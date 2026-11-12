Magyar Péter Dublinból jelentkezett be: ötven ország vezetőivel tárgyal, Ukrajna finanszírozása is napirenden van

Kétnapos európai csúcstalálkozón vesz részt Magyar Péter Dublinban, ahol a kontinens biztonsága és gazdasági versenyképessége is napirendre kerül. A kormányfő szerint Európa jelentős lemaradásban van a mesterséges intelligencia területén, a tárgyalásokon pedig az uniós költségvetés és Ukrajna finanszírozása is fontos kérdés lehet.

Magyar Péter videóban jelentkezett be az ír fővárosból, ahol európai vezetőkkel egyeztet a következő két napban / Fotó: Anadolu via AFP

Magyar Péter a Facebook-oldalán közzétett videóban számolt be dublini programjáról. A miniszterelnök elmondta, hogy az európai politikai közösség találkozóján ötven ország állam- és kormányfője vesz részt, akik elsősorban a kontinens biztonságáról, versenyképességéről és az ezekre adható válaszokról egyeztetnek.

A csúcstalálkozó első napját az európai politikai közösség megbeszélései töltik ki. A program pénteken az Európai Tanács informális ülésével folytatódik, amelyen már a 27 uniós tagállam vezetője vesz részt.

Magyar Péter szerint több különösen fontos kérdés is terítékre kerülhet, köztük a hétéves uniós költségvetés és a mesterséges intelligencia.

A kormányfő utóbbi területtel kapcsolatban külön is figyelmeztetett Európa lemaradására. Úgy fogalmazott, hogy a mesterséges intelligencia egyszerre jelent óriási lehetőséget és kihívást Magyarország, valamint az egész kontinens számára. Szerinte Európa jelenleg jelentős hátrányban van, ezért a technológiai fejlődésről és a lehetséges válaszokról is információt cserélnek majd a vezetők.

Magyar Péter azt is elárulta, hogy a kérdés már Budapesten is napirendre került: előző nap a Fejlesztési Kabinet ülésén tárgyaltak róla. Dublinban a kormányfő több kétoldalú találkozón is részt vesz, miniszterelnökökkel és államfőkkel egyaránt egyeztet.

Magyar Péternek fejet kell hajtania Ukrajna előtt

A dublini tárgyalások hátterében két, Magyarország számára különösen érzékeny uniós ügy is meghúzódik. Az egyik Ukrajna finanszírozása, a másik az ország európai uniós csatlakozási folyamatának előrehaladása.

Helen McEntee ír külügyminiszter a csúcstalálkozó kezdetén arról beszélt, hogy minden uniós tagállamnak hozzá kell járulnia Ukrajna finanszírozásához. Írország szerint az orosz–ukrán háború és az európai biztonság összefügg, ezért a terhekből valamennyi tagországnak részt kell vállalnia. Friedrich Merz német kancellár szintén ezt az álláspontot képviseli, és már a hétéves uniós költségvetés elfogadását is összekapcsolta Ukrajna további támogatásával.