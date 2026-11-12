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Nagy bejelentést tett Magyar Péter: Magyarország aláírja a nemzetközi egyezményt, aminek Orbán Viktor és Varga Judit a végsőkig ellenállt – „történelmi lépés”

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Átfogó intézkedéscsomagot jelentett be a kormány a nők védelmében. Magyar Péter közölte: módosítanák a szívhangrendeletet, megszüntetnék az esemény utáni tabletta vénykötelességét, és kezdeményezik az Isztambuli Egyezmény ratifikációját.
VG
2026.11.12, 11:37
Frissítve: 2026.11.12, 12:43
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„Történelmi lépések a magyar nők védelmében. Szigorítjuk a büntetőjogszabályokat, fellépünk a kapcsolati erőszak minden formája ellen, megváltoztatjuk a szívhangrendeletet, fellépünk a menstruációs szegénység ellen, eltöröljük az esemény utáni tabletta vénykötelességét, megerősítjük a várandós nők támogatását” – írta Facebookon Magyar Péter. 

Magyar Péter
Nagy  bejelentést tett Magyar Péter: Magyarország aláírja a nemzetközi egyezményt, aminek Orbán Viktor és Varga Judit a végsőkig ellenállt  / Fotó: dpa Picture-Alliance / AFP

A miniszterelnök hozzátette: kezdeményezik az Isztambuli Egyezmény ratifikálását. Videójában Magyar Péter úgy fogalmazott: az az állam, amely nem vesz tudomást magyar nők millióinak tapasztalatairól, azt üzeni nekik, hogy nem számít, hogyan élnek. 

Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza-kormány átfogó intézkedéscsomagot dolgozott ki a nők védelmében. A javaslatok között szerepel 

  • a távoltartás szabályainak szigorítása, 
  • az intim felvételekkel való visszaélés önálló bűncselekményként történő nevesítése, 
  • valamint a szexuális önrendelkezés védelmének megerősítése. 
  • A kapcsolati erőszak áldozatainak különleges bánásmódot biztosítanának a büntetőeljárásokban.

Hozzátette, hogy a szívhangrendelet módosítását javasolják. Elmondása szerint az új szabályozás megfelelő orvosi tájékoztatás és segítségnyújtás után a nőkre bízná, hogy élnek-e a magzati szívműködés meghallgatásának lehetőségével.

Kifejtette a videóban, hogy a csomag a várandós nők támogatására is kiterjed: összehangolnák és könnyebben hozzáférhetővé tennék a segítségnyújtás különböző formáit. Emellett megszüntetnék az esemény utáni tabletta vénykötelességét, hogy a sürgősségi fogamzásgátlás időben elérhető legyen minden érintettnek.

Magyar Péter a menstruációs szegénység visszaszorítását célzó intézkedésekről is beszélt. Ezekkel a rászoruló nőket és lányokat segítenék abban, hogy hozzájussanak a szükséges menstruációs termékekhez.

A videó végén azt is bejelentette, hogy a Tisza frakciója kezdeményezi az Isztambuli Egyezmény ratifikációját az Országgyűlésben. A nemzetközi megállapodás a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzését, valamint felszámolását szolgálja, és konkrét kötelezettségeket határoz meg a csatlakozó államok számára.

A Tisza-frakció közölte: nagy várakozással fogadják a kormány bejelentését, amely átfogó intézkedésekkel kívánja megerősíteni a nők biztonságát, méltóságát és jogainak védelmét.

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