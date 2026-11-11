Deviza
EUR/HUF364,83 +0,11% USD/HUF328,95 +0,82% GBP/HUF436,68 +0,26% CHF/HUF394,79 -0,2% PLN/HUF82,73 -0,21% RON/HUF68,25 +0,08% CZK/HUF14,97 +0,01% EUR/HUF364,83 +0,11% USD/HUF328,95 +0,82% GBP/HUF436,68 +0,26% CHF/HUF394,79 -0,2% PLN/HUF82,73 -0,21% RON/HUF68,25 +0,08% CZK/HUF14,97 +0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX146 591,85 +1,39% MTELEKOM2 920 -0,21% MOL4 950 +3,51% OTP42 500 +1,05% RICHTER13 150 +1,15% OPUS195,4 -0,81% ANY5 730 +0,88% AUTOWALLIS116,5 +1,3% WABERERS4 070 -3,1% BUMIX8 496,13 -0,37% CETOP4 869,97 -0,42% CETOP NTR3 147,06 -0,42% BUX146 591,85 +1,39% MTELEKOM2 920 -0,21% MOL4 950 +3,51% OTP42 500 +1,05% RICHTER13 150 +1,15% OPUS195,4 -0,81% ANY5 730 +0,88% AUTOWALLIS116,5 +1,3% WABERERS4 070 -3,1% BUMIX8 496,13 -0,37% CETOP4 869,97 -0,42% CETOP NTR3 147,06 -0,42%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Ez most Baka Andrást is váratlanul érhette: nyilvánosan nekiment Magyar Péter a köztársasági elnök döntésének – "Nem fogunk meghátrálni"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A kisbefektetők védelmével indokolta Baka András, hogy nem írta alá a kormány új vagyonvédelmi jogszabályát. Magyar Péter azonban egyértelművé tette, hogy a kabinet a kifogások ellenére sem kíván engedni a nyomásnak.
Nemes Tamás
2026.11.11, 18:16
Frissítve: 2026.11.11, 18:53
Komment 1

Váratlan fordulatot vett a Tisza-kormány állami vagyon visszaszerzését célzó törvénykezdeményezése, miután Baka András köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz fordult a jogszabály miatt. Magyar Péter a döntésről szóló sajtóbeszámoló alatt már jelezte, hogy szerinte lobbinyomás állhat a történtek mögött, és a kormány nem hátrál meg.

Magyar Péter, Baka András
A kisbefektetők védelmével indokolta Baka András, hogy nem írta alá a kormány új vagyonvédelmi jogszabályát, Magyar Péter pedig azonnal reagált / Fotó: NurPhoto via AFP

Magyar Péter nem hagyta szó nélkül, hogy Baka András köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz küldte a Tisza-kormány egyik fontos vagyonvédelmi törvényét. A miniszterelnök a HVG erről szóló Facebook-bejegyzése alatt kommentelt, mindössze ennyit írva:

Lobbi… nem fogunk meghátrálni semmilyen nyomásra.

A rövid üzenet különösen annak fényében érdekes, hogy az államfő nem egyszerűen visszaküldte a parlamentnek a jogszabályt, hanem előzetes normakontrollt kezdeményezett. Baka András hétfőn jelentette be, hogy több rendelkezés alkotmányosságát is vitatja. A döntés nyomán a törvény egyelőre nem léphet hatályba, az Alkotmánybíróságnak pedig soron kívül, legfeljebb harminc napon belül kell határoznia.

A kifogások két fontos területet érintenek. Az egyik a zártkörű befektetési alapok működése: a jogszabály lehetővé tenné, hogy a befektetési jegyek legalább 60 százalékát birtokló tulajdonosok kikényszerítsék az alapkezelő leváltását. Baka szerint a rendelkezés olyan piaci alapokra is kiterjedhet, amelyekben egyáltalán nincs állami vagyon, ráadásul a már működő alapok korábban kialakított szerződéses viszonyait is megváltoztathatja.

A másik vitatott pont a részvénytársaságok kisebbségi részvényeseinek védelme. Bizonyos esetekben megszűnne a kötelezettség, hogy a meghatározó befolyást szerző befektető nyilvános vételi ajánlatot tegyen a többi részvényesnek. Ez a kisbefektetőket különösen kiszolgáltatott helyzetbe hozhatná, hiszen úgy változhatna meg egy társaság irányítása, hogy a kisebbségi tulajdonosok nem kapnának lehetőséget részvényeik megfelelő feltételek melletti értékesítésére.

Baka András a törvény elfogadásának módját is kifogásolta. A javaslat benyújtása és parlamenti elfogadása között mindössze 26 óra telt el, a képviselők kivételes eljárásban, érdemi szakmai és társadalmi egyeztetés nélkül szavaztak. Az államfő szerint nem derült ki, mi indokolta ezt a rendkívüli gyorsaságot, különösen úgy, hogy a szabályozás az állami vagyont nem kezelő befektetési alapokat is érintheti.

A Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége már korábban figyelmeztette az államfőt a tervezett változtatások veszélyeire. 

A szervezet szerint a kisebbségi részvényesek jogai súlyosan sérülhetnek, ha a nagytulajdonosok úgy szerezhetnek irányítást, hogy közben nem kell nyilvános ajánlatot tenniük. A TEBÉSZ ezért azt kérte Bakától, hogy ne írja alá a jogszabályt.

A kormány szándéka az államhoz kapcsolódó vagyon és az állami hátterű finanszírozás védelme, illetve a korábbi években magánkézbe került közpénzek visszaszerzése. A törvény előkészítését Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányította. A jogszabály körüli vita így a vagyonvisszaszerzési program egyik első komoly jogi akadályává vált.

Baka András külön arra is figyelmeztetett, hogy a pénzpiaci szabályok állami érdekből történő torzítása megingathatja a magyar pénzügyi rendszerbe vetett bizalmat. A nemzetközi befektetők számára ugyanis az is fontos kérdés, hogy a kormányzati célok érvényesítése közben mennyire maradnak kiszámíthatók a piaci játékszabályok.

Rendkívüli: Baka András nem írta alá a Tisza-kormány egyik legfontosabb törvényét, erre nem számított Ruff Bálint – a köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz fordult

Nem írta alá az Országgyűlés által elfogadott, befektetési alapokat is érintő törvényt Baka András köztársasági elnök. Az államfő az Alkotmánybírósághoz fordult, mert álláspontja szerint a jogszabály több ponton is alkotmányossági aggályokat vet fel. A Sándor-palota közleményéből az is kiderült, hogy a törvény elfogadásának körülményeit és a pénzügyi rendszerre gyakorolt lehetséges hatásait is kifogásolja.

 

Országszerte

Országszerte
1515 cikk

 

Komment 1
Magyar Péter
Baka András
Alkotmánybíróság
vagyonvédelem

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu