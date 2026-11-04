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Valamiről feltűnően hallgatott Magyar Péter: ezért ment Babishoz igazából? Orbán Viktorék óriási katonai üzlete lehet a háttérben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Elmaradhatott egy fontos bejelentés Magyar Péter és Andrej Babis csehországi találkozója után, a háttérben egy több milliárd forintos magyar-cseh hadiipari együttműködés is húzódhat. A még Orbán Viktor vezetése alatt elindított Rába-Tatra katonai teherautógyártási projekt az elmúlt hónapokban jelentős előrelépéseket tett, így felmerül a kérdés, vajon erről is tárgyalhattak-e a felek.
VG
2026.11.04, 21:36
Frissítve: 2026.11.04, 21:43
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Komoly magyar-cseh hadiipari együttműködés húzódhat meg Magyar Péter közelmúltbeli csehországi látogatásának hátterében – erre hívta fel a figyelmet a Militarizált Övezet nevű, haditechnikai és biztonságpolitikai témákkal foglalkozó Facebook-oldal. A történet különösen érdekes, hiszen a Rába és a cseh Tatra közös katonai teherautógyártását még Orbán Viktor jelentette be, az üzlet pedig azóta több fontos akadályt is leküzdött.

Valamiről feltűnően hallgatott Magyar Péter: ezért ment Babishoz igazából? Orbán Viktorék óriási katonai üzlete lehet a háttérben
Valamiről feltűnően hallgatott Magyar Péter: ezért ment Babishoz igazából? Orbán Viktorék óriási katonai üzlete lehet a háttérben / Fotó: AFP

A Tisza-kormány múlt heti csehországi látogatása kapcsán egy érdekes, eddig kevés figyelmet kapott kérdést vetett fel a Militarizált Övezet Facebook-oldal: vajon szóba került-e a magyar-cseh katonai járműgyártás jövője? A haditechnikai, katonapolitikai és biztonságpolitikai témákkal foglalkozó oldal szerint ugyanis 

miközben Magyar Péterék Csehországba utaztak, a Rába és a Tatra közös teherautógyártási projektje az elmúlt hónapokban jelentős előrelépéseket tett.

A látogatás során azonban a katonai teherautókról nem született nyilvános bejelentés. A háttérben egy olyan hadiipari együttműködés állhat, melynek alapjait még az előző, Orbán Viktor vezette kormány idején fektették le.

Orbán Viktor már márciusra megígérte a gyártás elindítását

A történet 2025 második felére nyúlik vissza, amikor az ötödik Orbán-kormány megkezdte a korábban állami tulajdonban lévő hadiipari érdekeltségek privatizációját. Ennek részeként a Rába Járműipari Holdingban is meghatározó tulajdonrészt szerzett a 4iG. A magyar vállalat ezt követően a cseh Czechoslovak Grouppal (CSG) kezdett együttműködésbe, amelynek érdekeltségébe tartozik a katonai és nehézgépjárműveket gyártó Tatra Trucks.

Orbán Viktor 2026. január 31-én, a Digitális Polgári Körök hatvani rendezvényén jelentette be, hogy Magyarország ismét önálló teherautógyártásba kezd. „Most az lesz, Rába-Tátra és ezeket Győrben fogják gyártani, és lesz újra önálló magyar teherautó-gyártás” – fogalmazott akkor a miniszterelnök.

Orbán március elejére ígérte az új fejezet kezdetét, a Militarizált Övezet szerint azonban már akkor kétséges volt, hogy a gyártás ilyen rövid idő alatt ténylegesen elindulhat. A projekt mindenesetre nem állt le, sőt az elmúlt hónapokban több fontos fejlemény is történt.

A csehek már csaknem 37 százalékot szereztek a Rábában

A Militarizált Övezet három jelentős eseményt emelt ki az elmúlt negyedévből. Augusztus közepén a német és az osztrák versenyhatóságok is jóváhagyták a 4iG és a CSG védelmi ipari összefonódását. Szeptember elején pedig hivatalosan is lezárult a cseh vállalat tulajdonszerzése.

Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a CSG Defence 36,55 százalékos közvetett részesedést és 36,88 százalékos közvetett befolyást szerzett a Rábában. Ezzel párhuzamosan a 4iG közvetett részesedése 38,04 százalékra csökkent. A tranzakció lezárásával elhárultak a közös gyártás elindításának jogi akadályai.

Október 8-án újabb fontos lépés következett: 

a Rába rendkívüli közgyűlésén Kristijan Fiketet, a Tatra Trucks vezérigazgatóját választották meg az igazgatóság alelnökévé, és további három cseh tag is bekerült a testületbe.

A közös vállalkozás tehát nem pusztán egy korábbi kormányzati ígéret: a tulajdonosi és vezetői struktúrában is megjelent a cseh hadiipari partner.

Több ezer katonai teherautó és akár 800 Gidrán is szóba került

A Rába és a CSG együttműködésének tétje jelentős. A tervek szerint Győrben közösen gyártanák és szerelnék össze a Tatra katonai és nehézgépjárműveit. A korábban bejelentett elképzelések alapján a Rába több ezer nehéz taktikai járművet készíthetne a Magyar Honvédség számára.

Ráadásul nem kizárólag magyar megrendelésekről van szó. A CSG egy hozzávetőleg egymilliárd euró értékű projektet is Győrbe hozna, amelynek keretében közepes katonai járműveket gyártanának délkelet-ázsiai exportra. A Rába és a 4iG a török Nurol Makina bevonásával a Gidrán-programban is szerepet kaphat. 

A Honvédség keretmegállapodása akár 800 darab 4x4-es páncélozott jármű gyártását, összeszerelését és rendszerbe állítását irányozza elő öt év alatt.

A távlati elképzelések között az amerikai Lockheed Martinnal való együttműködés is szerepel: ennek részeként modern HIMARS rakétatüzérségi rendszereket integrálhatnának Tatra járműalvázakra. A Militarizált Övezet azt is felidézte, hogy korábban a Gidránok győri gyártásának lehetősége is felmerült. Az oldal szerzője szerint a program már előrébb tarthatna, ha annak idején eleve a Rábához került volna a páncélozott járművek gyártása a kaposvári helyszín helyett.

A Facebook-bejegyzés végül arra hívta fel a figyelmet, hogy a Magyar Honvédségnek továbbra is szüksége van új katonai járművekre, miközben a korábbi kormány alatt elindított magyar–cseh hadiipari együttműködés egyre előrehaladottabb állapotba kerül. Éppen ezért különösen érdekes, hogy a Tisza-kormány csehországi látogatása során nem hangzott el nyilvános bejelentés a Rába–Tatra-projektről.

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