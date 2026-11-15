Ellentámadásba lendült a Fidesz, ultimátumot adott Deutsch Tamás Magyar Péternek: bizonyítsa be az NVVH, hogy a kiásott 6 milliárd forint tényleg Seszták Miklósé – "Követeljük"
"A miniszterelnöknek mennie kell, ha az új ÁVH nem tudja minden kétséget kizáróan bizonyítani, hogy valóban találta és Seszták Miklóshoz köthetőek a milliárdok" – ezt mondta Deutsch Tamás, a Fidesz politikusa a Facebookra feltöltött videójában vasárnap délben.
Ellentámadásba lendült a Fidesz, ultimátumot adott Deutsch Tamás Magyar Péternek: bizonyítsa be az NVVH, hogy a kiásott 6 milliárd forint tényleg Seszták Miklósé – "Követeljük"
Deutsch szerint Magyar Péter színházában állandó színdarab a politikai leszámolás, mert ez egy színház. Színházi eszközökkel, sejtetésekkel és vádakkal dolgozik a politikai rendőrség és a kormány. Szerinte nem a tények feltárása, hanem az előre megírt vádak látványos igazolása a politikai rendőrség feladata. A végső cél pedig az egyetlen komoly ellenfél felszámolása és az egypártrendszer bevezetése.
Ne féljetek Magyar Pétertől, ne hagyjátok, hogy a belőle áradó gyűlölet átvegye a szeretet helyét a szívetekben. Mindenben igaza van Varga Juditnak
– mondta a politikus, hozzátéve, hogy Magyar Péternek egyetlen célja van, politikai leszámolást folytat, gyűlöl, fenyeget és manipulál, de "minket nem tud megijeszteni".
Deutsch szerint Magyar Péter folyamatosan és nyilvánosan politikai utasításokat ad a hatóságoknak ellenzéki politikusokkal és családtagjaikkal szembeni büntetőeljárások megindítására. Szerinte az eljárások kapcsán folyamatosan politikai vádakat fogalmaz meg, előre ítélkezik, és a politikai filmszínnház a közösségi médiatelegény újabb és újabb epizódjaival manipulál.
"Követeljük, hogy a dodonai sejtető szövegek helyett haladéktalanul bizonyítsák be, mi az igazság" – mondta.
Szerinte el akarja terelni a jóakaratú emberek figyelmét az állandósult kormányzási bénázásról, a tiszás ügynökbotrányról és ezekben a napokban leginkább a kormány brutális adóemeléseket és megszorításokat tartalmaző költségvetési javaslatáról. Ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy " a mi politikai közösségünk nem ilyen, ezek nem mi vagyunk, a Fidesz nem ilyen". Jelezte, hogy megvédik a közösségük minden tagját a politikai önkénnyel szemben.
Tuszon Bence szerint is meseszerű a történet
Deutsch mellett Tuzson Bence, volt igazságügyi miniszter is megszólalt. A politikus a Különutasnak adott interjújában kétségeit fejezte ki a Seszták Miklós ügyében előkerült, közel 6,5 milliárd forintnyi készpénzzel kapcsolatban. A politikus szerint a történet több részlete is tisztázásra szorul, és úgy véli, az ügy valójában a kormány számára kellemetlen témákról tereli el a figyelmet.
„Látni kell a pontos tényeket, mert amit eddig a sajtóban láttunk az olyan, mint egy meseszerű történet, és hát nem tűnik teljes egészében igaznak” – fogalmazott a volt miniszter.
Tuzson különösen azt kérdőjelezte meg, hogy a büntetőeljárás során lefoglalt készpénzt miként helyezhették el a Magyar Államkincstárnál. Álláspontját azzal indokolta, hogy olyan nincsen, hogy pénzt találnak, és azt a pénzt az Államkincstárba fizetik be egy büntetőeljárásban.
Mindenesetre a volt igazságügyi miniszter úgy véli, az ügy körülményeit mindenképpen tisztázni kell, ugyanakkor a történet időzítését is megkérdőjelezte. Szerinte a Seszták-ügy újabb fejleményei Magyar Péter számára politikailag kedvezőtlen kérdésekről terelhetik el a figyelmet, köztük Varga Judit korábbi megszólalásáról és a kormány állítólagos megszorítási terveiről.
„Mindig így csinálja Magyar Péter, és ezért nagyon erős bennem a kétely. Amikor valamilyen kérdés fölmerül, ami neki kellemetlen, legutóbb ugye Varga Juditnak a nyilatkozata, vele való vitája, akkor rögtön előhúz valamit a kalapból, valamit elővarázsol, akár igaz, akár nem. Most is ez történt, nem más ez, mint a valóságról való terelés, meg arról, hogy milyen megszorításokra készül a kormány” – jelentette ki Tuzson.
Péntek este közölte a felvételeket az NVVH, Magyar Péter egyből maffiázott
A megszólalások előzménye, az NVVH pénteken arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy a november 12-én és 13-án végrehajtott összehangolt kutatások során összesen
- 5,07 milliárd forintot,
- 2,66 millió eurót és
- 1,26 millió dollárt találtak a Seszták-ügyben.
A készpénz egy részét erdőkben ásták el, míg más összegeket mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanban, illetve egy eldugott helyen található széfben rejtettek el.
A hivatal a kutatásokról videófelvételeket is közzétett, amelyeken a földből előkerülő és a különböző helyszíneken megtalált pénzkötegek láthatók. A lefoglalt készpénzt pénteken a Magyar Államkincstárnál helyezték el.
Bár egyelőre nem világos, hogy milyen összefüggést talált Seszták Miklós és a pénz eredete között az NVVH, a magyar miniszterelnök a bejelentést követően 15 perccel már a közösségi oldalán kommentálta az eseményeket és egyből meg is találta a bűnöst.
Ezzel a Fidesz-Kdnp maffiának hivatalosan is vége! Több mint 6 milliárd forintnyi elásott és máshogyan elrejtett készpénzt talált meg és foglalt le ma és tegnap a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal az Orbán Viktor volt minisztere, Seszták Miklós ellen folyó büntetőügyben – írta Magyar Péter.
A Fidesz úgy reagált: "A rendszerváltás óta Magyarországon minden választott képviselő arra tett esküt, hogy a törvényeket betartja és betartatja. Aki ehhez nem tartja magát, azzal a Fidesz-KDNP nem tud közösséget vállalni. Bízunk benne, hogy az NVVH által közzétett képeknek semmi közük Seszták Miklóshoz."
Seszták Miklóst, a KDNP országgyűlési képviselőjét szeptember végén tartóztatták le korrupciós bűncselekmények gyanújával. A politikus tagadja a bűncselekmények elkövetését. Az ügy újabb fejleményeire a KDNP részéről is érkezett reakció: Rétvári Bence frakcióvezető szombaton arra szólította fel Sesztákot, hogy adja vissza országgyűlési mandátumát.