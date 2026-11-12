Magyar Péter Dublinból jelentkezett be: ötven ország vezetőivel tárgyal, Ukrajna finanszírozása is napirenden van
Kétnapos európai csúcstalálkozón vesz részt Magyar Péter Dublinban, ahol a kontinens biztonsága és gazdasági versenyképessége is napirendre kerül. A kormányfő szerint Európa jelentős lemaradásban van a mesterséges intelligencia területén, a tárgyalásokon pedig az uniós költségvetés és Ukrajna finanszírozása is fontos kérdés lehet.
Magyar Péter a Facebook-oldalán közzétett videóban számolt be dublini programjáról. A miniszterelnök elmondta, hogy az európai politikai közösség találkozóján ötven ország állam- és kormányfője vesz részt, akik elsősorban a kontinens biztonságáról, versenyképességéről és az ezekre adható válaszokról egyeztetnek.
A csúcstalálkozó első napját az európai politikai közösség megbeszélései töltik ki. A program pénteken az Európai Tanács informális ülésével folytatódik, amelyen már a 27 uniós tagállam vezetője vesz részt.
Magyar Péter szerint több különösen fontos kérdés is terítékre kerülhet, köztük a hétéves uniós költségvetés és a mesterséges intelligencia.
A kormányfő utóbbi területtel kapcsolatban külön is figyelmeztetett Európa lemaradására. Úgy fogalmazott, hogy a mesterséges intelligencia egyszerre jelent óriási lehetőséget és kihívást Magyarország, valamint az egész kontinens számára. Szerinte Európa jelenleg jelentős hátrányban van, ezért a technológiai fejlődésről és a lehetséges válaszokról is információt cserélnek majd a vezetők.
Magyar Péter azt is elárulta, hogy a kérdés már Budapesten is napirendre került: előző nap a Fejlesztési Kabinet ülésén tárgyaltak róla. Dublinban a kormányfő több kétoldalú találkozón is részt vesz, miniszterelnökökkel és államfőkkel egyaránt egyeztet.
Magyar Péternek fejet kell hajtania Ukrajna előtt
A dublini tárgyalások hátterében két, Magyarország számára különösen érzékeny uniós ügy is meghúzódik. Az egyik Ukrajna finanszírozása, a másik az ország európai uniós csatlakozási folyamatának előrehaladása.
Helen McEntee ír külügyminiszter a csúcstalálkozó kezdetén arról beszélt, hogy minden uniós tagállamnak hozzá kell járulnia Ukrajna finanszírozásához. Írország szerint az orosz–ukrán háború és az európai biztonság összefügg, ezért a terhekből valamennyi tagországnak részt kell vállalnia. Friedrich Merz német kancellár szintén ezt az álláspontot képviseli, és már a hétéves uniós költségvetés elfogadását is összekapcsolta Ukrajna további támogatásával.
Magyar Péter a héten Berlinben jelezte, hogy nem feltétlenül ért egyet a német követeléssel, de Magyarország kész tárgyalni a kérdésről. A finanszírozás azért is válik egyre sürgetőbbé, mert a korábban jóváhagyott 90 milliárd eurós uniós hitel Ukrajna idei és jövő évi szükségleteit fedezné, Kijev azonban ennél nagyobb finanszírozási igénnyel számol. Az ukrán kormány korábbi közlése szerint a költségvetési hiány 2027-ben elérheti a 70 milliárd eurót.
A másik vitás kérdés Ukrajna uniós csatlakozása. Micheál Martin ír miniszterelnök azt szeretné, ha még az év vége előtt megnyílna a csatlakozási tárgyalások utolsó két fejezetcsoportja. A folyamatot jelenleg Magyarország akadályozza: Budapest november 10-én sem támogatta a két fejezetcsoport átvilágítási eredményeinek jóváhagyását. Négy fejezetcsoport már megnyílt, kettő azonban még hátravan.
Magyar Péter a videóban a dublini tárgyalások részletes eredményeiről egy későbbi beszámolót ígért.
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