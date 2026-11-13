Magyar Péter pont úgy tett bejelentést, mint Orbán Viktor: áttörést ért el Zelenszkijvel, jön az ukrán-magyar csúcstalálkozó – élő interjú a Kossuth Rádióban

Interjút ad a közmédiának Magyar Péter. A miniszterelnök pénteken reggel fél nyolckor adott telefoninterjút a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. A kormányfő azért csak telefonon keresztül tud bejelentkezni, mert jelenleg egy kétnapos európai csúcstalálkozón vesz részt Dublinban.

Magyar Péter a Kossuth Rádióban számolt be az elmúlt időszak legfontosabb történéseiről / Fotó: Magyar Péter X-oldala

Magyar Péter azzal kezdte a beszélgetést, hogy igazából két fontos eseményre került sor az ír fővárosban:

csütörtökön az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozója,

pénteken pedig az Európai Unió informális csúcstalálkozója a program.

Kiemelte, hogy nem az uniós költségvetés a téma, de érthető okokból szóba kerül többször is ez is, ahogyan Ukrajna helyzet is.

A miniszterelnök elmondta, hogy számos nem EU-s vezetővel tárgyalt, többek között egy 10-15 perces beszélgetést folytattak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is. Elmondta, hogy a kétoldalú találkozó szervezése folyamatban van, erre mindkét fél nyitott, valószínűleg Kárpátalján kerül sor rá.

A kormányfő elmondta, hogy Dublin előtt Berlinben járt, ahol Friedrich Merz német kancellárral tárgyalt számos kulcsfontosságú témában.

Az üzemanyaghelyzetről Magyar Péter azt mondta, hogy a rendszer működik, dízelhiánytól nem kell tartani Magyarországon, az üzemanyagárak a korábbi védett árak közelébe kerültek.

Az infláció kapcsán azt mondta, hogy nem kell tragédiaként megélni, hogy 1,6 százalékról 2 százalékra nőtt, ugyanis ez még mindig egy kedvező érték, a kormány 3 százalékos inflációval számol, és a Magyar Nemzeti Bank is 3 százalékot vár. A GDP-ről elmondta, hogy a kormány továbbra is reálisnak tartja az idei 1,7 százalékot és a jövő évi 2,4 százalékos gazdasági növekedést. Kiemelte, hogy ők nem ígértek repülőrajtot, nem tettek hangzatos ígéreteket, reális célokat tűztek ki.

Magyar Péter csütörtökön bejelentette, hogy a magyar kormány kezdeményezi az Isztambuli Egyezmény ratifikálását. Ennek kapcsán elmondta, hogy nem egy éjszaka döntöttek el róla, a témában hosszú ideje dolgozik a kormány, számos intézkedést és törvényjavaslatot kidolgoztak, és ennek volt egyik eleme az Isztambuli Egyezmény ratifikálása. Kiemelte, hogy Tisza-kormány átfogó intézkedéscsomagot dolgozott ki a nők és a gyermekek védelmében. Ez egy történelmi intézkedéscsomag.