Magyar Péter most jelentette be: még az idén véget vetne a napi egymillió eurós magyar büntetésnek – a német kancellár is segítséget ígért

Magyar Péter Berlinből hazatérve, Dublin felé tartva adott interjút az ATV Egyenes beszéd című műsorában Rónai Egonnak. A kormányfő részletesen beszámolt a németországi tapasztalatairól, az uniós költségvetési viták állásáról és az energiabiztonsági kihívásokról.

Magyar Péter Berlinben / Fotó: Anadolu via AFP

A politikus berlini beszédével kapcsolatban kifejtette, hogy a világ rendkívül összetetté vált, Európa pedig a háborús konfliktusoktól kezdve az energiaválságon át egészen a migrációs nyomásig számos problémával küzd.

Magyar Péter szerint cselekedni kell

A miniszterelnök szerint a tények ismételgetése helyett a megoldásokra kell koncentrálni, ugyanis a „nagy beszédek ideje lejárt”. A berlini idegennyelvű felszólalásával kapcsolatban közölte, hogy bár húsz év után szokatlan volt számára a német használata, a fogadtatás rendkívül pozitív volt, és a helyi vezetők nagyra értékelték a történelmi magyar szerepvállalást a berlini fal leomlásakor, valamint a határok megnyitásakor.

Magyar Péter úgy véli, hogy kormányegyeztetések pozitívak voltak, azonban komoly nézetkülönbségek is a felszínre kerültek. Az uniós költségvetés és a politikai feltételrendszerek tekintetében hangsúlyozta, hogy teljesen természetes nemzeti érdekütközésekről van szó, hiszen Németország nettó befizető, míg Magyarország nettó haszonélvező.

Mindenki a saját nemzeti érdekét képviseli, főleg ha az uniós költségvetésről, eurómilliárdokról, több tízmilliárd euróról és azok felhasználásáról van szó

− fogalmazott.

Az interjúban szó esett a Magyarországot sújtó, napi egymillió eurós uniós bírságról is. A miniszterelnök jelezte, hogy a kabinet az Európai Bizottsággal közösen dolgozik a megfelelő jogszabályi megoldáson, amely egyszerre tesz eleget a bírósági ítéletnek és védi meg hatékonyan a déli határokat. Még Friedrich Merz kancellár is segítséget ígért a folyamatban annak érdekében, hogy ezt az évekre visszanyúló ügy még idén lezárulhasson. Ezzel összefüggésben kitért arra is, hogy Magyarország a hazai forrásokból hatalmas összegeket fordít a déli határok védelmére, valamint a Nyugat-Balkánon és a balti országok légterében is kiveszi a részét a nemzetközi biztonság fenntartásából.