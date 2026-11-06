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Magyar Péter fél kormányát magával viszi Berlinbe: négy miniszterrel érkezik Merzhez, nagy bejelentések várhatók

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Fontos diplomáciai találkozóra készül Magyar Péter: a magyar miniszterelnök Berlinbe utazik, ahol Friedrich Merz német kancellárral folytat tárgyalásokat. Magyar Pétert négy minisztere is elkíséri, a két vezető pedig közös sajtótájékoztatót tart, miután legutóbb júniusban egyeztettek egymással.
VG
2026.11.06, 12:12
Frissítve: 2026.11.06, 15:22
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Újabb hivatalos látogatásra készül Magyar Péter miniszterelnök, aki Berlinben Friedrich Merz német kancellárral tárgyal. A magyar kormányfőt négy minisztere is elkíséri Németországba, a találkozó után pedig közös sajtótájékoztatón számolnak be az egyeztetésekről.

Magyar Péter négy miniszterrel felvértezve utazik Berlinbe, hogy újra találkozzon Friedrich Merz német kancellárral
Magyar Péter négy miniszterrel felvértezve utazik Berlinbe, hogy újra találkozzon Friedrich Merz német kancellárral / Fotó: AFP

Magyar Péter miniszterelnök Berlinbe látogat, ahol Friedrich Merz német kancellárral folytat kétoldalú tárgyalásokat – jelentette be közleményében a Miniszterelnökség. A magyar kormányfő nem egyedül utazik a német fővárosba: a delegációban a kormány négy meghatározó tagja is helyet kapott. Magyar Pétert elkíséri:

  • Orbán Anita külügyminiszter;
  • Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter;
  • Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter;
  • Pósfai Gábor belügyminiszter.

A Miniszterelnökség tájékoztatása szerint a látogatás során Magyar Péter és Friedrich Merz közös sajtótájékoztatót is tart. A kormányfő már november 2-án, az Országgyűlésben bejelentette, hogy a következő héten Berlinbe utazik. Akkor arról is beszélt, hogy a delegáció tagjai külön egyeztetéseket folytatnak német kollégáikkal.

Nem először találkozik Magyar Péter és Friedrich Merz

A két kormányfő legutóbbi kétoldalú találkozójára június 2-án, Berlinben került sor, amikor Magyar Péter hivatalba lépése után először látogatott a német fővárosba. Akkor a magyar–német kapcsolatok mellett az európai versenyképesség, az energetika, Ukrajna és az euroatlanti biztonság is napirendre került. Merz a júniusi egyeztetés után arról beszélt, hogy új kezdet következhet a két ország kapcsolatában, és személyesen is kész támogatni a magyar kormányfő munkáját.

A mostani látogatás kapcsán Alexander Schönfelder német nagykövet november 5-én jelezte, hogy a német-magyar egyeztetéseken az európai ügyek, a honvédelem, az uniós finanszírozás és a gazdasági együttműködés kérdései is előkerülhetnek.

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