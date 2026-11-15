"A miniszterelnöknek mennie kell, ha az új ÁVH nem tudja minden kétséget kizáróan bizonyítani, hogy valóban találta és Seszták Miklóshoz köthetőek a milliárdok" – ezt mondta Deutsch Tamás, a Fidesz politikusa a Facebookra feltöltött videójában vasárnap délben.

Ellentámadásba lendült a Fidesz, ultimátumot adott Deutsch Tamás Magyar Péternek: bizonyítsa be az NVVH, hogy a kiásott 6 milliárd forint tényleg Seszták Miklósé – "Követeljük"

Ellentámadásba lendült a Fidesz, ultimátumot adott Deutsch Tamás Magyar Péternek: bizonyítsa be az NVVH, hogy a kiásott 6 milliárd forint tényleg Seszták Miklósé – "Követeljük"

Deutsch szerint Magyar Péter színházában állandó színdarab a politikai leszámolás, mert ez egy színház. Színházi eszközökkel, sejtetésekkel és vádakkal dolgozik a politikai rendőrség és a kormány. Szerinte nem a tények feltárása, hanem az előre megírt vádak látványos igazolása a politikai rendőrség feladata. A végső cél pedig az egyetlen komoly ellenfél felszámolása és az egypártrendszer bevezetése.

Ne féljetek Magyar Pétertől, ne hagyjátok, hogy a belőle áradó gyűlölet átvegye a szeretet helyét a szívetekben. Mindenben igaza van Varga Juditnak

– mondta a politikus, hozzátéve, hogy Magyar Péternek egyetlen célja van, politikai leszámolást folytat, gyűlöl, fenyeget és manipulál, de "minket nem tud megijeszteni".

Deutsch szerint Magyar Péter folyamatosan és nyilvánosan politikai utasításokat ad a hatóságoknak ellenzéki politikusokkal és családtagjaikkal szembeni büntetőeljárások megindítására. Szerinte az eljárások kapcsán folyamatosan politikai vádakat fogalmaz meg, előre ítélkezik, és a politikai filmszínnház a közösségi médiatelegény újabb és újabb epizódjaival manipulál.

"Követeljük, hogy a dodonai sejtető szövegek helyett haladéktalanul bizonyítsák be, mi az igazság" – mondta.

Szerinte el akarja terelni a jóakaratú emberek figyelmét az állandósult kormányzási bénázásról, a tiszás ügynökbotrányról és ezekben a napokban leginkább a kormány brutális adóemeléseket és megszorításokat tartalmaző költségvetési javaslatáról. Ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy " a mi politikai közösségünk nem ilyen, ezek nem mi vagyunk, a Fidesz nem ilyen". Jelezte, hogy megvédik a közösségük minden tagját a politikai önkénnyel szemben.