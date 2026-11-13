Deviza
EUR/HUF365,76 +0,11% USD/HUF330,8 +0,03% GBP/HUF437,64 +0,04% CHF/HUF395,1 -0,12% PLN/HUF82,98 +0,03% RON/HUF68,36 +0,03% CZK/HUF14,99 +0,02% EUR/HUF365,76 +0,11% USD/HUF330,8 +0,03% GBP/HUF437,64 +0,04% CHF/HUF395,1 -0,12% PLN/HUF82,98 +0,03% RON/HUF68,36 +0,03% CZK/HUF14,99 +0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX146 143,17 -0,07% MTELEKOM2 998 +0,53% MOL4 932 +2,23% OTP41 520 -1,06% RICHTER13 490 -0,74% OPUS193 0% ANY5 690 -0,18% AUTOWALLIS117 -0,85% WABERERS4 100 -1,22% BUMIX8 510,93 -0,31% CETOP4 899,95 +0,62% CETOP NTR3 180,51 +0,44% BUX146 143,17 -0,07% MTELEKOM2 998 +0,53% MOL4 932 +2,23% OTP41 520 -1,06% RICHTER13 490 -0,74% OPUS193 0% ANY5 690 -0,18% AUTOWALLIS117 -0,85% WABERERS4 100 -1,22% BUMIX8 510,93 -0,31% CETOP4 899,95 +0,62% CETOP NTR3 180,51 +0,44%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Magyar Péter pont úgy tett bejelentést, mint Orbán Viktor: áttörést ért el Zelenszkijvel, jön az ukrán-magyar csúcstalálkozó – élő interjú a Kossuth Rádióban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A miniszterelnök kétnapos európai csúcstalálkozón vesz részt Dublinban. Magyar Péter a Kossuth Rádióban számolt be az elmúlt időszak legfontosabb történéseiről.
VG
2026.11.13, 07:40
Frissítve: 2026.11.13, 08:25
Szóljon hozzá!

Interjút ad a közmédiának Magyar Péter. A miniszterelnök pénteken reggel fél nyolckor adott telefoninterjút a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. A kormányfő azért csak telefonon keresztül tud bejelentkezni, mert jelenleg egy kétnapos európai csúcstalálkozón vesz részt Dublinban.

Magyar Péter, Kossuth rádió
Magyar Péter a Kossuth Rádióban számolt be az elmúlt időszak legfontosabb történéseiről / Fotó: Magyar Péter X-oldala

Magyar Péter azzal kezdte a beszélgetést, hogy igazából két fontos eseményre került sor az ír fővárosban:

  • csütörtökön az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozója,
  • pénteken pedig az Európai Unió informális csúcstalálkozója a program.

Kiemelte, hogy nem az uniós költségvetés a téma, de érthető okokból szóba kerül többször is ez is, ahogyan Ukrajna helyzet is.

A miniszterelnök elmondta, hogy számos nem EU-s vezetővel tárgyalt, többek között egy 10-15 perces beszélgetést folytattak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is. Elmondta, hogy a kétoldalú találkozó szervezése folyamatban van, erre mindkét fél nyitott, valószínűleg Kárpátalján kerül sor rá.

A kormányfő elmondta, hogy Dublin előtt Berlinben járt, ahol Friedrich Merz német kancellárral tárgyalt számos kulcsfontosságú témában.

Az üzemanyaghelyzetről Magyar Péter azt mondta, hogy a rendszer működik, dízelhiánytól nem kell tartani Magyarországon, az üzemanyagárak a korábbi védett árak közelébe kerültek.

Az infláció kapcsán azt mondta, hogy nem kell tragédiaként megélni, hogy 1,6 százalékról 2 százalékra nőtt, ugyanis ez még mindig egy kedvező érték, a kormány 3 százalékos inflációval számol, és a Magyar Nemzeti Bank is 3 százalékot vár. A GDP-ről elmondta, hogy a kormány továbbra is reálisnak tartja az idei 1,7 százalékot és a jövő évi 2,4 százalékos gazdasági növekedést. Kiemelte, hogy ők nem ígértek repülőrajtot, nem tettek hangzatos ígéreteket, reális célokat tűztek ki.

Magyar Péter csütörtökön bejelentette, hogy a magyar kormány kezdeményezi az Isztambuli Egyezmény ratifikálását. Ennek kapcsán elmondta, hogy nem egy éjszaka döntöttek el róla, a témában hosszú ideje dolgozik a kormány, számos intézkedést és törvényjavaslatot kidolgoztak, és ennek volt egyik eleme az Isztambuli Egyezmény ratifikálása. Kiemelte, hogy Tisza-kormány átfogó intézkedéscsomagot dolgozott ki a nők és a gyermekek védelmében. Ez egy történelmi intézkedéscsomag.

Az ügynökakták nyilvánosságra hozatala kapcsán elmondta, hogy levéltárasokkal és történészekkel közösen dolgozták ki annak mikéntjét. Nem a kormány döntött róla, hanem az Országgyűlés, és a Fidesz valamint a Mi Hazánk képviselő között is volt, aki megszavazta. A hiba nem elfogadható, de aki dolgozik, az hibázik. Ezt elismerték, a felelősséget vállalták, a hibát kijavították. Arról, hogy Cseh Gergő Bendegúz maradhat-e az ÁBTL élén, azt mondta, hogy szerinte nem is akar, de erről nem Magyar dönt, nem is hozzá nyújtotta be a felmondását. A nyilvánosságra hozatalról elmondta, hogy sok évvel korábban kellett volna megtörténnie. Most a cél jó volt, mindenki elkövetett mindent, hogy ne legyenek hibák, de ez sajnos nem sikerült, ezért minden érintettől elnézést kértek.

Magyar Péter Dublinból jelentkezett be: ötven ország vezetőivel tárgyal, Ukrajna finanszírozása is napirenden van

Kétnapos európai csúcstalálkozón vesz részt Magyar Péter Dublinban, ahol a kontinens biztonsága és gazdasági versenyképessége is napirendre kerül. A kormányfő szerint Európa jelentős lemaradásban van a mesterséges intelligencia területén, a tárgyalásokon pedig az uniós költségvetés és Ukrajna finanszírozása is fontos kérdés lehet.

Magyar Péter a Facebook-oldalán közzétett videóban számolt be dublini programjáról. A miniszterelnök elmondta, hogy az európai politikai közösség találkozóján ötven ország állam- és kormányfője vesz részt, akik elsősorban a kontinens biztonságáról, versenyképességéről és az ezekre adható válaszokról egyeztetnek.

A csúcstalálkozó első napját az európai politikai közösség megbeszélései töltik ki. A program pénteken az Európai Tanács informális ülésével folytatódik, amelyen már a 27 uniós tagállam vezetője vesz részt.

Magyar Péter szerint több különösen fontos kérdés is terítékre kerülhet, köztük a hétéves uniós költségvetés és a mesterséges intelligencia.

A kormányfő utóbbi területtel kapcsolatban külön is figyelmeztetett Európa lemaradására. Úgy fogalmazott, hogy a mesterséges intelligencia egyszerre jelent óriási lehetőséget és kihívást Magyarország, valamint az egész kontinens számára. Szerinte Európa jelenleg jelentős hátrányban van, ezért a technológiai fejlődésről és a lehetséges válaszokról is információt cserélnek majd a vezetők.

Szóljon hozzá!
miniszterelnök
isztambuli egyezmény
kormány
Magyar Péter

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu