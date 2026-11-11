Ez most Baka Andrást is váratlanul érhette: nyilvánosan nekiment Magyar Péter a köztársasági elnök döntésének – "Nem fogunk meghátrálni"

Váratlan fordulatot vett a Tisza-kormány állami vagyon visszaszerzését célzó törvénykezdeményezése, miután Baka András köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz fordult a jogszabály miatt. Magyar Péter a döntésről szóló sajtóbeszámoló alatt már jelezte, hogy szerinte lobbinyomás állhat a történtek mögött, és a kormány nem hátrál meg.

A kisbefektetők védelmével indokolta Baka András, hogy nem írta alá a kormány új vagyonvédelmi jogszabályát, Magyar Péter pedig azonnal reagált / Fotó: NurPhoto via AFP

Magyar Péter nem hagyta szó nélkül, hogy Baka András köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz küldte a Tisza-kormány egyik fontos vagyonvédelmi törvényét. A miniszterelnök a HVG erről szóló Facebook-bejegyzése alatt kommentelt, mindössze ennyit írva:

Lobbi… nem fogunk meghátrálni semmilyen nyomásra.

A rövid üzenet különösen annak fényében érdekes, hogy az államfő nem egyszerűen visszaküldte a parlamentnek a jogszabályt, hanem előzetes normakontrollt kezdeményezett. Baka András hétfőn jelentette be, hogy több rendelkezés alkotmányosságát is vitatja. A döntés nyomán a törvény egyelőre nem léphet hatályba, az Alkotmánybíróságnak pedig soron kívül, legfeljebb harminc napon belül kell határoznia.

A kifogások két fontos területet érintenek. Az egyik a zártkörű befektetési alapok működése: a jogszabály lehetővé tenné, hogy a befektetési jegyek legalább 60 százalékát birtokló tulajdonosok kikényszerítsék az alapkezelő leváltását. Baka szerint a rendelkezés olyan piaci alapokra is kiterjedhet, amelyekben egyáltalán nincs állami vagyon, ráadásul a már működő alapok korábban kialakított szerződéses viszonyait is megváltoztathatja.

A másik vitatott pont a részvénytársaságok kisebbségi részvényeseinek védelme. Bizonyos esetekben megszűnne a kötelezettség, hogy a meghatározó befolyást szerző befektető nyilvános vételi ajánlatot tegyen a többi részvényesnek. Ez a kisbefektetőket különösen kiszolgáltatott helyzetbe hozhatná, hiszen úgy változhatna meg egy társaság irányítása, hogy a kisebbségi tulajdonosok nem kapnának lehetőséget részvényeik megfelelő feltételek melletti értékesítésére.

Baka András a törvény elfogadásának módját is kifogásolta. A javaslat benyújtása és parlamenti elfogadása között mindössze 26 óra telt el, a képviselők kivételes eljárásban, érdemi szakmai és társadalmi egyeztetés nélkül szavaztak. Az államfő szerint nem derült ki, mi indokolta ezt a rendkívüli gyorsaságot, különösen úgy, hogy a szabályozás az állami vagyont nem kezelő befektetési alapokat is érintheti.

A Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége már korábban figyelmeztette az államfőt a tervezett változtatások veszélyeire.

A szervezet szerint a kisebbségi részvényesek jogai súlyosan sérülhetnek, ha a nagytulajdonosok úgy szerezhetnek irányítást, hogy közben nem kell nyilvános ajánlatot tenniük. A TEBÉSZ ezért azt kérte Bakától, hogy ne írja alá a jogszabályt.