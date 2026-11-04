Komoly magyar-cseh hadiipari együttműködés húzódhat meg Magyar Péter közelmúltbeli csehországi látogatásának hátterében – erre hívta fel a figyelmet a Militarizált Övezet nevű, haditechnikai és biztonságpolitikai témákkal foglalkozó Facebook-oldal. A történet különösen érdekes, hiszen a Rába és a cseh Tatra közös katonai teherautógyártását még Orbán Viktor jelentette be, az üzlet pedig azóta több fontos akadályt is leküzdött.

Valamiről feltűnően hallgatott Magyar Péter: ezért ment Babishoz igazából? Orbán Viktorék óriási katonai üzlete lehet a háttérben / Fotó: AFP

A Tisza-kormány múlt heti csehországi látogatása kapcsán egy érdekes, eddig kevés figyelmet kapott kérdést vetett fel a Militarizált Övezet Facebook-oldal: vajon szóba került-e a magyar-cseh katonai járműgyártás jövője? A haditechnikai, katonapolitikai és biztonságpolitikai témákkal foglalkozó oldal szerint ugyanis

miközben Magyar Péterék Csehországba utaztak, a Rába és a Tatra közös teherautógyártási projektje az elmúlt hónapokban jelentős előrelépéseket tett.

A látogatás során azonban a katonai teherautókról nem született nyilvános bejelentés. A háttérben egy olyan hadiipari együttműködés állhat, melynek alapjait még az előző, Orbán Viktor vezette kormány idején fektették le.

Orbán Viktor már márciusra megígérte a gyártás elindítását

A történet 2025 második felére nyúlik vissza, amikor az ötödik Orbán-kormány megkezdte a korábban állami tulajdonban lévő hadiipari érdekeltségek privatizációját. Ennek részeként a Rába Járműipari Holdingban is meghatározó tulajdonrészt szerzett a 4iG. A magyar vállalat ezt követően a cseh Czechoslovak Grouppal (CSG) kezdett együttműködésbe, amelynek érdekeltségébe tartozik a katonai és nehézgépjárműveket gyártó Tatra Trucks.

Orbán Viktor 2026. január 31-én, a Digitális Polgári Körök hatvani rendezvényén jelentette be, hogy Magyarország ismét önálló teherautógyártásba kezd. „Most az lesz, Rába-Tátra és ezeket Győrben fogják gyártani, és lesz újra önálló magyar teherautó-gyártás” – fogalmazott akkor a miniszterelnök.

Orbán március elejére ígérte az új fejezet kezdetét, a Militarizált Övezet szerint azonban már akkor kétséges volt, hogy a gyártás ilyen rövid idő alatt ténylegesen elindulhat. A projekt mindenesetre nem állt le, sőt az elmúlt hónapokban több fontos fejlemény is történt.