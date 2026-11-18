„Szerdán újra kormányülést tartunk. Ismét a szokásoknak megfelelően egy hosszú kormányülést lesz, rengeteg fontos témával. Az egyik legfontosabb talán, hogy pont ott teszünk az orbáni korrupció és lopás egyik legfontosabb és legnagyobb volumen ügyére, az autópályakoncessziók ügyére. Ez 23 ezer milliárd forintba került volna a magyar adófizetőknek” – mondta szerda délben a Facebook-oldalára feltöltött videóüzenetében Magyar Péter miniszterelnök.

Magyar Péter miniszterelnök / Fotó: AFP

„Ezen kívül sok fontos gazdasági költségvetési kérdés is lesz, illetőleg tárgyalunk nagyon fontos uniós kérdéseket is, hiszen a végső szakaszához érkezik a 7 éves uniós költségvetésnek a tárgyalása Brüsszelben. Lesznek fontos külpolitikai kérdések is, illetőleg fontos szociális jogszabályokat tárgyalunk, ezen kívül szóba körül a kultúra is, többek között a könyvkiadás kérdése is. És tárgyalunk a határon túli a külhoni magyarok helyzetéről is” – ismertette a kormányfő.

Hozzátette, hogy lesznek egészségügyi témák is, és véglegesítik a költségvetéshez érkező módosítási javaslatokat is, ezeket is tárgyalja a kormány. Elmondta azt is, hogy csütörtökön és pénteken egy kihelyezett frakcióülést tartanak vidéken, a Tisza frakció képviselőivel, illetve a kormány tagjaival. Itt sok megbeszélni való lesz, mivel sok tanulsága van a féléves közös munkának.

Korábbi köztársasági elnököknek is üzent Magyar Péter

„Beterjesztettük a Parlamentbe a házszabály módosítását és az országgyűlési törvénymódosítását is. Szeretnénk gyorsabbá, praktikusabbá, demokratikusabbá, átláthatóbbá tenni az országgyűlés működését, és persze szeretnénk és el is fogjuk érni, hogy legyen következménye a dolgoknak” – ismertette a miniszterelnök.

„Ezen kívül kormányülésen pár közjogi kérdést is tárgyalunk. Például régi vállalásunk az, hogy azon köztársasági elnökök, akik nem töltötték ki ilyen-olyan okokból a mandátumokat, ők ne kapjanak életük végéig magyar adófizetőktől mindenféle juttatásokat százmilliós értékben. Emellett áttekintjük az Állami Számvevőszék és a Gazdasági Versenyhivatal egyes kérdéseit is” – zárta mondandóját Magyar Péter.