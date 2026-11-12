Nagy bejelentést tett Magyar Péter: Magyarország aláírja a nemzetközi egyezményt, aminek Orbán Viktor és Varga Judit a végsőkig ellenállt – „történelmi lépés”

„Történelmi lépések a magyar nők védelmében. Szigorítjuk a büntetőjogszabályokat, fellépünk a kapcsolati erőszak minden formája ellen, megváltoztatjuk a szívhangrendeletet, fellépünk a menstruációs szegénység ellen, eltöröljük az esemény utáni tabletta vénykötelességét, megerősítjük a várandós nők támogatását” – írta Facebookon Magyar Péter.

Nagy bejelentést tett Magyar Péter: Magyarország aláírja a nemzetközi egyezményt, aminek Orbán Viktor és Varga Judit a végsőkig ellenállt / Fotó: dpa Picture-Alliance / AFP

A miniszterelnök hozzátette: kezdeményezik az Isztambuli Egyezmény ratifikálását. Videójában Magyar Péter úgy fogalmazott: az az állam, amely nem vesz tudomást magyar nők millióinak tapasztalatairól, azt üzeni nekik, hogy nem számít, hogyan élnek.

Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza-kormány átfogó intézkedéscsomagot dolgozott ki a nők védelmében. A javaslatok között szerepel

a távoltartás szabályainak szigorítása,

az intim felvételekkel való visszaélés önálló bűncselekményként történő nevesítése,

valamint a szexuális önrendelkezés védelmének megerősítése.

A kapcsolati erőszak áldozatainak különleges bánásmódot biztosítanának a büntetőeljárásokban.

Hozzátette, hogy a szívhangrendelet módosítását javasolják. Elmondása szerint az új szabályozás megfelelő orvosi tájékoztatás és segítségnyújtás után a nőkre bízná, hogy élnek-e a magzati szívműködés meghallgatásának lehetőségével.

Kifejtette a videóban, hogy a csomag a várandós nők támogatására is kiterjed: összehangolnák és könnyebben hozzáférhetővé tennék a segítségnyújtás különböző formáit. Emellett megszüntetnék az esemény utáni tabletta vénykötelességét, hogy a sürgősségi fogamzásgátlás időben elérhető legyen minden érintettnek.

Magyar Péter a menstruációs szegénység visszaszorítását célzó intézkedésekről is beszélt. Ezekkel a rászoruló nőket és lányokat segítenék abban, hogy hozzájussanak a szükséges menstruációs termékekhez.

A videó végén azt is bejelentette, hogy a Tisza frakciója kezdeményezi az Isztambuli Egyezmény ratifikációját az Országgyűlésben. A nemzetközi megállapodás a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzését, valamint felszámolását szolgálja, és konkrét kötelezettségeket határoz meg a csatlakozó államok számára.