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Orbán-névtáblát tettek Magyar Péter mellé a német-magyar kormányülésen, idegesen dobta odébb: Merz egy poénnal ütötte el a helyzetet − „Péter! Az két hely!”

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Érdekes pillanatokat rögzítettek a kamerák Berlinben. Magyar Péter vezetésével érkezett hétfőn a kormánydelegáció a német fővárosba, ahol magas szintű bilaterális tárgyalások zajlottak. A miniszterelnök Friedrich Merz kancellárral több aktuális témát is megvitatott, valamint lehetőségeket kerestek az együttműködésre. Az egyik megbeszélés előtt azonban a kormányfőt zavarba hozta egy névtábla.
VG
2026.11.10, 17:37
Frissítve: 2026.11.10, 23:20
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„Miniszterelnök és Orbán”. Így viccelődött Magyar Péter a német-magyar kormányközi konzultáció előtt a kamerák kereszttüzében két névtáblára utalva. Friedrich Merz erre válaszul felhívta a kormányfő figyelmét arra, hogy két külön ülőhelyről van szó.

Magyar Péter és Friedrich Merz
Magyar Péter és Friedrich Merz / Fotó: AFP

A magyar politikus ezt követően zavart mosollyal az arcán oldotta meg a helyzetet, és távolabb helyezte egymástól a két feliratot, hogy az ne legyen félreérthető. Érdemes megjegyezni egyébként, hogy a delegációval tartott Orbán Anita külügyminiszter is, így őt ültette a német fél a miniszterelnök mellé. 

Magyar Péter külpolitikai kapcsolatokat épít

A miniszterelnök egy Facebook-bejegyzésben emlékezett vissza berlini útjára, amelyben szerepelt az ominózus eset. A csatolt videóból kiderült az is, hogy meghívta Budapestre a német kancellárt, aki ezt elfogadta. 

A megbeszélések középpontjában az Európai Unió következő hétéves költségvetése, Ukrajna támogatása, az energiabiztonság, valamint a gazdasági és védelmi együttműködések álltak. Bár mindkét kormányfő eredményesnek nevezte a találkozót, több kérdésben továbbra is jelentősek a nézetkülönbségek.

Friedrich Merz hangsúlyozta, hogy Németország továbbra is elengedhetetlennek tartja Ukrajna pénzügyi támogatását és Oroszország szankcionálását. Magyar Péter ezzel szemben arra figyelmeztetett, hogy az uniós költségvetés jelenlegi tervezete Magyarország számára elfogadhatatlan, mivel az egy főre jutó nettó befizetések alapján az ország az egyik legnagyobb vesztessé válhatna. Kifogásolta azt is, hogy az uniós források elosztását összekapcsolják Ukrajna finanszírozásával, és világossá tette, hogy Magyarország nem kíván egymilliárd eurós hitelt felvenni erre a célra.

A magyar miniszterelnök ugyanakkor az előző, Orbán Viktor vezette kormány intézkedéseivel is érvelt. Felidézte a magyar határvédelemre fordított jelentős kiadásokat, a NATO-n belüli szerepvállalást, valamint az ukrán menekülteknek nyújtott humanitárius segítséget. Ezzel azt kívánta érzékeltetni, hogy Magyarország már eddig is fontos szerepet játszott Európa biztonságpolitikájában. A gazdasági kérdésekben nagyobb egyetértés mutatkozott: mindkét fél szorgalmazta a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztését, az energiabiztonság erősítését és a hadiipari együttműködés bővítését. A német kancellár emellett felajánlotta segítségét az orosz energiafüggőség mérséklésére.

Korábban tényleg Orbán Viktort köszöntötték Magyar Péter helyett

A kormányfőnek feltételezhetően nincsenek kellemes emlékei a diplomáciai bakikkal kapcsolatban, ezért is reagálhatott a névtáblák elhelyezésére. Amikor a magyar kormánydelegáció májusban Varsóba utazott 

Adam Szlapka lengyel kormányszóvivő újságírók kérdéseire válaszolva „Orbán miniszterelnökről” beszélt. Ráadásul kétszer egymás után.

Ezt követően egy másik felvetésre reagálva már helyesen hivatkozott a magyar kormányfőre, de később egy újságírót zavart meg az Orbán-Magyar névpár, amikor a diplomáciai kapcsolatok kerültek szóba. Később kiderült, hogy a kérdés Orbán Anitára, a magyar külügyminiszterre vonatkozott.

Előfordulhat, hogy a nemzetközi közélet szereplőinek időre lesz szüksége ahhoz, hogy hozzászokjanak a Magyarországon bekövetkezett politikai fordulat okozta személyi változásokhoz, ez pedig okozhat még kínos perceket Magyar Péternek és kormányának.

Energiaválság

Energiaválság
2016 cikk
Komment 1
külpolitika
Magyar Péter politikája
Tisza-kormány
diplomácia

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