette, hogy az elmúlt száz év egyik legnagyobb vasútfejlesztése kezdődhet meg Magyarországon.
A program keretében új InterCity-kocsik, mozdonyok és HÉV-szerelvények beszerzésére is szükség lesz. A beruházások ütemezéséről és finanszírozásáról további részleteket nem közölt.
Akár már csütörtökön megszülethet a minimálbér-megállapodás
A miniszterelnök a minimálbér-tárgyalásokról elárulta, hogy közel vannak a megállapodáshoz, amelyet akár már csütörtökön bejelenthetnek.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a keresetek növelését nem kizárólag a minimálbér emelésével kívánják elérni. Az adócsökkentések, az iskolakezdési támogatás és az áfa mérséklése szintén javíthatja a háztartások anyagi helyzetét.
Magyar Péter az év hátralévő részére további törvényalkotási feladatokat is bejelentett. Elmondása szerint a parlament elé kerülhet a környezetfelügyeleti hatóság létrehozása, a földtörvény módosítása, a kormányhivatalok átalakítása, valamint az egészségügyi szakdolgozók bérezésének és előmenetelének rendezése.
A tervek között szerepel a Wekerle lakástakarék-program bevezetése, a Balaton védelmét szolgáló jogszabályok elfogadása, a szociális ellátórendszer megújítása és a nők biztonságát szolgáló törvénycsomag benyújtása is. A kormányfő nem zárta ki, hogy az Országgyűlés még a karácsony előtti napokban is ülésezni fog.
A Tisza-frakció fél év alatt 102 parlamenti döntésről számolt be
Bujdosó Andrea frakcióvezető közlése alapján az Országgyűlés 45 ülésnap alatt 102 törvényt vagy határozatot fogadott el, és mintegy négyezer felszólalás hangzott el. A felszólalások száma nagyjából egyenlően oszlott meg a kormánypárti és ellenzéki képviselők között, időtartamuk alapján azonban az ellenzék beszélt többet.
A frakcióvezető kiemelte a képviselői fizetések csökkentését és a parlament működésének átláthatóbbá tételét. Bujdosó Andrea közölte, hogy a jövő héten 13 törvényről és határozatról döntenek, további 27 javaslatot pedig megvitatnak. A siófoki frakcióülésen a következő időszak parlamenti munkamenetét is áttekintik.
Magyar Péter: az uniós pénzek nélkül nem tud fejlődni a magyar gazdaság
A miniszterelnök a következő uniós költségvetés legfontosabb kérdésének a Magyarországnak jutó források nagyságát nevezte. A „nemzeti boríték” szerinte 31–33 milliárd eurót vagy ennél is többet tartalmazhat.
„A magyar gazdaság az uniós pénzek nélkül nem tud fejlődni” – hangsúlyozta Magyar Péter, aki a következő hetekben nehéz költségvetési tárgyalásokra számít Brüsszelben.
A visegrádi négyek közös célja a kohéziós és mezőgazdasági támogatások megőrzése, valamint az Európai Unió versenyképességének erősítése. A V4-ek emellett egy észak–déli gyorsvasúti összeköttetés megépítését is szorgalmazzák. Magyar Péter úgy fogalmazott, eljött az ideje, hogy Európát ne csak kelet–nyugati, hanem észak–déli irányban is összekapcsolják.