„Kezdeményezzük a Magyar Péter által indított ügyészségi és bírósági eljárások anyagainak bekérését, valamint a miniszterelnök meghallgatását a Végrehajtási Ügyeket Feltáró Vizsgálóbizottságban” – írta szombat közleményében a Fidesz-frakció.

A Fidesz bizottság elé vinné Magyar Pétert: a kormányfő szerint az ellenzéki párt már nem is létezik Fotó: Magyar Péter / X

A Fidesz bizottság elé vinné Magyar Pétert: a kormányfő szerint az ellenzéki párt már nem is létezik

A képviselőcsoport szombati közleménye szerint "Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter bizottsági meghallgatásán kiderült, hogy Magyar Péter az általa készített, megvágott, majd több mint egy évig saját felesége elleni zsarolásra használt hangfelvétellel kapcsolatban ügyészségi és bírósági eljárásokat kezdeményezett. Ezek során a jelenlegi miniszterelnök a nyilvános kijelentéseitől eltérő tartalmú nyilatkozatokat tett."

A Fidesz szerint mivel a hangfelvétel a Völner-Schadl-ügyet érintette, a fenti ügyészségi és bírósági eljárások jegyzőkönyveinek és tanúvallomásainak bekérése, illetve Magyar Péter meghallgatása nélkül "csak színjáték a bizottság munkája".

Ezért felszólítják Toroczkai Lászlót, a bizottság elnökét, hogy tegye meg a szükséges lépéseket, és "ne hátráljon meg a miniszterelnök érintettsége miatt".

Magyar Péter: a Fidesz megszűnt

A Fidesz-frakció közleményéről 444 számolt be elsőként, cikküket szombat reggel 7:04-kor osztották meg a Facebookon, pár perccel később meg is jött a miniszterelnök hozzászólása:

Ez valami félreértés lehet. A Fidesz tegnap, 2026. november 13-án megszűnt létezni. Finito. It is over. Ende gut, alles gut

Az üzenet előzménye, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) péntek este 8-kor közölte a hírt , hogy több mint 6 milliárd forint készpénzt találtak elásva erdőkben, széfekben a Seszták-ügyhöz kapcsolódóan.

A Fidesz éjszaka úgy reagált minderre, hogy "a rendszerváltás óta Magyarországon minden választott képviselő arra tett esküt, hogy a törvényeket betartja és betartatja. Aki ehhez nem tartja magát, azzal a Fidesz-KDNP nem tud közösséget vállalni. Bízunk benne, hogy az NVVH által közzétett képeknek semmi közük Seszták Miklóshoz".