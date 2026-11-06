Magyar Péter fél kormányát magával viszi Berlinbe: négy miniszterrel érkezik Merzhez, nagy bejelentések várhatók

Újabb hivatalos látogatásra készül Magyar Péter miniszterelnök, aki Berlinben Friedrich Merz német kancellárral tárgyal. A magyar kormányfőt négy minisztere is elkíséri Németországba, a találkozó után pedig közös sajtótájékoztatón számolnak be az egyeztetésekről.

Magyar Péter négy miniszterrel felvértezve utazik Berlinbe, hogy újra találkozzon Friedrich Merz német kancellárral / Fotó: AFP

Magyar Péter miniszterelnök Berlinbe látogat, ahol Friedrich Merz német kancellárral folytat kétoldalú tárgyalásokat – jelentette be közleményében a Miniszterelnökség. A magyar kormányfő nem egyedül utazik a német fővárosba: a delegációban a kormány négy meghatározó tagja is helyet kapott. Magyar Pétert elkíséri:

Orbán Anita külügyminiszter;

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter;

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter;

Pósfai Gábor belügyminiszter.

A Miniszterelnökség tájékoztatása szerint a látogatás során Magyar Péter és Friedrich Merz közös sajtótájékoztatót is tart. A kormányfő már november 2-án, az Országgyűlésben bejelentette, hogy a következő héten Berlinbe utazik. Akkor arról is beszélt, hogy a delegáció tagjai külön egyeztetéseket folytatnak német kollégáikkal.

Nem először találkozik Magyar Péter és Friedrich Merz

A két kormányfő legutóbbi kétoldalú találkozójára június 2-án, Berlinben került sor, amikor Magyar Péter hivatalba lépése után először látogatott a német fővárosba. Akkor a magyar–német kapcsolatok mellett az európai versenyképesség, az energetika, Ukrajna és az euroatlanti biztonság is napirendre került. Merz a júniusi egyeztetés után arról beszélt, hogy új kezdet következhet a két ország kapcsolatában, és személyesen is kész támogatni a magyar kormányfő munkáját.

A mostani látogatás kapcsán Alexander Schönfelder német nagykövet november 5-én jelezte, hogy a német-magyar egyeztetéseken az európai ügyek, a honvédelem, az uniós finanszírozás és a gazdasági együttműködés kérdései is előkerülhetnek.