Magyar Péter pont úgy tett bejelentést, mint Orbán Viktor: áttörést ért el Zelenszkijvel, jön az ukrán-magyar csúcstalálkozó – élő interjú a Kossuth Rádióban
Interjút ad a közmédiának Magyar Péter. A miniszterelnök pénteken reggel fél nyolckor adott telefoninterjút a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. A kormányfő azért csak telefonon keresztül tud bejelentkezni, mert jelenleg egy kétnapos európai csúcstalálkozón vesz részt Dublinban.
Magyar Péter azzal kezdte a beszélgetést, hogy igazából két fontos eseményre került sor az ír fővárosban:
- csütörtökön az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozója,
- pénteken pedig az Európai Unió informális csúcstalálkozója a program.
Kiemelte, hogy nem az uniós költségvetés a téma, de érthető okokból szóba kerül többször is ez is, ahogyan Ukrajna helyzet is.
A miniszterelnök elmondta, hogy számos nem EU-s vezetővel tárgyalt, többek között egy 10-15 perces beszélgetést folytattak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is. Elmondta, hogy a kétoldalú találkozó szervezése folyamatban van, erre mindkét fél nyitott, valószínűleg Kárpátalján kerül sor rá.
A kormányfő elmondta, hogy Dublin előtt Berlinben járt, ahol Friedrich Merz német kancellárral tárgyalt számos kulcsfontosságú témában.
Az üzemanyaghelyzetről Magyar Péter azt mondta, hogy a rendszer működik, dízelhiánytól nem kell tartani Magyarországon, az üzemanyagárak a korábbi védett árak közelébe kerültek.
Az infláció kapcsán azt mondta, hogy nem kell tragédiaként megélni, hogy 1,6 százalékról 2 százalékra nőtt, ugyanis ez még mindig egy kedvező érték, a kormány 3 százalékos inflációval számol, és a Magyar Nemzeti Bank is 3 százalékot vár. A GDP-ről elmondta, hogy a kormány továbbra is reálisnak tartja az idei 1,7 százalékot és a jövő évi 2,4 százalékos gazdasági növekedést. Kiemelte, hogy ők nem ígértek repülőrajtot, nem tettek hangzatos ígéreteket, reális célokat tűztek ki.
Magyar Péter csütörtökön bejelentette, hogy a magyar kormány kezdeményezi az Isztambuli Egyezmény ratifikálását. Ennek kapcsán elmondta, hogy nem egy éjszaka döntöttek el róla, a témában hosszú ideje dolgozik a kormány, számos intézkedést és törvényjavaslatot kidolgoztak, és ennek volt egyik eleme az Isztambuli Egyezmény ratifikálása. Kiemelte, hogy Tisza-kormány átfogó intézkedéscsomagot dolgozott ki a nők és a gyermekek védelmében. Ez egy történelmi intézkedéscsomag.
Az ügynökakták nyilvánosságra hozatala kapcsán elmondta, hogy levéltárasokkal és történészekkel közösen dolgozták ki annak mikéntjét. Nem a kormány döntött róla, hanem az Országgyűlés, és a Fidesz valamint a Mi Hazánk képviselő között is volt, aki megszavazta. A hiba nem elfogadható, de aki dolgozik, az hibázik. Ezt elismerték, a felelősséget vállalták, a hibát kijavították. Arról, hogy Cseh Gergő Bendegúz maradhat-e az ÁBTL élén, azt mondta, hogy szerinte nem is akar, de erről nem Magyar dönt, nem is hozzá nyújtotta be a felmondását. A nyilvánosságra hozatalról elmondta, hogy sok évvel korábban kellett volna megtörténnie. Most a cél jó volt, mindenki elkövetett mindent, hogy ne legyenek hibák, de ez sajnos nem sikerült, ezért minden érintettől elnézést kértek.
Magyar Péter Dublinból jelentkezett be: ötven ország vezetőivel tárgyal, Ukrajna finanszírozása is napirenden van
Kétnapos európai csúcstalálkozón vesz részt Magyar Péter Dublinban, ahol a kontinens biztonsága és gazdasági versenyképessége is napirendre kerül. A kormányfő szerint Európa jelentős lemaradásban van a mesterséges intelligencia területén, a tárgyalásokon pedig az uniós költségvetés és Ukrajna finanszírozása is fontos kérdés lehet.
Magyar Péter a Facebook-oldalán közzétett videóban számolt be dublini programjáról. A miniszterelnök elmondta, hogy az európai politikai közösség találkozóján ötven ország állam- és kormányfője vesz részt, akik elsősorban a kontinens biztonságáról, versenyképességéről és az ezekre adható válaszokról egyeztetnek.
A csúcstalálkozó első napját az európai politikai közösség megbeszélései töltik ki. A program pénteken az Európai Tanács informális ülésével folytatódik, amelyen már a 27 uniós tagállam vezetője vesz részt.
Magyar Péter szerint több különösen fontos kérdés is terítékre kerülhet, köztük a hétéves uniós költségvetés és a mesterséges intelligencia.
A kormányfő utóbbi területtel kapcsolatban külön is figyelmeztetett Európa lemaradására. Úgy fogalmazott, hogy a mesterséges intelligencia egyszerre jelent óriási lehetőséget és kihívást Magyarország, valamint az egész kontinens számára. Szerinte Európa jelenleg jelentős hátrányban van, ezért a technológiai fejlődésről és a lehetséges válaszokról is információt cserélnek majd a vezetők.