Nem függesztenék fel Magyar Péter mentelmi jogát a hétfői parlamenti bizottsági eljárásban. A miniszterelnök ellen Áder János korábbi köztársasági elnök tett feljelentést rágalmazás miatt, miután Magyar Péter egy 2018-as amerikai hivatalos útjának körülményeit és költségeit firtatta. Sasi-Nagy Edit, az Országgyűlés Mentelmi Bizottságának elnöke azonban nem látja indokoltnak a mentelmi jog felfüggesztését, mivel álláspontja szerint a közpénzből finanszírozott állami utazások joggal tarthatnak számot közérdeklődésre.

Döntött a bizottság: hiába jelentette fel Áder János Magyar Pétert, nem függesztették fel a mentelmi jogát / Fotó: NurPhoto via AFP

A hétfői ülésen összesen három személyi ügy került a Mentelmi Bizottság elé. A testület Magyar Péter mentelmi joga mellett Forsthoffer Ágnes házelnök vagyonnyilatkozatával és Pócs János fideszes képviselő parlamenti kitiltásával is foglalkozott. A bizottság tiszás elnöke közösségi oldalán számolt be a döntésekről, hangsúlyozva, hogy mindhárom esetben a rendelkezésre álló iratok, a tények és a jogszabályok alapján alakította ki álláspontját – írja a Telex.

Áder János amerikai útja miatt jelentette fel Magyar Pétert

A miniszterelnök mentelmi ügyének előzménye egy 2018-as amerikai hivatalos út, amelynek költségeivel kapcsolatban Magyar Péter korábban kérdéseket fogalmazott meg a közösségi oldalán. Áder János volt köztársasági elnök ezt követően rágalmazás miatt tett feljelentést. Sasi-Nagy Edit szerint azonban egy korábbi államfő közpénzből finanszírozott utazásainak körülményei a nyilvánosságra tartoznak, ezért önmagában az ezekre vonatkozó kérdések felvetése nem indokolja a miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztését.

Meggyőződésem, hogy a közéleti szereplőknek a közpénzek felhasználásával kapcsolatos kérdésekre választ kell adniuk, nem pedig büntetőeljárással fenyegetni azokat, akik kérdeznek

– fogalmazott a bizottsági elnök. Sasi-Nagy ezért Magyar Péter mentelmi jogának fenntartását javasolta. A bizottsági eljárást ugyanakkor nem szabad összekeverni az Országgyűlés végleges döntésével: a képviselői mentelmi jog felfüggesztéséről a parlament határozhat.

Forsthoffer Ágnes vagyonnyilatkozata miatt sem indul vizsgálat

A bizottság egy másik ügyben Németh Balázs fideszes országgyűlési képviselő kezdeményezését vizsgálta, aki Forsthoffer Ágnes házelnök vagyonnyilatkozata miatt fordult a testülethez. Sasi-Nagy Edit közlése szerint a házelnök már október 19-én kiegészítette a vagyonnyilatkozatát, amelyet ezt követően ismét megvizsgált. A dokumentumot rendben találta, ezért nem kezdeményezett eljárást. Forsthoffer Ágnes személyesen is megjelent a bizottság előtt, és válaszolt a felmerülő kérdésekre. A testület végül úgy döntött, hogy nem indít vagyonnyilatkozati vizsgálatot a házelnökkel szemben.